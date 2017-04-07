Агрессия США в Сирии: только выдержка Путина спасла мир от ядерной войны
История повторяется. Президент США грубо нарушил международное право, спровоцировав новый виток эскалации конфликта в Сирии и разрушив саму основу для проведения мирных политических переговоров. Обвинения в адрес Москвы в потворстве якобы чудовищных преступлений Асада стали завершающим штрихом его безумств. Только выдержка российского лидера не позволила региональному конфликту перерасти в мировой.
Трамп повторяет ошибки своих предшественников. Американские военные находятся на территории Сирии без разрешения Дамаска и их действия носят заведомо нелегитимный характер. Теперь к ним добавилась военная агрессия против суверенного государства с требованиями отстранить нынешнего сирийского президента от власти без законных на то оснований.
Европейские политики Меркель и Олланд плюс саудиты вовсю пляшут под дудку Вашингтона, оправдывая совершенное по личному приказу Трампа в сирийской провинции Хомс военное преступление. Плевать, что ООН не дал разрешения на проведение данной операции. Постпред США Никки Хейли посмела нагло заявить, что Америка сама будет решать, кого ей бомбить якобы в интересах всего мира. Главное, что США что-то и где-то показалось.
Вина Башара Асада не была доказана ни в одном суде, но это не важно. Администрация Трампа решила воспользоваться «правом сильного», фактически провоцируя Россию и Иран на ответные действия. Мир, как полагают эксперты, застыл на волоске. Только холодный рассудок и дальновидность российского президента Владимира Путина не дала случиться худшему – началу новой мировой войны, скорее всего, ядерной.
Мотивы Вашингтона:
Эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский высказал мнение, что Дональд Трамп пытается убедить оппонентов и недоброжелателей в своей профпригодности. Мол, внутриполитические проблемы еще не показатель. Посмотрите, что я могу! Ракетный удар по военной базе САР – это не шутки.
Другие эксперты полагают, что причина кроется в энергетической сфере. В 2009 году Башар Асад отказался дать согласие на строительство газопровода через Сирию, что позволило бы Катару поставлять газ в Европу. Дамаск посчитал, что таким образом Штаты могут ослабить Россию, причем Москва никоим образом не влияла на принятия данного решения. Администрация Обамы вполне предсказуемо взбесилась и ополчилась на Асада.
Кроме того, сами по себе нефтяные запасы Сирии вызывают интерес. Нефтяники в Штатах испытывают ряд проблем из-за недостаточно высоких цен при реализации добытой нефти. В результате США больше закупают этого сырья, чем продают. Так, объем суточной добычи нефти с октября 2016 года вырос лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, несмотря на значительный рост мировых цен на нефть. Причина в более высокой себестоимости добычи нефти в США, особенно если речь идет о сланцевой нефти.
Россия же эффективно управляется с нефтяным бизнесом и даже зачастую опережает Саудовскую Аравию по посуточным показателям нефтедобычи. Но вместо того, чтобы наладить сотрудничество с Москвой, администрация Трампа увидела в России соперника и нанесла ракетные удары по базе в Сирии. Российско-американские отношения вновь накалились. И ради чего?
Ответ очевиден: нефть сразу взлетела в цене на 1,5%, а баррель сейчас стоит 55,70 долларов. Рубль же на электронных торгах демонстрирует существенное снижение: доллар в моменте достигал 57 руб., евро - 60,50 руб.
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выдержка тут не поможет. если армии нет. завтра они по Москве выстрелят – тоже будете демонстрировать выдержку???
Кремль – это вино такое???
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“Не надо, Уотсон, вести разговоры со страной, у которой и Крым никогда не был российским, когда Крым российский с тех пор как США самих ещё не было! Не надо вести переговоров со страной которая наращивает войска на российской границе. Не надо! НЕ надо, Уотсон, вести переговоры со страной, которой к себе ничего не относит, но на других наступает кованным сапогом! Не надо! – в принципе не надо вести переговоры со страной которая “ОБАМАнула” СССР и разрушила СССР! Не надо вести переговоры со страной которая всегда вынашивает такие планы! Это красовалось на американских фронтпейджах ещё в 1951 году- ядерный удар по Москве: http://zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/USAprotivRossii2_jpg.jpg
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надо бомбить Лондон и РусАлим!!! начальство США сидит в Лондоне!!!
