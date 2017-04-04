Главная » Аналитика

Почему «рамки» не спасли от шахида

18:02. 4 апреля 2017 Просмотров - 143 5 коммент. Опубликовал:

Меры безопасности в метро и аэропортах не всегда могут защитить от смертников-одиночек.

Почему "рамки" не спасли от шахида
 

4 апреля спецслужбы сообщили о том, что установлен предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро. Им, по версии следствия, стал 23-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство и предположительно связанный с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство» (ИГ) *. Эксперты считают, что бомба в виде огнетушителя, заполненного взрывчатым веществом и шариками от подшипников, находилась в рюкзаке, который был надет на самого смертника.

Сейчас следствие изучает действия сотрудников службы безопасности метрополитена и полиции, чтобы установить, проявили ли они халатность, пропустив террориста без досмотра через рамку металлодетектора.

В то же время, стали известны подробности обезвреживания второй бомбы, обнаруженной на станции метро «Площадь Восстания». Сообщается, что неразорвавшееся взрывное устройство нашел во время обхода сотрудник службы контроля метрополитена. Он вовремя отгородил подозрительный предмет и вызвал специалистов, благодаря чему удалось избежать еще большего числа жертв.

«Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала. Взрывное устройство удалось своевременно обнаружить, локализовать, то есть эвакуировать станцию, а после чего обезвредить. Здесь система сработала как часы. Эти меры позволили избежать очень большого числа жертв», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Тем не менее, первый теракт предотвратить не удалось, и число жертв на утро вторника возросло до 14 человек. Как и всегда в подобных случаях, в обществе возникала дискуссия о том, как усилить меры безопасности в метро, на вокзалах и других местах скопления людей. Звучат предложения по ужесточению контроля, увеличению числа патрулей.

Однако вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов считает, что все эти меры не смогут полностью ликвидировать террористическую угрозу, которую нужно уничтожать в зародыше.

— Если реакция в плане обеспечения безопасности аэропортов, метро и мест скопления народа будет такая же, как в прошлом, я в очередной раз скажу, что, к сожалению, борьбой с терроризмом у нас занимаются непрофессионалы.

Сегодня, могу предположить, введут усиленные наряды мальчиков-срочников из Росгвардии, которые будут недели две ходить по метро и аэропортам, хлопать глазами и смотреть на девушек. На самом деле, придумать что-то дополнительное и новое в этом плане тяжело.

После последнего теракта в метро у нас ушли миллиарды рублей на рамки металлоискателей, ящики для неразорвавшихся бомб и тревожные кнопки для вызовов нарядов. К сожалению, все эти деньги выкинуты зря. Людям, которые занимаются безопасностью, пора понять, что все меры, которые предпринимаются сегодня в метро и других местах скопления людей, практически бесполезны.

 

«СП»: — Почему?

— Теракт в Питере это подтверждает. Я не знаю ни об одном теракте, предотвращенном с помощью рамок металлоискателя или наряда молодых полицейских, которые смогли бы увидеть в толпе проходящих людей преступников или террористов. Зато вчера все мы видели, что террорист прошел и через рамки, и мимо толпы необученных полицейских, и взорвал бомбу на перегоне в метро. Это факт.

«СП»: — Какие же меры безопасности, в таком случае, работают?

— Террористов надо ловить и обезвреживать на дальних подступах, чем и занимаются силовые структуры. Только этот метод актуален и эффективен. Об этом говорит и количество нейтрализованных за последние годы людей, которые занимались террористической деятельностью. Это десятки или сотни предотвращенных терактов.

Но, к сожалению, последние два года мы живем в условиях очень высокой террористической напряженности, которая повышает вероятность удачного проведения таких акций. С одной стороны, силовикам нужно двигаться в том же направлении и работать для нейтрализации террористов. За последние годы многое сделано в этом направлении, налажен хороший агентурный аппарат, имеются разные наработки.

Но с другой стороны, и это уже относится к уровню выше силовых ведомств, нужно снимать террористическую напряженность, чтобы она не оставалась такой серьезной. Только тогда мы сможем говорить о том, что на территории нашего государства ни в метро, ни на вокзалах, ни в аэропортах терактов больше не будет.

«СП»: — Но что конкретно сейчас нужно предпринимать?

— Нужно и дальше заниматься профилактическими методами и бить врага на дальних подступах — там, где у них организованы тренировочные базы, где они планируют свои операции. Нужно перекрывать финансовые потоки, с помощью которых они покупают взрывные устройства или компоненты для них, обрезать каналы пополнения рядов личным составом, бороться с агитаторами и вербовщиками. Только там нужно уничтожать эту угрозу. А на линии метро или автовокзала террористов не побороть.

Если человек уже обвязался бомбой, он почти наверняка взорвет ее. Просто это может произойти не в зоне ожидания, как было в «Домодедово», а возле рамки металлоискателя на входе в аэропорт, где все равно скапливаются люди, и будут десятки жертв. Мы этого не хотим понимать и изобретаем велосипед. Вместо того чтобы этим заниматься, нужно не повторять чужие и свои ошибки, а стараться брать положительный опыт, в том числе, у наших зарубежных коллег, а не кидать в них грязью после очередного теракта в Европе.

«СП»: — Получается, если террорист-одиночка уже проник в метро или аэропорт, его не остановить?

