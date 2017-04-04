Есть ли удача в жизни и что с ней делать?





Бывает в жизни каждого, наверное, что жизнь начинает стремительно лететь и всё удаётся "на раз". И события и люди - всё выстраивается в какой-то чудесный хоровод, имя которому "Поток". Такое бывает редко, и как сделать это нормой практически никто не знает.

Быть в потоке - это как на американских горках: тебя несёт, и каждый виток хотя и поражает, но чудесен тем, как все складывается удивительно и просто.



И хотя поток реален и многие встречались с ним в своей жизни или у друзей такое было, почему-то желанное не стало системным, и нет курсов под названием "Как войти в поток 100%-но". А ведь существуй такие авторитетные курсы, наверное очередь была бы на годы вперёд. Ведь быть в потоке - это счастье, полёт и крылья, и следствия пребывания в потоке - это удача и фактически управление событиями.



Наверное, технология вхождения в Поток - это нечто уникальное, и на современном этапе развития человечества войти в Поток могут лишь единицы?

Я думаю, дело в другом.



Буддизм предполагает, что на определённом этапе развития буддист как раз входит в Поток, и хотя его и выбрасывает оттуда по-первости, но он быстро научается удерживаться в нём и даже ориентироваться внутри потока, прилагая это своё умение к делам как большим, так и малейшим.



Однако, технология вхождения в Поток не есть лишь принадлежность буддизма. И даже не принадлежность религии в её современном понимании. Каждый может найти Поток и войти в него, и лишь неведение природы этого явления и механизмов его, не дает людям к нему приобщиться и обрести счастье.



Вообще, на мой взгляд, всякое счастье вне Потока скоротечно и быстро убивается событиями негативной окраски. Но тем и удивителен Поток, что, управляя событиями, пребывающий в нём как бы охранен от негатива, и даже самое сильное несчастье проходит вскользь, и самые губительные события не затрагивают сильно, но лишь дают свой урок и идут дальше: поток проходит мимо разных берегов, но, касаясь их, не застывает и движется к следующим. Это же Поток, а не болото.



Пребывая в Потоке, можно внутри него научиться видеть знаки грядущих событий, стать зрячим, излечиться от вечной человеческой беспечности и слепоты.



О состоянии Потока хорошо сказал Будда:

"Знайте же, о нищенствующие Бхикшу, что нет в вас постоянного принципа. И лишь наставленный ученик, приобретая мудрость и говоря "Я Есмь", знает, что он говорит".



Соломон о том же, но другими словами:

"Поставлю тебя на распутье и сделаю тебя молчащим и недвижимым, и перед тобою пойдут знаки событий. Так умеришь человеческое любопытство, так заглянешь в сужденное течение потока, ибо поверх человеческого мышления несется мысль мира".



Я видел два типа вхождения людей в Поток



Первый, спонтанный.



Вот суждено человеку понять Поток по судьбе. И какую бы он жизнь ни вёл, однажды выстреливает какой-то спусковой механизм, и события начинают свой волшебный хоровод, так что у человека голова кружится от успеха и ладности идущих событий. Как на волшебной ладье он плывёт и видит, как все выстраивается, и как будущие события подходят, и как нужные люди помогают, а вредящие отходят прочь, как бы увлекаясь другим.



Обычная реакция - это гордыня, человек начинает думать, что это он такой классный и присваивает себе все происходящее. И оно заканчивается. Многие после такого шваха подняться не могут. Другие ищут причины и, когда осознают их, Поток бывает и возвращается.

Потом - снова присвоение, снова поиск причин, и снова швах.



Бывает, что некоторые искуссно успевают ухватить материальных благ и удержать их, как бы компенсируя свое падение, которое уже предчувствуют. И все же Поток уходит, и счастье их покидает. А вслед за этим приходит тоска и горечь, которую ничем не исцелить, кроме Потока, который один только и может дать крылья и полёт.



Второй тип вхождения в Поток, осознанный.



Этому учатся. К нему готовятся. Специально тренируются, оттачивая навыки, которые приводят к потоку. И тогда Поток всегда приходит как званный и жданый гость, к нему готовы и знают, что делать.



