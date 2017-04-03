Советнички
11:11. 3 апреля 2017 Просмотров - 262 9 коммент. Опубликовал: brahman
Уже не раз постил эту табличку, думаю лишним не будет и сейчас, пишет Андрей Куприков (andrey_kuprikov). У вас есть ещё вопросы почему у нас сплошные противоречия в законах, почему они написаны через жопу и направлены исключительно на создание хаоса и максимальное противодействие здравому смыслу ? Вам понятно теперь откуда берутся все эти кредитные ставки, Платоны, кадастры, тарифы, МРОТы и прочие инструменты удушения страны и населения ?
И пока все эти гауляйтеры со штатовскими, швейцарскими и английскими паспортами будут тусовать в кремлевских и правительственных кабинетах можно хоть до усрачки митинговать и протестовать, можно даже разогнать правительство и посадить в кресла новых людей, результат будет все тот же – хаос и тромбоз.
Ну а про коррупционные рычаги управления государством я вообще молчу, потому как именно они и являются основными. Установленная в 90-е система повального воровства и стала основной контролирующей и направляющей. Поднятые со дна и вознесенные на самый верх персонажи под чутким контролем аудиторов и консультантов лепили и продолжают лепить гротескного уродца на обломках СССР, называя это свободным рынком и демократией.
И уж если начинать чиститься, то не с того, что предлагают навальные и прочие активисты на сдельщине, а с изгнания кураторов и надсмотрщиков, после чего, слегка отдышавшись и глотнув кислорода можно будет и делом заняться, и худо-бедно вперед начать топать.
И уж если начинать чиститься, то не с того, что предлагают навальные и прочие активисты на сдельщине, а с изгнания кураторов и надсмотрщиков, после чего, слегка отдышавшись и глотнув кислорода можно будет и делом заняться, и худо-бедно вперед начать топать.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Кто ж сомневается в том что вся территория бывшей Руси -прожидовлено
А именно : швейцария (Сион в швейцарии) – су-ша-а – все еврейские крупные транс континентальные сообщества там. И конШна – доГая -стаГая бабУшка англия – там вся подноготная иудейства
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Швейцарию пора переименовать в Сионцарию…
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Табличка из лифта или на заборе было написано?
Аффтур в поиске кретинов
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Дрозофил… Вы свои таблички только здесь рассылаете…? Али… у Вам , как у аффтура кретинизма…, есть ищо адресаты…?
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кругом одни евреи
ничего нового
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так евреи давно живут – -Это не ново
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Вот и вся фишка… Вот вам и навальные, вот вам и яблочные, вот вам “гендерные”… А Путин ни при чём… Это его путина…
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а все то надо – - Перекрыть перевод денег этим “борцам” из за бугра -То есть -Это прямая работа ФСБ -Отслеживать на что живет та или иная либиральная особь – - -И всё!
Но почему то ФСБ или не могут (нет спецов) Или саботируют эту работу
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Досмотрели фильм голодные игры, и в конце не понятно, кто спровоцировал героиню убить женщину президента? Нераспорядитель ли игр?
Пока не ясен распорядитель наших игр, лук в руки брать не выгодно