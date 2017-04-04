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Робот Fedor станет первым пилотом нового космического корабля “Федерация”

09:00. 4 апреля 2017 Просмотров - 34 2 коммент. Опубликовал:

robot-fedor

Робот Fedor первым выведет на орбиту новый российский космический корабль "Федерация", заявил журналистам генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
 
«Андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор»
 
"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Е. Микрин.
 
О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".
 
 
 
Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО "Андроидная техника" и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.
 
Новейший пилотируемый корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. В режиме автономного полета он сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Первый полет корабля с экипажем намечен на 2023 год.

 

Метки: android, корабль "Федерация", новейшие технологии, Робот Fedor
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2 коммент.»

  • 1545 907
    Кирилл 4 апреля 2017 в 9:07 Ссылка Пометить
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    рекомендую видео посмотреть (кто не видел) – “УЛЫБНЁТ”

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  • 266 88
    kidus 4 апреля 2017 в 9:08 Ссылка Пометить
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    Как это может быть,в России экономика разорвана в клочья Обамой,коррупция высосала все деньги,народ с голода мрет,моссовые митинги по всей стране сутками,армия заржавела,ВВП взорвал все метро что бы все забыли Навального.Какой космос опомнитесь.

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