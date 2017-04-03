В свете 26 марта .. о Сталине

Сталин нужен всем. Юлия Витязева



Дата публикации: 02 апреля 2017, 13:30

Нам всем нужен Сталин. Собственно, русскому человеку он нужен был всегда. Со времён Ивана Грозного. А может, даже раньше.

Одним, для того, чтоб под его чутким руководством жить, созидать и знать, что завтра будет не хуже, чем вчера. И каждый будет заниматься своим делом, не тратя время и силы на то, что находится в зоне ответственности власти. И будет гордиться своей страной, её достижениями и не переживать, что чьи-то планы по её развалу имеют хоть малейший шанс на успех.

Другим Сталин нужен в качестве сдерживающего фактора. Ведь соблазн велик, а плоть слаба. И именно для усмирения своих чаяний и желаний и нужна железная рука. Господь со своим «не убей, не укради» где-то далеко, а карающее правосудие — вот оно, рядом. Всегда дышит тебе в затылок и помогает не поддаться желанию согрешить. И не даёт пойти пусть не против своей совести, но против закона и государства.

Третьим Сталин нужен для того, чтоб против него бороться. Кстати, этой категории он нужен больше всего. Ведь смысл их жизни — это сцать против ветра с риском для жизни. Только в этом случае они ощущают себя полноценными членами общества и не мучаются затяжной депрессией.

Им нужны реальные ужасы режима. Вся эта возня вокруг школоты в автозаках не идёт ни в какое сравнение с теми эмоциями, которые были бы испытаны в борьбе за права угнетённых, если бы половину из них отправили достраивать БАМ, а вторую — депортировали с лишением гражданства.

Гул «Воронков» в ночи, тревожные чемоданчики в прихожей, массовые расстрелы на заднем дворе районных отделений ФСБ, люди в штатском с пронзительным взглядом на каждом углу, съёмка и передача фактов «зверств режЫма» с риском для жизни — вот это и есть жизнь, вот это счастье, понимаете?!

Собственно, именно по этой причине они и испытывают такие сильные чувства к тов. Сталину. Он им нужен. Без него они ощущают себя жалкой пародией на диссидентов, которым когда-то вручали нобелевские премии и чьи имена вошли в учебники истории.

Потому и провоцируют постоянно на возвращение к его методам. Прям как мазохист, который мечтает об одном — чтоб ему сделали больно. Ведь как только он добьётся своего — сразу побежит, счастливо повизгивая, демонстрировать побои и, заходясь от радости, делиться полученными травмами со всем миром.

Главное, не забыть записаться в очередь на получение статуса «мученика» и успеть на раздачу терновых венков…

Но есть ещё одна категория, которая просто напрашивается на применение к ней методов тов. Сталина. Я о своих бывших родственниках из Украины.

Те прямо спят и видят получить трындюлей в лучших традициях «тоталитаризма».

По большому счёту, заслуживают они показательной порки в виде принудительного возвращения под юрисдикцию своих исторических хозяев. Но перед тем, как возвращать в стойло, желательно отходить розгами. Для профилактики.

Чтоб более ни одна мразь, развалившая собственную страну и пролившая реки невинной крови, даже думать не смела, чтоб устроить подобное и в чужом доме.

Суки, то они Ичкерию признают, то Сибирь Китаю с барского плеча отдают, то Дагестану «подсобить» собираются.

В былые времена хрюкнуть без разрешения боялись.

А сейчас — разгулялась вошь на ярмарке.

Нет. Нам всем решительно требуется немного диктатуры и тоталитаризма, которые позволят плевать на всё, что про нас скажут, с высокой колокольни и подразобраться со всем тем бл@дством, что на волне свободы и безнаказанности повыходило из берегов.

И не переживать, что это кому-то не понравится.

Большинство россиян поддержит.

Да и товарищ Сталин незаметно, но одобрительно кивнёт в сторону башен Кремля…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: nnm.me