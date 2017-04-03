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Советнички

11:11. 3 апреля 2017 Просмотров - 262 9 коммент. Опубликовал:
Уже не раз постил эту табличку, думаю лишним не будет и сейчас, пишет Андрей Куприков (andrey_kuprikov). У вас есть ещё вопросы почему у нас сплошные противоречия в законах, почему они написаны через жопу и направлены исключительно на создание хаоса и максимальное противодействие здравому смыслу ? Вам понятно теперь откуда берутся все эти кредитные ставки, Платоны, кадастры, тарифы, МРОТы и прочие инструменты удушения страны и населения ?



И пока все эти гауляйтеры со штатовскими, швейцарскими и английскими паспортами будут тусовать в кремлевских и правительственных кабинетах можно хоть до усрачки митинговать и протестовать, можно даже разогнать правительство и посадить в кресла новых людей, результат будет все тот же – хаос и тромбоз.
Ну а про коррупционные рычаги управления государством я вообще молчу, потому как именно они и являются основными. Установленная в 90-е система повального воровства и стала основной контролирующей и направляющей. Поднятые со дна и вознесенные на самый верх персонажи под чутким контролем аудиторов и консультантов лепили и продолжают лепить гротескного уродца на обломках СССР, называя это свободным рынком и демократией.

И уж если начинать чиститься, то не с того, что предлагают навальные и прочие активисты на сдельщине, а с изгнания кураторов и надсмотрщиков, после чего, слегка отдышавшись и глотнув кислорода можно будет и делом заняться, и худо-бедно вперед начать топать.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Англия, консультанты, правительство, США, швеция
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9 коммент.»

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    слободан 3 апреля 2017 в 11:20 Ссылка Пометить
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    Кто ж сомневается в том что вся территория бывшей Руси -прожидовлено
    А именно : швейцария (Сион в швейцарии) – су-ша-а – все еврейские крупные транс континентальные сообщества там. И конШна – доГая -стаГая бабУшка англия – там вся подноготная иудейства

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  • 12190 -152
    Русофил 3 апреля 2017 в 11:20 Ссылка Пометить
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    Табличка из лифта или на заборе было написано?
    Аффтур в поиске кретинов

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      Ми ха Русофил 3 апреля 2017 в 11:32 Ссылка Пометить
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      Дрозофил… Вы свои таблички только здесь рассылаете…? Али… у Вам , как у аффтура кретинизма…, есть ищо адресаты…?

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    Мефодий 3 апреля 2017 в 11:24 Ссылка Пометить
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    кругом одни евреи
    ничего нового

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    Ми ха 3 апреля 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Вот и вся фишка… Вот вам и навальные, вот вам и яблочные, вот вам “гендерные”… А Путин ни при чём… Это его путина…

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      слободан Ми ха 3 апреля 2017 в 11:52 Ссылка Пометить
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      а все то надо – - Перекрыть перевод денег этим “борцам” из за бугра -То есть -Это прямая работа ФСБ -Отслеживать на что живет та или иная либиральная особь – - -И всё!
      Но почему то ФСБ или не могут (нет спецов) Или саботируют эту работу

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  • 1260 923
    любопытный 3 апреля 2017 в 12:29 Ссылка Пометить
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    Досмотрели фильм голодные игры, и в конце не понятно, кто спровоцировал героиню убить женщину президента? Нераспорядитель ли игр?
    Пока не ясен распорядитель наших игр, лук в руки брать не выгодно

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