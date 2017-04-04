Почему «рамки» не спасли от шахида

4 апреля спецслужбы сообщили о том, что установлен предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро. Им, по версии следствия, стал 23-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство и предположительно связанный с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство» (ИГ) *. Эксперты считают, что бомба в виде огнетушителя, заполненного взрывчатым веществом и шариками от подшипников, находилась в рюкзаке, который был надет на самого смертника.

Сейчас следствие изучает действия сотрудников службы безопасности метрополитена и полиции, чтобы установить, проявили ли они халатность, пропустив террориста без досмотра через рамку металлодетектора.

В то же время, стали известны подробности обезвреживания второй бомбы, обнаруженной на станции метро «Площадь Восстания». Сообщается, что неразорвавшееся взрывное устройство нашел во время обхода сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя отгородил подозрительный предмет и вызвал специалистов, благодаря чему удалось избежать еще большего числа жертв.

«Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала. Взрывное устройство удалось своевременно обнаружить, локализовать, то есть эвакуировать станцию, а после чего обезвредить. Здесь система сработала как часы. Эти меры позволили избежать очень большого числа жертв», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Тем не менее, первый теракт предотвратить не удалось, и число жертв на утро вторника возросло до 14 человек. Как и всегда в подобных случаях, в обществе возникала дискуссия о том, как усилить меры безопасности в метро, на вокзалах и других местах скопления людей. Звучат предложения по ужесточению контроля, увеличению числа патрулей.

Однако вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов считает, что все эти меры не смогут полностью ликвидировать террористическую угрозу, которую нужно уничтожать в зародыше.

— Если реакция в плане обеспечения безопасности аэропортов, метро и мест скопления народа будет такая же, как в прошлом, я в очередной раз скажу, что, к сожалению, борьбой с терроризмом у нас занимаются непрофессионалы.

Сегодня, могу предположить, введут усиленные наряды мальчиков-срочников из Росгвардии, которые будут недели две ходить по метро и аэропортам, хлопать глазами и смотреть на девушек. На самом деле, придумать что-то дополнительное и новое в этом плане тяжело.

После последнего теракта в метро у нас ушли миллиарды рублей на рамки металлоискателей, ящики для неразорвавшихся бомб и тревожные кнопки для вызовов нарядов. К сожалению, все эти деньги выкинуты зря. Людям, которые занимаются безопасностью, пора понять, что все меры, которые предпринимаются сегодня в метро и других местах скопления людей, практически бесполезны.

«СП»: — Почему?

— Теракт в Питере это подтверждает. Я не знаю ни об одном теракте, предотвращенном с помощью рамок металлоискателя или наряда молодых полицейских, которые смогли бы увидеть в толпе проходящих людей преступников или террористов. Зато вчера все мы видели, что террорист прошел и через рамки, и мимо толпы необученных полицейских, и взорвал бомбу на перегоне в метро. Это факт.

«СП»: — Какие же меры безопасности, в таком случае, работают?

— Террористов надо ловить и обезвреживать на дальних подступах, чем и занимаются силовые структуры. Только этот метод актуален и эффективен. Об этом говорит и количество нейтрализованных за последние годы людей, которые занимались террористической деятельностью. Это десятки или сотни предотвращенных терактов.

Но, к сожалению, последние два года мы живем в условиях очень высокой террористической напряженности, которая повышает вероятность удачного проведения таких акций. С одной стороны, силовикам нужно двигаться в том же направлении и работать для нейтрализации террористов. За последние годы многое сделано в этом направлении, налажен хороший агентурный аппарат, имеются разные наработки.

Но с другой стороны, и это уже относится к уровню выше силовых ведомств, нужно снимать террористическую напряженность, чтобы она не оставалась такой серьезной. Только тогда мы сможем говорить о том, что на территории нашего государства ни в метро, ни на вокзалах, ни в аэропортах терактов больше не будет.

«СП»: — Но что конкретно сейчас нужно предпринимать?

— Нужно и дальше заниматься профилактическими методами и бить врага на дальних подступах — там, где у них организованы тренировочные базы, где они планируют свои операции. Нужно перекрывать финансовые потоки, с помощью которых они покупают взрывные устройства или компоненты для них, обрезать каналы пополнения рядов личным составом, бороться с агитаторами и вербовщиками. Только там нужно уничтожать эту угрозу. А на линии метро или автовокзала террористов не побороть.

Если человек уже обвязался бомбой, он почти наверняка взорвет ее. Просто это может произойти не в зоне ожидания, как было в «Домодедово», а возле рамки металлоискателя на входе в аэропорт, где все равно скапливаются люди, и будут десятки жертв. Мы этого не хотим понимать и изобретаем велосипед. Вместо того чтобы этим заниматься, нужно не повторять чужие и свои ошибки, а стараться брать положительный опыт, в том числе, у наших зарубежных коллег, а не кидать в них грязью после очередного теракта в Европе.

«СП»: — Получается, если террорист-одиночка уже проник в метро или аэропорт, его не остановить?

— Вероятность того, что это произойдет, крайне мала. Разве что он сам, как это бывало в нескольких случаях, передумает совершать теракт. Бывали случаи, когда женщины-шахидки видели человека в форме, и отказывались от своих преступных замыслов. Человек в форме действительно может произвести впечатление на террористку-одиночку. Но если речь идет о профессионале или фанатике-смертнике, это вряд ли поможет. Жертвы будут, и жертвы большие.

Поэтому нужно все свои усилия концентрировать на предотвращении. И миллиарды вкладывать не в рамки в метро и молодых ребят из Росгвардии, а в силовые структуры, в их агентурные сети, техническое перевооружение. Меры, которые предпринимаются публично, зачастую бесполезны. Например, антитеррористические паспорта в кафе, ресторанах и торговых центрах. Я знаю множество случаев, когда в эти центры удавалось проходить людям с оружием и чем угодно, и никакая охрана не срабатывала.

Это пустая трата денег и сил и, более того, приводит к тому, что законодатели и гражданское общество в какой-то момент начинают верить в то, что сделали все, что нужно, и терроризм больше не пройдет. На самом деле, это самоуспокоение, которое с борьбой с терроризмом ничего общего не имеет и ни к чему хорошему не приводит.