Россия и Китай медленно, но верно готовятся нанести удар по гегемонии доллара

Как сообщают СМИ, Москва и Пекин сделали еще один шаг на пути к созданию альянса, который позволит подорвать гегемонию доллара на рынке мировых резервных валют. 14 марта в Пекине Банк России в рамках российско-китайского соглашения о «стремлении к укреплению экономических связей» открыл свое первое зарубежное представительство.

И как сегодня пишет газета Contra Magazin, Россия и Китай благодаря тесному экономическому, финансовому и геополитическому сотрудничеству создают предпосылки для новых глобальных стандартов и грозят положить конец нынешнему господству США и американского доллара.

Издание отмечает, что открытие представительства Банка России в Пекине – это лишь один из многих небольших шагов, которые страны сделали на этом пути. Отмечается, что и Россия, и Китай последние несколько лет активно скупают золото на мировом рынке, что свидетельствует о намерении стран обеспечить свои валюты этим драгоценным металлом.

По итогам прошлого 2016 года Центробанк РФ купил 201 тонну золота, что уже пятый год подряд делает российский регулятор мировым лидером среди других центральных банков. Китай же тщательно скрывает свои запасы золота, но при этом эксперты отмечают, что Поднебесная активно скупает драгоценный металл по всему миру.

Также во время прошлогоднего визита в Китай заместитель главы российского Центрального банка Сергей Швецов заявил, что Россия и Китай хотят добиться упрощения и увеличения объемов сделок с золотом между двумя странами, и в перспективе все страны БРИКС должны к этому подключиться.

Подобные заявления еще раз свидетельствуют о том, что Москва и Пекин готовятся нанести удар по доллару. В конечном счете, отказ от доллара будет обеспечен и поддержан именно золотом, а мы получим новый «золотой стандарт Востока», где главные роли будут играть запасы металла в Китае и России.

Ну а пока, в мае нынешнего года ожидается, что Россия выпустит свои первые облигации федерального займа, номинированные в китайских юанях, а при этом Китай выпустит рублевые облигации. В настоящее время соответствующие ведомства изучают спрос и возможность размещения.

Медленно, но верно Москва и Пекин затягивают петлю на шее американского гегемона и уже готовятся выбить из-под него стул. О приближении часа «икс» станет понятно, когда обе страны начнут избавляться от своих долларовых резервов…