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Электрические чудеса до 1917 года

17:03. 6 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Разбирая книжный шкаф, наткнулся на старую книжку про электричество. Мне стало любопытно, может и вам почуять запах прогресса будет приятно!

Если видеоверсия рассказа покажется удобней, чем прочтение, видеоролик можно найти ниже под статьёй.

Книжка объясняет простым гражданам не науку электротехнику, а то, что народу нужно – шо цэ такэ и с чем его едят! Популязатором знаний инженером Александровым с простых курсов для рабочих. Типа нашего ПТУ. И очень инженер горд, что уже 18 000 книжек издали! И хорошая книжка! Только самого главного в книжке не смог найти – год издания! Думаю, что 10-е годы, до революции, понятно. Точнее Первая Мировая уже идёт – там сказано, что появились военные тарифы.

Итак, прогресс мы точно имеем? Таки нет! Вот когда мы счётчики поменяли на двухрежимные, дневной и ночной тарифы? Лет десять назад? А лапотные наши предки уже в начале века платили по двум тарифам!

А ихние жёны стирали на электрических стиральных машинах! Вот я в восьмидесятых годах сам в ванной стирал дочкины пелёнки! Руками. Потом накопил и купил впервые стиралку… Прошёл почти век советской власти. Вот что мы потеряли! И хруст французской булки )))

В книжке много разделов и страниц. Некоторые я отсканировал. Про лампочки и счётчики, про стиралки и полотёры. Про электросамовары и электроутюги не стал. И про электрочесалки и машинки для стрижки коней. И про софиты в театрах. И про пассажирские и грузовые лифты. Особенно для подъёма кушаний )))

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Виды светильников. Все сканировать не стал, только удивившую меня штуку – трубчатый светильник. Или сигарообразный. В моей деревне под названием Ленинград, трубчатые светильники я смог увидеть только когда появились люминесцентные лампы. В школе и магазинах. В 70-х годах.  А вот таких сигарообразных  ламп накаливания я так и не увидел. Никогда. Даже обычных, но длинных лампочек накаливания не помню…

Стиральная машина. Слегка деревянная, из кадки дубовой явно сделана… А вот полотер моя семья купила только в 1966 году для паркета новой квартиры.

Что такое электрощипцы и сушитель волос мы знали. Кстати, вчера увидел пост где написано, что фен изобрёл амирикос в 1925 году, смотрите -он у русской женщины лежал на столике уже в начале века! Елочная гирлянда.  Но вот какой такой аппарат для устранения морщин, не знаю и сейчас!

А тут – гениально! Рассказывают про виды лампы, и что угольные хуже, потому что перегоревшие металлические можно встряхнуть – не вынимая из патрона и под током! – и нити спаяются. Пойду попробую на нынешних. А вдруг! )) 

И мощность лампочек 1,0 и 1,5 ватта. Круто!

Одноваттные были самые тусклые в 12 свечей, самые яркие в 800 свечей. Полутроваттные – от 2 до 1500 свечей. И честно написали, что старые угольные – до 3100 свечей.

А тариф тогда был 4 копейки за гектоуаттчас. Или 40 копеек за киловаттчас. А вы сколько сегодня за киловатт-час платите?

А вот квитанция на оплату мало изменилась!< ![CDATA[]]>

И не надо забывать запятой! Инженер правильно нас учит.

Интересно, но уже тогда население и промышленность платили по разным тарифам.

А реклама уже вся была в лампочках! И была даже с бегущей строкой!

Прогресс говорите принёс коммунизм… Прошёл примерно век, и всё вернулось в быт народа… И реклама с бегущей строкой.

И цена книжки тоже не ясна, не только год издания.

Авторское право было уже тогда свирепым!

Вот и закончу, не стану более утомлять вас.

***

Раз уж ко мне в журнал опять народ повалил читать пост Электро, приведу одну фотку из архива.

Меня просто удивило, что многие комментаторы всерьёз считают, что лампочку нам дал Ильич, он же придумал план ГОЭЛРО. Который “… плюс электрофикация всей страны!”  Смотрите, как не жалело электричество царское правительство. Таки электричества было много уже тогда…

http://www.studiolum.com/wang/russian/russian-moscow-nicholas-ii-coronation-58.jpg

Это день коронации Николая Второго.

