Робот Fedor станет первым пилотом нового космического корабля “Федерация”
09:00. 4 апреля 2017 Просмотров - 34 2 коммент. Опубликовал: Кирилл
Робот Fedor первым выведет на орбиту новый российский космический корабль "Федерация", заявил журналистам генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
«Андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор»
"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Е. Микрин.
О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".
Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО "Андроидная техника" и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.
Новейший пилотируемый корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. В режиме автономного полета он сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Первый полет корабля с экипажем намечен на 2023 год.
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Как это может быть,в России экономика разорвана в клочья Обамой,коррупция высосала все деньги,народ с голода мрет,моссовые митинги по всей стране сутками,армия заржавела,ВВП взорвал все метро что бы все забыли Навального.Какой космос опомнитесь.