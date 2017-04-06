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Первые версии знаменитых сказок

09:44. 6 апреля 2017 Просмотров - 283 Нет комментариев Опубликовал:
Первые версии знаменитых сказок

Многие девочки мечтали, что когда вырастут — всенепременно превратятся в сказочных принцесс. Я не возьмусь судить о мечтах моих мамы и бабушки — одна родилась перед войной, и там было не до сказок, а потому и дочь свою впоследствии учила, что "мечтать будешь потом". Мне же в каком-то плане повезло, и свою долю "венценосности" я получила сполна. С упоением читала сказки братьев Гримм и Шарля Перро, смотрела мультипликационные версии старинных историй. Время шло, и я невольно отмечала перемены, которые коснулись моих детских мечтаний: киноиндустрия выпускает новые версии "Золушки", "Красавицы и Чудовища". Какими эти сказки увидят маленькие принцессы еще через три десятка лет? И увидят ли?

А какими дети видели их во времена написания этих историй?

 

Взрослые чаще всего относятся к сказкам с легким снисхождением, и создается впечатление, что вот уж они никогда не были маленькими и не верили во всю эту чушь. Вы еще скажите, что в Деда Мороза не верили, и не отождествляли себя с героями старых сказок! Дети подсознательно копируют не просто поведение любимого персонажа, но и его жизнь. Психологи полагают, что подобное чаще происходит с девочками до шести лет, и с этого времени сказочный сценарий может проявляться и в характере, и в отношении к происходящему вокруг. Предлагаю немного покопаться в истории девчоночьих сказок, которые стали культовыми.

Туфельки и тыква

Начнем, пожалуй, с "Золушки". Уверена, что большинству знаком только один сюжет, с которым общество познакомилось благодаря Шарлю Перро и его очаровательной героине. На самом деле однотипных сюжетов — тысячи, и они встречаются в сказках самых разных народов. И во всех есть милая девушка, которая трудится, не покладая рук, и стойко переносит обиды мачехи и ее дочерей — только ночами плачет в подушку. Но случается чудо, и фея, по счастливой случайности оказавшаяся крестной девушки, парой взмахов палочки устраивает личную жизнь Золушки и поправляет ее социальное положение. Девочки, зачарованные этой историей, и те, к кому родители с детства предъявляют завышенные требования, вырастают с твердой уверенностью, что главное — хорошо и упорно работать, а счастье и на печке найдет. Карьера, может, и пойдет вверх, но вот личная жизнь замрет на месте — выросшие Золушки будут ждать чуда, которым им воздастся за все их старания. А потом приходит негодование — как так, подруги, которые совсем не настолько умницы и ни разу не красавицы, уже давно получили повышение на работе и принца в ЗАГС… а как же Золушки?

Может быть, и не появился бы такой сценарий (даже название для него есть, "синдром Золушки"), если бы сказка и сейчас существовала в своем изначальном варианте. На самом деле сюжет, написанный Шарлем Перро, был максимально сглажен автором, чтобы не травмировать нежную детскую психику. На фоне современных фильмов и мультиков изначальный вариант может показаться сущим одуванчиком, но, видимо, Перро считал иначе.

Настоящая история Золушки увидела свет в 1636 году, когда вышла книга неаполитанского поэта и писателя Джамбаттиста Базиле, "Сказка сказок". По сути, именно это издание было первым сборником европейских сказок, откуда впоследствии черпали вдохновение (и идеи) маститые сказочники более позднего времени. Так вот, в этом сборнике несколько страничек отведены под "Кошку-золушку". И насколько эта девушка отличается от беспомощной трудяги! Зовут ее Зезолла, а мачеху она терпит по единственной причине: их связывает убийство. Зезолла, решив избавить отца от чересчур хитрой жены, а себя — от нелюбимой мачехи, вступает в сговор с собственной няней. На пару дамы расправляются с жертвой, и Зезолла, будучи уверенной в нежных материнских чувствах няни, уговаривает отца жениться именно на ней. Вот тут-то в сказку вклинивается самая настоящая быль: няня оказывается далека от эталона доброты, к тому же у предприимчивой женщины оказывается шесть родных дочерей. Далее все предсказуемо: Зезоллу — на кухню и в черновую одежду, а любимых дочек — в богатые спаленки и на полное довольствие. Однако юное дарование не собирается мириться со сложившейся ситуацией, и в свободное время… нет, она не стала ждать крестную фею. Зезолла решила справиться собственными силами, и при помощи магии вырастила необычное деревце, на котором вместо плодов росли платья. Когда девушка надевала их, то превращалась в писаную красавицу, и в таком виде посещала городские праздники. Конечно, ни о каком балу во дворце принца и речи не шло — просто его величество каким-то ветром занесло на один из праздников, где и развернулись события с участием знаменитой туфельки.

На мой взгляд, ключевое отличие двух девушек, оказавшихся в сложных ситуациях — в их поведении. Если Зезолла не собирается смиряться со своей участью и готова даже магией заняться (вспоминаем год издания книги — тогда шутки с колдовством не везде воспринимались именно в таком качестве), то Золушка Перро покорно опускает ручки и слепо плывет по течению.

Мораль: в какой бы грязи человек не оказался, у него всегда есть шанс выбиться в князи, если он не согласен со своим нынешним положением. Но можно и без морали.

