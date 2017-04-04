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Никто не подозревал насколько пророческими были ее слова перед развалом СССР

11:32. 4 апреля 2017 Просмотров - 121 2 коммент. Опубликовал:

Как она была права 1990 год


 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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2 коммент.»

  • 736 594
    Ми ха 4 апреля 2017 в 12:08 Ссылка Пометить
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    Вношу предложение…
    Надо отстоять страну… и сохранить РОДИНУ…
    Сколько раз эти слова и мысли были услышаны народом на протяжении борьбы человечества с нечистью…?
    Не те ли мысли были у СвЕтослава Хороброго…?
    …. …. ….

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  • 3852 2954
    Яра 4 апреля 2017 в 12:09 Ссылка Пометить
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    Боже, какая она молодец- Сажи Умалатова. Каждое слово на вес золота. Смелый и честный человек.
    Одна из первых поняла, что творится в стране, кто такой Горбачёв.

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