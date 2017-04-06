В Ростове нашли еще 2 бомбы

..., а где-то под Ростовом. Пока информации было мало,..., так теперь и его бомбят. Этот обстрел не единственный....прямое попадание,(но еще не официально,еще уточняется полностью информация)...., скажу, — «Град». Мы нашли крыльчатку с пружинками, — вспоминает Иван...