Бывает, не удержать его: слишком сильно скручивают в бараний рог события - и окружающих людей, и самого держателя нитей, но все же обученные готовы и к этому и, даже выпадая, знают, что делать, и быстро возвращаются в строй.



Нет в таких гордыни, главного врага Потока. Они знают, что Поток всегда есть, был и будет сам по себе, а они лишь песчинки в нём, если потрудятся и войдут в Поток.

Они не навязывают, ибо знают что навязывающий своё напрягает глупость, в то время как Поток есть мудрость, а глупость и мудрость не совместимы.

Они чуют движение и следуют ему, а не приказывают куда Потоку следовать и что ему делать.

Народная мудрость складывала сказки о Потоке, где золотая рыбка и волшебный клубочек - это лишь самые известные, но не самые мудрые сказки из всех.



По сути, Поток - это движение Мысли. Именно об этом говорил Платон: "Идеи правят миром".



Мы, люди, слишком живём внутри себя, чтобы заметить, что законы мироздания - это идеи о мироздании; что развитие общества - это следование идеям о развитии общества. И что поверх глупости человечества есть мудрость Неба, и ухвативший эту мысль может стремиться в ней удержаться, с ней слиться - так же, как капля стремится вернуться в океан.



Самый первый глобальный шаг, который должен сделать ученик в буддизме, - это найти в себе принадлежность Космосу. Без этого он будет пребывать в отделённости, аттаваде, а значит будет глуп, как и все остальные, ибо мудрости он не принадлежит.

И чтобы найти в себе принадлежность настоящему Космосу, а не своим представлениям, нужно хорошо изучить, что такое космос. А потому буддизм немыслим без философии, без изучения законов и механизмов развития мироздания.



Изучая механизмы и законы, ученик раскрывает в себе спящую способность касаться Реальности существования Космоса, тем самым постигая его существование как более реальное, чем его собственное. И через это познание происходит касание к мировым идеям, которые есть ничто иное как снисхождение потоков Космоса на землю. Из этих идей и состоит Поток.



Более того, весь Космос строится на этике, на особом типе отношений между разумными существами всего мира и Космоса, как единства и Движения, живого организма, непознанного, но познаваемого.



Многие люди в прошлых жизнях так или иначе касались и изучали Поток, и в этой жизни по инерции карма снова окунает их в него. Но без понимания механизмов Потока и его законов удержаться в нём практически невозможно.

А кто все же удерживается, тот изучает и открывает для себя такое, что даже часто людям объяснить не в силах.



Такое познание и есть доктрина о спасении Христианства, идея об остановке колеса сансары Буддизма и касание мира действительности Йоги.



Это и есть первый этап, который должен быть освоен каждым живущим, это и есть смысл нашего существования: понять разумом своим Бытие Вечное, из которого изошли.



Для начала можно ловить проблески потока и пытаться понять его законы. Увидеть этику, которую он диктует и понять циклы его касаний и движений.



Древние уподобляли Поток великому Дракону, который, с одной стороны, повелевает жизнью и мудростью, но с другой стороны - с ним можно дружить, и он даже может исполнять желания.



Это идея не-бога, но Бытия во всей его красоте, непостижимой и удивительной. Древняя религия Посвящённых, которые знали, что есть лишь Поток и те, кто, постигая его, восходят все выше и выше по лестнице совершенства, созидают миры и зачинают народы, но все же остаются разумами и совокупно есть Боги, Элохим, Дхиани, но нет другого единого Бога, кроме этого Движения.



Однажды Пифагора спросили, считает ли он себя философом.

Тот ответил:

"Философы знают Движение в Космосе и непрестанно существуют в этом знании и в его всеобъемлемости. Я же лишь знаю о нём и иногда касаюсь этого Движения, поэтому пока что назвать себя философом не имею права".



И все же каждый может касаться потока и чувствовать его в своей жизни, как это описал Будда:

"Черта необходимости проходит через все миры, ведь даже конь на горном перевале знает,на какой камень ступить копытом".

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/241301.html