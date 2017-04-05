Современная школа проигрывает советской в воспитании

Внедрение новых школьных учебников истории заморозили до 2019 года. Об этом было объявлено на Всероссийской конференции “Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе”. Происходит это на фоне заявлений в средствах массовой информации о том, что преподавание истории Великой Отечественной войны в российских школах, дескать, чрезмерное и что история эта слишком героизируется.

Листая советский букварь, эксперт Анна Кульчицкая сравнила две системы образования. Раньше со страниц учебников показывали пример поведения. Вот в букваре начала 60-х картинки, как дети убирают класс и поливают цветы. Современная азбука, скорее, отражает современную реальность – мальчик Вася на уроке считает ворон. Хрестоматийного “мама мыла раму” уже и не найти. Людей со страниц вытеснили животные – вот бараны бьют в барабаны, а обезьяна издевается над крокодилами. И это в учебнике, который считается академическим и входит в федеральный стандарт. На форумах в интернете родители в шоке.

“Современные учебники – это ужас. Логика, здравый смысл, тренировка воображения и разума – все это из них изгнано, находится под запретом. Детям дают картинки с подписями, которые надо запоминать как они есть, без малейшего вникания, как при дрессировке обезьян”, – жалуется один из пользователей “Живого Журнала”.

“Мало того, что учебники написаны не по-русски, так они ещё и с ошибками. Хорошо, что в семье сохранились старые советские учебники. В общем-то, по ним и изучаем задаваемый в школе материал”, – пишет он.

“В двух словах – дебилицизация наших детей. Ну, в трех получилось. Почему? Потому что детей не учат абсолютно. Наши дети тупеют, глупеют и дуреют на глазах. И мы хотим этому сопротивляться. Мы хотим, чтобы у них были знания как у хотя бы родителей, а лучше даже – как у наших бабушек, которые получили советское образование”, – заявила эксперт Общероссийской общественной организации защиты семьи “Родительское всероссийское сопротивление” Анна Кульчицкая.

В самих школах призывы вернуться к советским стандартам слышны все чаще. Ведь когда-то отечественную систему брали за образец даже идеологические соперники. В далеком 58-м американский журнал Life вышел с заголовком “В Штатах кризис в образовании”. На обложке обычный московский школьник из 10 “Б” Алексей и его сверстник за океаном Стивен. Журналисты сравнили: советский школьник на уроках ставит опыты по химии, учит английский язык, дома играет в шахматы. Стивен же в Чикаго часто сидит с друзьями в кафе, и хотя тоже пытается решать задачки по математике, его кругозор куда уже, уровень знаний ниже. Те публикации заставили американцев пойти на серьезные реформы в образовании.

“Советская школа впитала в себя все лучшее , что было и в мировой практике, и в Российской Империи. И именно на базе этого мы и прорвались и в космос, и создали атомную бомбу, и научные школы и так далее. Чего, кстати, наши заокеанские партнеры боятся больше всего. Их же главная задача, по большому счету, уничтожить наши научные школы, которые, прежде всего, работают на ВПК. Понимаете?” – отметил историк, автор учебников, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Фундаментальность – вот чем всегда славились наши научные школы. Буквари и прописи – своего рода тоже фундамент, на который уже в средней школе ложатся кирпичики знаний по другим предметам. А вот, для примера, английский образовательный Стоунхендж – школьный учебник об истории России, изданный в Британии. Англичане формируют сознание нации, закладывая нужные стереотипы еще в школе. Выглядит почти как наша современная азбука для первоклашек. Подача материала чуть ли не в комиксах.

“Если вы полистаете этот учебник, он написан для дураков, по-русски говоря. То есть, они берут какие-то основные события, абсолютно короткая информация об этом событии, красивые картинки, карты, таблички. В представлении современных англичан, не мыслящих, мы вместе с немцами – вместе – развязали вторую мировую войну. Здесь это совершенно очевидно. Видно, например, вот на таком плакатике: Адольф Гитлер и Иосиф Сталин кланяются друг другу, а между ними лежит убитая ими Польша”, – рассказал Евгений Спицын.

“Уровень базового знания школьной истории, это уровень культурного человека, знающего историю своего государства”, – считает депутат Мосгордумы Антон Молев.

Антон Молев еще недавно сам стоял у школьной доски в гимназии, преподавая историю. Признанный учителем года в 2013-м, он задал президенту вопрос, продиктованный практикой – про единый учебник. Тогда их было больше 40.

“Единообразие, единый подход хороши были бы не только в рамках исторического образования, но и вообще всей линейки учебников. Позиция власти и лично ваша как президента заключается в чем?”, – спросил Молев у главы государства в 2013 году.

“Должна быть единая концепция этих учебников, линейка этих учебников, которая показывала бы нам хронологию событий и их официальную оценку. Без официальной оценки не будет хребта понимания того, что происходит, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и прошлых десятилетий. И это уже приводит разброс в понимании ключевых аспектов нашей истории, приводит вот к таким негативным последствиям, когда молодые люди не понимают, в какой стране они живут и не чувствуют своей связи с предыдущими поколениями”, – ответил президент.

Единая линейка – пока это все же три комплекта учебников, а не один – существует уже больше года. На всероссийской конференции под руководством академика Чубарьяна учителя истории сошлись во мнении – стало легче, хотя будут и доработки. Их коллеги высказываются за создание единой системы и по другим предметам. География, русский язык, литература. По обществознанию – сейчас на экзаменах это самый популярный предмет – такая работа уже начата. Главный вопрос: удастся ли вернуть в программу принципы советской школы?

“Советская школа, знаете, была основана на чем: не просто на прохождении материала, а на его усвоении. Пока школьник не усвоил материал, или пока класс не усвоил материал, никто дальше не двинется. У нас молодежь не читает ни газет, ни телевидения – они, в основном, пропадают в интернете, в социальных сетях, черпают оттуда все свои знания, в том числе, и исторические. А не надо забывать, что история формирует сознание нации на десятилетия”, – заявил Евгений Спицын.

И история не прощает невыученных уроков. Важный же урок советского прошлого в том, что образование тогда было неразрывно связано с воспитанием. Школа не просто учила – давала путевку в жизнь. Именно этого, а не только советских букварей, сейчас и не хватает.