Видео версия этого рассказа:

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Дополнение:

Электрическое такси в Нью-Йорке более ста лет назад

Фрагмент фотографии с Shorpy, сделанной на Бродвее в районе Таймс-сквер. Помимо гужевого транспорта и кабельных трамваев на фото есть два автомобиля. Слева туристический автобус. Справа такси. Оба работают на электричестве. На дворе 1905 год. 

История такси в Америке

Первым в США моторизованым такси был электромобиль Electrobat производства компании Генри Морриса и Педро Сэлома из Филадельфии. Они организуют небольшое серийное производство и начинают выходить на рынок пассажирских перевозок. 

История такси в Америке 

В 1896 году они организуют первую таксомоторную компанию Electric Vehicle Co. в Нью-Йорке. Да-да. Первые такси в Нью-Йорке тоже были электромобилями. Увидев большой потенциал в новым виде транспорта, компанию покупает трамвайный магнат Уильям Уитни, и вкладывает большие средства в ее развитие. 

Электромобили такси 1897 год.

История такси в Америке 

В 1897 году в Нью-Йорке работало уже 12 электромобилей, а к 1899 по городским улицам бегало больше 60 таких машин. Electrobat проезжал около 40 километров на одной зарядке при скорости 20 миль в час. Зарядка аккумулятора занимала 8 часов. 

Electrobat перед зданием Old Metropolitan Opera в Нью-Йорке, 1898 год. 

История такси в Америке

Удивительно, но факт – в 1900 году большинство машин на улицах Нью-Йорка были электромобилями. В тот год в США всего было продано 4 192 автомобиля, из них 1 575 были электромобили, а 1 681 работало от парового двигателя. Главным преимуществом нового транспорта перед лошадьми, для властей города, была не скорость или удобство, а отсутствие навоза, что в те времена было для Нью-Йорка огромной проблемой. Улицы были просто завалены им. 

Нью-Йоркский гараж компании Electric Vehicle Co. на Бродвее. 

История такси в Америке

Уитни придумал как решить проблему ограничения пробега электромобилей. Батареи сделали съемными и все, что нужно было сделать водителю, это заезжать раз в несколько часов в гараж для ее замены. Таким образом машины можно было эксплуатировать практически круглосуточно. Казалось, что это успех, и уже ничто не помешает завоеванию рынка пассажирских перевозок в Нью-Йорке, а потом и по всей стране. 

История такси в Америке 

Стенд для замены батарей в гараже компании. Батарея сзади автомобиля с номером 63. 

История такси в Америке

Комната зарядки батарей. 

История такси в Америке 

В самом начале 20-го века компания Electric Vehicle Co. владела парком состоящим из 2 000 электромобилей, электрогрузовиков и электроавтобусов, а их фабрика в Коннектикуте была крупнейшей по производству электрических машин в мире. 

История такси в Америке 

Но главной проблемой электромобилей оказались не батареи, а чересчур грандиозные планы самого Уитни, проблемы в технологическом планировании и недостаточные инвестиции в инфраструктуру. Когда количество работающих машин достигло 200, а производству было заказано еще 1 600, то грянул батарейный кризис. Количества батарей и мест для их зарядки и хранения оказалось недостаточно. Их стало так много, что батареи начали заряжать с нарушением технологии. Батареи стали отказывать и разряжаться раньше срока. В итоге, вместо развития компания была вынуждена заниматься поддержанием в рабочем состоянии существующего парка машин. Обслуживание и замена батарей стоили довольно дорого. Все деньги к тому моменту уже были потрачены, и средств на покупку новых батарей и обустройство дополнительных мест для их зарядки не осталось. К 1907 году компания не смогла погашать собственные издержки, обанкротилась и была продана. Новые владельцы переименовали ее и заменили все электротаксомоторы на машины с двигателем внутреннего сгорания. А ведь не допусти тогда Уитней ошибки, все в истории автомобилестроения могло сложится по другому. 

История такси в Америке 

Еще несколько фото из Нью-Йорка. 

Электрический туристический автобус компании “Seeing New York”, 1904 год. 

История такси в Америке

Электрический туристический автобус компании “Green Car Sight Seeing Service”, 1905 год. 

История такси в Америке 

Электрогрузовик GMC, 1914 год.

История такси в Америке

История такси в Америке

Источник: www.kramola.info

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