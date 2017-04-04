Никто не подозревал насколько пророческими были ее слова перед развалом СССР

...не менее осуществившим предательство: ...никто из Рыцарей Храма не ...сам об этом даже не подозревая. .... он не видел и... информацию ( в т.ч. пророческую, как у Нострадамуса) снимать ее... в силу кажущейся необходимости. Насколько это актуально именно сейчас, ...