Робот Fedor станет первым пилотом нового космического корабля “Федерация”

Робот Fedor первым выведет на орбиту новый российский космический корабль "Федерация", заявил журналистам генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

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"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Е. Микрин.

О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".