— Вероятность того, что это произойдет, крайне мала. Разве что он сам, как это бывало в нескольких случаях, передумает совершать теракт. Бывали случаи, когда женщины-шахидки видели человека в форме, и отказывались от своих преступных замыслов. Человек в форме действительно может произвести впечатление на террористку-одиночку. Но если речь идет о профессионале или фанатике-смертнике, это вряд ли поможет. Жертвы будут, и жертвы большие.

Поэтому нужно все свои усилия концентрировать на предотвращении. И миллиарды вкладывать не в рамки в метро и молодых ребят из Росгвардии, а в силовые структуры, в их агентурные сети, техническое перевооружение. Меры, которые предпринимаются публично, зачастую бесполезны. Например, антитеррористические паспорта в кафе, ресторанах и торговых центрах. Я знаю множество случаев, когда в эти центры удавалось проходить людям с оружием и чем угодно, и никакая охрана не срабатывала.

Это пустая трата денег и сил и, более того, приводит к тому, что законодатели и гражданское общество в какой-то момент начинают верить в то, что сделали все, что нужно, и терроризм больше не пройдет. На самом деле, это самоуспокоение, которое с борьбой с терроризмом ничего общего не имеет и ни к чему хорошему не приводит.

 
 
http://svpressa.ru/accidents/article/169766/
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 октября 2015
...президента в Twitter. «Временные рамки операций российских военных в ... мастерская по изготовлению «поясов шахидов». Всего за трое суток ...не было, но журналисты почему-то доверяют словам сирийских ... где сломал ноги. Вьетнамцы спасли Маккейна от утопления, но ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
... (ФОТО) Вчера в рамках «Всемирной продовольственной программы» ООН...в осажденном городе они спасли. Арабские соцсети взорвались ...состава СССР литовские руководители почему-то не спешат ...были подорваны несколько заминированных шахид-мобилей. Халифат так ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2016
...жаре. Найти беженцев, которые спаслись от гибели, оказывается непростой ... «Где же международное сообщество? Почему все молчат и ничего не... детей погибших сирийских военнослужащих Шахида Фаллюх рассказала, что до...Если уж Талибан в рамках одной страны по горам ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2016
... количество террористов, выжившие боевики спаслись бегством, бросив часть вооружения ...прийти к согласию. И почему бы и другим странам ...было полезным, сообщил в рамках регулярного пресс-брифинга в ...Силы Сирии (SDF) уничтожили «шахид-мобиль» смертника ИГИЛ* в ...

5 коммент.»

  • 13517 8826
    Ликвидатор 4 апреля 2017 в 18:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ФМС расстрелять частично, вдруг поможет. Они уже и крышу сменили.

    Ответить
  • 13517 8826
    Ликвидатор 4 апреля 2017 в 18:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ГРАНИЦУ ЗАКРЫТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ??????????????????

    Ответить
    • 5525 3281
      Андрей Ликвидатор 4 апреля 2017 в 18:38 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      “ГРАНИЦУ ЗАКРЫТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ?”
      Да ты умен не по годам, 27 лет не закрывали и не собираются. Тебя бы в дворец советов отправить и к “гаранту” прямо в кремль, он тебя точно послушается, ведь вокруг него одни враги. Как только он почитает тебя на яп так всё, ты в кремле и наша жизня сразу наладится (не вру, ей богу).

      Ответить
  • 2788 1876
    serjoza 4 апреля 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    а в Волгограде,что теракт не был предотвращён?Да,взорвал перед металоискателем..но металоискатель спугнул а то эфект был бы более сильный.

    Ответить
  • 6169 5015
    СВАРОЖИЧ 4 апреля 2017 в 18:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В каждой мечети вербовочный пункт. Ислам основа и база идеологии террора для неверных. Чужие на нашей земле постоянный источник долбоносов с бомбой на поясе. На каких подступах? Они живут здесь, среди нас. Им же кто то сдаёт квартиры, делает прописки, даёт возможность нахождения в наших городах. Где им всегда помогут? Кто поможет? Там где их земляки. А их земляки это мечети. И все спецслужбы это хорошо знают.
    В девяностых в моём городке была беда с наркоманией. Нельзя было спокойно жить. Мы с друзьями взялись этот вопрос решить. Кардинально. В принципе решили. Не стали гонять наркошь, а пошли и поломали тех кто торгует и тех кто привозит. Дали на сборы два дня. Через день нас всех повязали. От статьи мы отмазались. Но я не забуду как мне начальник ментовки втирал: Что мы поломали им всю схему, что они всё знали и контролировали, а мы своими действиями разогнали всех и они теперь должны начинать всё сначала. И это на полном серьёзе мне втирал погононосец на работу приезжающий на мерсе. А меня помню бесило что они знали ,видели как загибается наша молодёжь и чего то ждали. Схемы разрабатывали. А у нас после этого, ещё где то полгода наркоту купить было проблематично.
    Так и тут. Есть службы которые ведут наблюдение за всей мутотенью. Есть спецы которые могут по одним только телефонным переговорам вычислить террориста. Есть программы слежения. Везде камеры. Не мог этот дебил не попасть в их поле зрения. За любым террактом стоит кто то заинтересованный. И чаще всего это спецслужбы. Но они тоже всего лишь исполнители.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>