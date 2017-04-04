Никто не подозревал насколько пророческими были ее слова перед развалом СССР
11:32. 4 апреля 2017 Просмотров - 121 2 коммент. Опубликовал: brahman
Как она была права 1990 год
Источник: nashaplaneta.su
Как она была права 1990 год
Источник: nashaplaneta.su
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Вношу предложение…
Надо отстоять страну… и сохранить РОДИНУ…
Сколько раз эти слова и мысли были услышаны народом на протяжении борьбы человечества с нечистью…?
Не те ли мысли были у СвЕтослава Хороброго…?
…. …. ….
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Боже, какая она молодец- Сажи Умалатова. Каждое слово на вес золота. Смелый и честный человек.
Одна из первых поняла, что творится в стране, кто такой Горбачёв.