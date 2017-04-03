Советнички

andrey_kuprikov Уже не раз постил эту табличку, думаю лишним не будет и сейчас, пишет Андрей Куприков (). У вас есть ещё вопросы почему у нас сплошные противоречия в законах, почему они написаны через жопу и направлены исключительно на создание хаоса и максимальное противодействие здравому смыслу ? Вам понятно теперь откуда берутся все эти кредитные ставки, Платоны, кадастры, тарифы, МРОТы и прочие инструменты удушения страны и населения ?







И пока все эти гауляйтеры со штатовскими, швейцарскими и английскими паспортами будут тусовать в кремлевских и правительственных кабинетах можно хоть до усрачки митинговать и протестовать, можно даже разогнать правительство и посадить в кресла новых людей, результат будет все тот же – хаос и тромбоз.

И пока все эти гауляйтеры со штатовскими, швейцарскими и английскими паспортами будут тусовать в кремлевских и правительственных кабинетах можно хоть до усрачки митинговать и протестовать, можно даже разогнать правительство и посадить в кресла новых людей, результат будет все тот же – хаос и тромбоз.

Ну а про коррупционные рычаги управления государством я вообще молчу, потому как именно они и являются основными. Установленная в 90-е система повального воровства и стала основной контролирующей и направляющей. Поднятые со дна и вознесенные на самый верх персонажи под чутким контролем аудиторов и консультантов лепили и продолжают лепить гротескного уродца на обломках СССР, называя это свободным рынком и демократией.



И уж если начинать чиститься, то не с того, что предлагают навальные и прочие активисты на сдельщине, а с изгнания кураторов и надсмотрщиков, после чего, слегка отдышавшись и глотнув кислорода можно будет и делом заняться, и худо-бедно вперед начать топать.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com