В Ростове нашли еще 2 бомбы
17:15. 6 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжение к http://colonelcassad.livejournal.com/334
В СМИ сообщают, что в Ростове обнаружены еще 2 взрывных устройства замаскированных под фонарики. Оба устройства уничтожены взрывотехниками, но по заявлению СК РФ, взрывчатки в них не было.
Самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, обнаружено на улице Пушкинской под памятником Высоцкому, сообщает портал DonDay. Сейчас этот участок Пушкинской перекрыт, ведутся работы по разминированию.
Также портал 1Rnd сообщает об обнаружении еще одного взрывного устройства на Набережной реки Дон. Место происшествия также оцеплено полицией, работают взрывотехники ОМОНа, мобилизованы все экстренные службы города.
Напомним, что сегодня утром аналогичное взрывное устройство сработало в руках у дворника около школы № 5 на пересечении Социалистической и Нахичеванского.
http://rostov.dk.ru/news/v-rostove-obnar
Так же появилось видео, где видно, как неизвестный оставил на улице фонарик со взрывчаткой и последующий взрыв в руках у случайного прохожего.
Интересно, смогут ли по камерам наблюдения вычислить персонажа, который бомбы по городу закладывал.
Касательно вопроса – что со всем этим делать, то конечно тут надо не митинги устраивать http://zergulio.livejournal.com/4777728.h
На мой взгляд, истерить и паниковать не надо, надо просто понимать простую вещь – Россия на данный момент в том или ином виде задействована в двух военных конфликтах, причем со стороны ИГИЛ России объявлена война. То есть страна находится в состоянии военного времени. Помимо этого, на территории России ведут террористическую деятельность боевики джихадистских группировок связанных с Халифатом и "Аль-Каидой", а так же пытаются вести террористическую деятельность спецслужбы Украины. Такая ситуация возникла не вчера и завтра она тоже не исчезнет. Это новая нормальность, к которой надо приспособиться без лишних истерик, митингов и шапкозакидательства.
Лучшее, что может сделать государство, это продолжать системную борьбу с этими угрозами и без лишнего пафоса, проводить разъяснительные мероприятия среди граждан. Главный критирий успешности действий государства в деле пресечения подобных атак на граждан – количество пойманных террористов и диверсантов, разгромленных ячеек, перекрытых каналов переправки оружия, взрывчатки и денег на террористическую деятельность, уничтожение основных структур террористических группировок на территории других стран. 100% гарантии того, что каждый террорист будет пойман конечно никто дать не может – но если органы смогут пресекать максимально возможное число подобных атак и добираться не только до исполнителей. но и до органиазторов, значит они свой хлеб едят не зря.
В отношении данного конкретного случая, то сам прием далеко не нов. На фото выше, заминированные куклы из Ирака. В принципе, при наличие взрывчатки и детонатора, куклу так же можно подготовить к взрыву и подбросить скажем к школе или детскому саду. В случае с Ростовым, террорист выбрал фонарик. В других случаях, оболочкой может служить нечто иное, так что объявления на транспорте ("Сообщайте о подозрительных предметах") делаются не просто так и данная история думаю послужит этому наглядно иллюстрацией. Важно понимать, что если бы не работа контртеррористических органов и бдительность самих граждан, таких случаев было бы намного больше.
PS. И да, за нападение в Астрахани взял на себя ответственность Халифат.
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани. Об этом сообщает в четверг, 6 апреля, портал Amaq (информационная служба ИГ).По его утверждению, именно члены группировки убили российских полицейских 4 апреля, а также устроили стрельбу на посту Росгвардии в Ленинском районе Астрахани в ночь на 6 апреля.
https://lenta.ru/news/2017/04/06/ig/?utm
PS2. После работы саперов, в двух других случаях было установлено, что фонарики представляли из себя муляж без взрывчатки.
По данным СМИ, третья бомба была обнаружена на на Набережной реки Дон. Туда уже прибыли взрывотехники, а место происшествия оцепили бойцы ОМОНа.
Что касается памятника Высоцкому, то территория вокруг него сейчас также оцеплена – от переулка Крепостного до Нахичеванского. При этом по данным портала "Большой Ростов", эту бомбу было решено взорвать на месте.
Позже представители регионального главка СК РФ заявили, что в найденных фонариках взрывчатых веществ обнаружено не было.
http://www.mk.ru/incident/2017/04/06/skr-o
Подрыв на Пушкинской.
Сегодня, 6 апреля, встревоженные новостями об утреннем взрыве жители Ростова несколько раз в течение дня сообщали правоохранителям об обнаружении подозрительных предметов. Одна из таких находок была обезврежена взрывотехниками на пересечении Пушкинской улицы и Крепостного переулка. После эвакуации всех людей и оцепления квадрата прозвучал взрыв. Он попал на видео.
Еще один подозрительный предмет был найден на детской площадке. Его обезвредили специалисты с помощью управляемого подрыва на перекрестке Береговая/Буденновский.
http://bloknot-rostov.ru/news/vzryv-na-p
UPD: Предполагаемый бомбист.
Появилось фото предполагаемого злоумышленника, оставившего бомбу возле ростовской гимназии. Мужчина был запечатлен на камеру видеонаблюдения.
На снимке видно, что вероятный преступник был одет в черную куртку, а на голову набросил серый капюшон. На руки мужчина надел перчатки, скорее всего, чтобы не оставить отпечатков на брошенном посреди улицы взрывном устройстве.
Напомним, взрыв в донской столице прогремел утром 6 апреля на улице Социалистической. Неизвестный оставил фонарик возле учебного учреждения и скрылся с места происшествия. В этот момент, проходящий мимо Дмитрий Колесник поднял опасный предмет, замаскированный под фонарь. Бомба сработала, оторвала правую руку ростовчанина и серьезно травмировала левую. Кроме этого, осколки от фонаря проникли в брюшную полость Дмитрия. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в БСМП.
http://donday.ru/poyavilos-foto-predpola
Источник: colonelcassad.livejournal.com