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Видимо амеры хотят сланцевую нефть вывести из анабиоза. Но скорее всего это демонстрация силы. Опять нас пугают, как это старо.
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ну вы там все дебилы. Они хотят убить всех русских. ВСЕХ. И больше ничего. армии у вас – нет. тока нарисованные экземпляры.
Иначе бы сша сидели тихо.
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Эль Мюрид:«Пентагон предоставил Трампу официальный план военной операции против Асада в Сирии. Турция (лично Эрдоган) пообещала США помочь с военной операцией против Асада. Видимо, ЛАГ и Британия и Евросоюз тоже поддержат эту военную операцию. Израильские СМИ пишут о звонке Путина Нетаньяху с просьбой посредничества и помощи…» Контуры военной операции США. Явочным порядком будет введена бесполетная зона. Для ее поддержания – два американских корабля с системой «Иджис» и крылатыми ракетами, авиация на авиабазах в Турции, Иордании и Катаре. Цели — узлы связи и управления, штабные здания, государственые учреждения, военные базы и ряд аэродромов. Всего предлагается нанести удар 100-120 крылатыми ракетами. Из Дамаска спешно начинается эвакуация в Ливан. Речь идет о высокопоставленных представителях режима и их семьях…
Выключен из происходящего Китай… Филиппины ввели войска на один из спорных островов в Южно-Китайском море. Теперь Китай занят своими проблемами…
Планировщики (те что 3000 лет несут План Соломона) и китайские «даконы» (те, что 3000 лет несут замысел Датун) они, а не регулярная власть запускают процессы… Трамп не сам пришел в Белый Дом, чтобы громить ФРС. Си не сам придумал подхватить в Давосе покосившееся знамя глобализма. Оба сюжета и есть основа для сговора против либералов… Повивальная бабка сговора — Киссинджер… Ещё в Санни-ленд, когда под надзором Бнай Брит США и КНР установили «отношения нового типа», договорились при проведении линии глобализма не обращать внимания на трескотню вокруг интересов…
Трамп вместе с Си Да Да вновь кинули Россию, нанеся 59 ударов «Томагавком»? Что это — попытка вывернуться из плана Соломона, где Россию, как агнца на заклание, уготовили Ротшильды-Виндзоры? Причем выворачиваются-то Трамп и Си Цзиньпин. А может быть, и Трамп с Си Цзиньпином «в одной шпилёвке» с Ротшильдами? Тогда совсем плохи наши дела. Ротшильды — это и есть план Соломона…
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Трамп с Си Цзиньпином «в одной шпилёвке» с Ротшильдами.
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http://russian.news.cn/2017-04/06/c_136187931.htm
Встреча Си Цзиньпина и Д. Трампа задаст тон дальнейшему развитию китайско- американских отношений
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Статья зажигает конечно… Но причём здесь выдержка и ядерная война?
Мне кажется, что не надо было выходить из договорённостей военных. США в данном случае нарушили договорённость, значит надо не ракеты сбивать, а бить прямой наводкой откуда они летят. Они нанесли ущёрб: теперь России надо востанавливать самолётный парк Сирии.Пусть и им ущерб будет. А если даже не погибли наши военослужащие, надо представить весткие доказательства, что погибли. Чистая правда, лишь тогда когда-нибудь восторжествует, если проделает то-же, что грязная ложь.
А томогавки правильно, что не сбивали. У них этих тамогавков, как мух на котлетах. Бить надо туда, где они лежат. А если уж вылетили, то пусть себе летят дальше. Зачем на них заряды тратить?
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потому что ты – следующий. после ликвидации РФ белых людей начнут вырезать – ВЕЗДЕ. таков план.