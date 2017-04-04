На фиг этот мир, которому нравится смотреть, как мы красиво умираем

Но тут на некоторые политические странности обратили внимание сами немцы. Две важнейшие газеты столицы — Berliner MorgenPost и Berliner Zeitung, — вышли со статьями по поводу яркой и благородной традиции города выражать свою солидарность с невинно убиенными или пострадавшими от природного катаклизма людьми во всём мире:

Вот тут после питерского теракта берлинская мэрия в очередной раз показала себя скопищем политизированных напёрсточников имени меркелевской партии SPD. И, в общем, на это можно было не обращать внимания с тех самых пор, как мэрия на своём официальном портале собирала русскоязычных статистов для учений солдат США в Германии.

Мне всегда кажутся неадекватными люди, которые впадают в истерику от картинок из Charlie Hebdo — все эти всхлипы "Как можно?". Бедных карикатуристов, по-моему, так затравили, что они даже не смогли ничего язвительного сообщить по поводу Вестминстерской атаки. Тем более странные те люди, которые ходят по сайтам и соцсетям и ищут, кто не так реагирует на событие, их лично сильно задевшее. Да наплевать. Кто как хочет, так и расчехляется. Бог всех рассудит.

Выглядит это так: на Брандербургские ворота, которые когда-то стояли на границе между двумя мирами, а теперь являются символом объединённой Германии, проецируется флаг страны, с которой немецкий народ и население Берлина выражают солидарность или моральную поддержку. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это благородно. И вообще хорошо говорит о самом городе, которому не наплевать.

Обе редакции опубликовали заявление пресс-департамента мэрии о том, что в случае с террористической атакой на Питер Бранденбургские ворота не будут окрашены в цвета русского флага.

Заголовки в газетах появились достаточно язвительные: "Никаких русских цветов на Бранденбургских воротах — сенат выдвигает благовидный предлог" (Berliner Zeitung), "Никаких акций солидарности с Россией" (Berliner Morgenpost).

Почему?

"Потому, — отвечает пресс-департамент, — что эта традиция касается только городов-побратимов Берлина — Парижа, Лондона, Брюсселя и Стамбула. А Санкт-Петербург не является городом-побратимом Берлина".

Если честно, то было бы странно Ленинграду иметь город-побратим Берлин.

Но дальше мэрия устами своей пресс-службы неумолимо загоняет себя в этическую лужу:

"Для того чтобы официально выразить солидарность с другими городами, необходимо, чтобы произошло что-то экстраординарное".

Похоже, что у пиарщиков мэрии кончилась жвачка. Лучше бы они молчали и пожёвывали. И дело не в том, что далее журналисты перечисляют исключительные случаи — Иерусалим, Орландо (для тех читателей, кто забыл, они специально указывают, что это по поводу расстрела массы людей в американском гей-клубе). Дело в том, что из числа исключительных трагедий таким образом по факту вычеркнули Питер.

Для тех, кто хотел бы представить позицию меркелевских политиканов как позицию немцев, надо ощутить тональность холодной ярости этих статей. Тут редко себе люди позволяют эмоции в прессе. Особенно профессионалы.

Чтобы проверить свои ощущения, газетчики запустили "голосовалку" онлайн — нужно ли проявить солидарность с атакованным Питером? Пока я пишу, результат такой: 77% процентов читателей — за, 18% против, 5% воздержались. Проголосовало 17 000 человек. Пока немного, но наглядно.

На самом деле действительно наплевать, кто как на что реагирует. Но когда официальные лица страны, для которой "Ленинград" — это немножко не простой топоним, а историческое понятие, допускают мелкое хамство в упаковке "правил и уложений", это говорит только о том, кто в данный момент пытается рулить столицей Германии.

Люди, которые озабочены в основном тем, как поднять жителям города налоги, чтобы прокормить ещё сто тысяч молодых крепких граждан неустановленных стран. Потому что свои паспорта Туниса, Сомали и Афганистана те уже выбросили и теперь работают "сирийскими беженцами". Люди, которые настолько некомпетентны, что не могут построить обещанный ещё в 2011 году аэропорт. Которые запрещают работу airbnb в угоду отельным сетям и бесконечно обсуждают тему, можно ли ходить в школу в парандже.

Но нам-то что. Хоть у русских и есть поговорка "На миру и смерть красна" (для поколения ЕГЭ поясняю: "красна" это значит "красива"), ну её на фиг, эту смерть и этот мир, которому нравится смотреть на то, как мы красиво умираем.

За Бранденбургские ворота умирали другие русские — их семьи помнят. История тоже помнит. Вряд ли надо кому-то напоминать очевидные вещи. Ворота всё равно теперь южным крылом упираются в американское посольство. Может, мэрия просто не хотела расстраивать тамошнего посла?

Автор Игорь Мальцев, источник LIFE