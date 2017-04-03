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Вакансия: ролевые игры с НАТО. Интим не предлагать

17:29. 3 апреля 2017 Просмотров - 226 4 коммент. Опубликовал:

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Но это не то, о чем вы подумали
 
На протяжении нескольких дней на главном информационном портале Берлина висит официальное объявление о том, что есть в Альянсе вакантные места. Платят по 100 евро в день (бонус: кормят, поят, жилье предоставляют) то есть за все время занятости (трудиться предлагают только 2 недели, включая выходные) можно «срубить» ни много ни мало 1400 евро. Что нужно делать и какими навыками должен обладать потенциальный наемный работник – об этом подробнее.
 
Итак, сама работа проходит по разделу «Помощники и помощницы по проведению мероприятий». А название работы – «Русская ролевая игра для проведения учений НАТО».
 
«Нам нужны статисты, которые будут выполнять роль русского населения в кризисных районах для отработки действий американской армии. Необходимые качества — умение говорить по-немецки, по-английски и по-русски».
 
Место встречи для проведения этой ролевой игры – полигон Hohenfelder (он расположен между Нюрнбергом и Регенсбургом).
 
План действий, скажем так, такой:
 
1. За 4 недели участников информируют о начале игр.
2. За 1 день до начала они прибывают автобусом (бесплатно).
3. Первые два дня – введение и постановка задач.
4. Отбывают в день окончания игр (бесплатно).
 
Но чтобы вообще в этот план «вписаться», нужно, как утверждают работодатели, обладать хорошим русским языком (можно, конечно, говорить еще на польском и чешском языках, но это так, чисто ваше преимущество перед другими конкурентами и потенциальными участниками игр, что поборются за место «под солнцем» вместе с вами). Но знание языка не единственное требование.
 
Все иностранные граждане должны принести документы:
 
о виде на жительство,
о праве на работу,
при себе иметь паспорт с копией на Optronic.
 
Итак, допустим, что во всем этом вы разобрались, все необходимые документы у вас на руках, что же дальше? Какие условия предлагает работодатель?
 
Жить участники игр будут в казармах/ домах / палатках (насколько я понимаю, не на выбор, конечно, кому как повезет, ну и, смотря какую роль отведут тому или иному участнику).
 
«Покидать казармы нельзя на всё время проведения учений. Исключение — приём у доктора. Казармы отапливаются, есть возможность постирать вещи».
 
Единственное! Убирать место жительства, пусть и временное, придется самим. А что вы хотели? Труд, как говорится, облагораживает, лишним не будет. Да и вообще, воспринимайте все это в качестве игры – сейчас вы с ружьями по полю бегали, грубо говоря, а теперь – играете в «Золушку». И, чего уж говорить, не на отдых едете, а на заработки! Ишь, неженки нашлись.
 
Сам полигон представит собой 10 деревень (10-30 домов в каждой), с живыми людьми, конечно, собственно, теми самыми русскоязычными статистами. Отрабатывать в НАТО планируют взаимодействие входящих американских войск с местным населением.
 
Но вернемся к финансовой части работы. 1400 евро за 2 недели – это не конечная сумма, которую может получить участник игры. Существуют еще и бонусы, которые будут получать те, кто достаточно грамотно сыграет, ВНИМАНИЕ, «роль владельца лавки, скотофермера, мэра афганской деревни». Ну, вот такие вот правила ролевой игры у НАТО, что тут поделать.
 
Если говорить о распорядке дня, то:
 
1. подъем в 5 утра (в деревнях же, кажется, в это время уже все на ногах, приближено к реальности прямо),
 
2. алкоголь-тест (а вот тут-то с реалиями у натовцев туговато, если, к примеру, говорить о какой-нибудь русской глубинке, уж там американских солдат никто точно не будет встречать трезвым как стеклышко, с букетом цветов и с распростертыми объятиями, да и не только в глубинке),
 
3. ну и кормежка 3 раза в сутки.
 
А теперь о самом интересном.
 
Конечно же, эта новость вызвала огромный резонанс в обществе, волну негодования и непонимания, как так, в НАТО уже ничего не скрывают и открыто приглашают на какие-то непонятные игры. Реакция Пентагона не заставила себя ждать – тут же пошли-посыпались оправдания, мол, «не думайте, что мы к чему-то готовимся грандиозному, нет, поиграемся да разойдемся». Да-да, конечно.
 
«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях. Эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире», — заявил официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.
 
И ведь до сих пор не удалили с сайта данное объявление, видать, ищут людей, не набрали нужное количество. Эй, либералы наши дорогие, не желаете «отдохнуть» от суровой российской реальности и отправиться в Германию на парочку недель? Денег заработаете, а то ведь в России их нет – голодаем. Да и, кто знает, вдруг, понравится, продлите контракт, будете принимать участие и дальше в ролевых играх НАТО, воплощая в реальность все их самые «грязные и сокровенные» мечты. На мой взгляд, эта работа – самое ТО для вас.
 
Ева Лисовская
 
https://cont.ws/@evalis/571826
Метки: нато, Россия, США
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4 коммент.»

  • 5192 4424
    Олег Козлов 3 апреля 2017 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Да уж, Венедиктов с компанией и Гозман с Митрохиным явно могли бы пригодится в роли статистов. Дали бы “ценные советы”. Да и нашему Русофилу с Пандоры там самое место

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  • 155 137
    Сергей 3 апреля 2017 в 18:51 Ссылка Пометить
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    А ведь они готовятся к захвату России на полном пиндоском серьёзе для подготовки окупационного персонала,наглядно так
    сказать, ничего не скрывая …

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  • 12520 5276
    Ursus 3 апреля 2017 в 19:19 Ссылка Пометить
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    Они готовятся. Они чувствуют слабость противника. Кто же, млять, виноват в слабости России, Санта Клаус с Обамой?

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  • 1258 1082
    Ал 3 апреля 2017 в 19:20 Ссылка Пометить
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    =наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать=
    Действовать привычным образом – расстреливать всё “превентивно”? Не завидую соблазнившимся…

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