Комментарий от Николая Старикова: Как говорится лучше учится на чужих ошибках. Статья Николая Иванова «Кибератаки и пятая колонна»о произошедшем в Ираке, написана в октябре 2016 года. Но её содержание надо внимательно изучать и при новой американской администрации.

«Начинаем кибератаку против России!» — это тревожное сообщение поступило из США, и не от какого-нибудь третьеразрядного чиновника, а от вице-президента Дж. Байдена. Из истории последних десятилетий известно, что подобные атаки ЦРУ и Пентагон начинают примерно за год до вторжения своих армий на территории «стран-мишеней», либо организации там государственного переворота. Так как российских экспертов, замороченных в начале 2000-х годов «дружбой с США», мало беспокоили подробности подобных операций, значительный интерес представляет опыт Ирака, который нашел отражение в мемуарах и отчетах участников событий, рассекреченных недавно архивных материалах.