Веретено и лен

Жила-была очаровательная принцесса с красивым и необычным именем Талия. Росла красавицей и умницей, на радость родителям. Да вот незадача: еще в детстве Талии предсказали, что она умрет ото льна. Каким образом — неведомый пророк не уточнял. Были предприняты какие-то меры, но девушка все же взяла в руки лен, тут же вогнала занозу и упала замертво. Родители погоревали, и замуровали бездыханное тело дочери в дальнем замке. Ничего не напоминает? Точь-в-точь сюжет "Спящей Красавицы", очаровашки Авроры!

А вот и нет. Это оригинал. В более современных версиях королевна смиренно спит и ждет своего счастья, которое приходит, дарит поцелуй любви и все сразу становится хорошо. В изначальной версии все иначе. Талию, конечно, обнаружил королевич с соседней страны, только вот сюжет дальше отличался от сказки об Авроре. Король, по словам Базиле, "собрал цветы любви" и благополучно уехал домой.

Не приходя в сознание, Талия через положенный срок родила сына и дочь. Мальчик вытащил злополучную занозу из пальца матери, и та наконец очнулась. Быстро сказка сказывается, да нескоро дело делается — через какое-то время королевич снова попал во дворец Талии. Увидев очнувшуюся красавицу и двоих пострелят, высочество объяснился с девушкой. Казалось бы — вот и сказке конец, все счастливы, но увы — король был женат. Его законная супруга, узнав о появлении соперницы, да еще с детьми (венценосная пара была бездетна), приказала убить детей и приготовить из них жаркое на ужин изменнику. Однако повар сжалился над безвинными, и вместо них зажарил пару козлят. Не распознав подмену, королева ненадолго успокоилась, но вскоре во дворе замка пылал новый костер: ревнивая дама решила сжечь и саму Талию. Король, чуть не прозевав все происходящее, вовремя появился на сцене и, разобравшись, в чем дело, сжег злобную женщину. И только тогда наступил счастливый финал: Талия вышла замуж за короля, а детки унаследовали мамино и папино королевства.

Не возникает никаких сомнений в гениальности Шарля Перро, который до неузнаваемости переделал и "Золушку", и "Спящую красавицу". Более того, он переделал не просто сюжет: по моему мнению, утратился и сам смысл сказок. Судите сами: что делает героиня в более поздних вариантах? Ждет. Ничего не делает, чтобы изменить ситуацию к лучшему: в первой сказке пашет, как лошадь, угождая мачехе и ее дочерям, а во второй вообще спит. Но и там, и там случается чудо. Что мы видим в ранних версиях? Зезолла не просто ждет, она выжидает удобный случай! А Талия, проснувшись, не планирует заниматься привлечением короля, а уделяет время детям. Базиле, хоть и заканчивает сказку словами "Некоторым всегда везет — даже когда они спят", но все же дает понять, что после рождения детей пора пробуждаться (во всех смыслах этого слова).

Ум и красота

Еще одна знаменитая сказка — "Красавица и Чудовище". В 1740 году ее прообраз был создан Габриэль-Сюзанной Барбот де Вильнев. Там в качестве Чудовища выступал сирота-юноша, заколдованный ведьмой за то, что не откликнулся на пылкие чувства дамочки.

Немногим ранее появился "Рике с хохолком". Уродливого героя полюбила очаровательная, но, к сожалению, не обезображенная признаками интеллекта принцесса. В итоге общение с Рике пошло ей на пользу: принцесса явно поумнела. А вот Рике…

"… принцесса, поразмыслив о постоянстве своего поклонника, о его скромности и обо всех прекрасных свойствах его ума и души, перестала замечать, как уродливо его тело, как безобразно его лицо: горб его стал теперь придавать ему некую особую важность, в его ужасной хромоте она теперь видела лишь манеру склоняться чуть набок, и эта манера приводила ее в восторг… Говорят, будто глаза его казались ей теперь даже более блестящими оттого, что были косы, будто в них она видела отражение страстной любви".

Очень правильная и точная мораль, на мой взгляд: красоту надо искать не на лице, а в душе. Еще один посыл сказки — с кем поведешься, от того и наберешься. Эта же мысль содержится и в сказке де Вильнев.

А что мы видим в современном варианте? Только одна установка: осчастливить страдальца. Сколько поколений воспитано в убеждении, что при должном уходе из чудовища непременно вылепится принц? Итог: люди, не глядя, выбирают себе в спутники жизни малосимпатичных натур. Это может быть хам, религиозный фанатик, алкоголик, наркоман, причем обоих полов. Более того, жизненный сценарий таков, что и впоследствии избирается человек с точно такими же негативными чертами.

И в сказке, и в жизни есть минимум три сценария. Первый — чудовищами становятся оба, так что "Шрек" — не пародия, а позабытая "классика". Второй — Чудовище на добровольной основе возвращает себе человеческий облик перед браком с Красавицей. И третий — формально брак заключен, но Красавица тычет документом в косматую морду супруга, и заверяет, что и близко не даст к себе подойти, пока тот не приведет себя в порядок. Новоявленный муж мог рычать и ломать мебель, но девушка оставалась непреклонна. Итог — "волшебный пинок", действующий лучше всяких колдовских обрядов.

 

Мораль, если таковая есть, каждый найдет для себя сам. Лично я придерживаюсь мнения, что супруги должны в первую очередь уважать друг друга, и только от нас самих зависит, по какому сценарию будет развиваться наша сказка.




 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: гостиная
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