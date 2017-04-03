Главная » Мировоззрение, Экономика

Россия и Китай медленно, но верно готовятся нанести удар по гегемонии доллара

21:25. 3 апреля 2017 Просмотров - 64 2 коммент. Опубликовал:

Как сообщают СМИ, Москва и Пекин сделали еще один шаг на пути к созданию альянса, который позволит подорвать гегемонию доллара на рынке мировых резервных валют. 14 марта в Пекине Банк России в рамках российско-китайского соглашения о «стремлении к укреплению экономических связей» открыл свое первое зарубежное представительство.

И как сегодня пишет газета Contra Magazin, Россия и Китай благодаря тесному экономическому, финансовому и геополитическому сотрудничеству создают предпосылки для новых глобальных стандартов и грозят положить конец нынешнему господству США и американского доллара.

Издание отмечает, что открытие представительства Банка России в Пекине – это лишь один из многих небольших шагов, которые страны сделали на этом пути. Отмечается, что и Россия, и Китай последние несколько лет активно скупают золото на мировом рынке, что свидетельствует о намерении стран обеспечить свои валюты этим драгоценным металлом.

По итогам прошлого 2016 года Центробанк РФ купил 201 тонну золота, что уже пятый год подряд делает российский регулятор мировым лидером среди других центральных банков. Китай же тщательно скрывает свои запасы золота, но при этом эксперты отмечают, что Поднебесная активно скупает драгоценный металл по всему миру.

Также во время прошлогоднего визита в Китай заместитель главы российского Центрального банка Сергей Швецов заявил, что Россия и Китай хотят добиться упрощения и увеличения объемов сделок с золотом между двумя странами, и в перспективе все страны БРИКС должны к этому подключиться.

Подобные заявления еще раз свидетельствуют о том, что Москва и Пекин готовятся нанести удар по доллару. В конечном счете, отказ от доллара будет обеспечен и поддержан именно золотом, а мы получим новый «золотой стандарт Востока», где главные роли будут играть запасы металла в Китае и России.

Ну а пока, в мае нынешнего года ожидается, что Россия выпустит свои первые облигации федерального займа, номинированные в китайских юанях, а при этом Китай выпустит рублевые облигации. В настоящее время соответствующие ведомства изучают спрос и возможность размещения.

Медленно, но верно Москва и Пекин затягивают петлю на шее американского гегемона и уже готовятся выбить из-под него стул. О приближении часа «икс» станет понятно, когда обе страны начнут избавляться от своих долларовых резервов… 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...судьбы, вернее - по воле Большого Шутника, планировали, организовывали и готовили уничтожение ...некоторое совпадение геополитических интересов с Россией, Китай  будет вести с одной ... этим  совсем обратный эффект. Медленно, но неизбежно просвещение в «...
2010 Америка готовит удар … по России?
... дата нападения Америки на Россию? И какой сценарий готовит Америка – по типу...., вернее, целенаправленно был уничтожен, и стал сопоставимым с ядерным потенциалом Китая. Кто... и дальше не продолжить практику медленного разложения России? Да потому что дальше...
Цель паразитов – Россия! Часть 2
...В жизни всё происходит медленнее, но более жестоко и...Рогатин из банка Lazard готовил почву для подъёма трейдеров ... стандарту Гласса-Стиголла, вернуться к системе фиксированных обменных... суверенных государств – США, России, Китая и Индии для начала, способного...
Пророчества о Путине, сделанные в 2012 году
..., что народ во многих местах готов подняться, выкресты, обслуживавшие оккупационный режим... ХИТРАЯ ШПАНА, и он медленно, но верно ведёт Россию к уничтожению. Но вы... теснейшее объединение трех великих государств — России, Китая и Индии, которое скоро случится...
Китайская история - МИФ
...: быстрее на Западе и медленнее на Руси. Нужное Ватикану... Шемшук в книге «Как нам вернуть рай» (М., 2008) предполагает... патент на его изготовление Россия Китаю не продавала и не дарила...начать тяжёлую войну с готами. Восстание готов начинается с Балканского ...
Чтобы в России установилась русская власть — русским надо стать умнее евреев
..., разжёг Чеченскую войну. Верней, его окружение это сделало...народ во многих местах готов подняться, выкресты, обслуживавшие ...достаточно хорош. Все мы медленно, семеня, пятясь, отступаем ...не даст уничтожить Китай. Причём, Китай, Индия и Россия сближаются, видя...

2 коммент.»

  • 196 42
    kidus 3 апреля 2017 в 21:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Давно пора,хватит с помощью резаной грабить весь мир.

    Ответить
  • 12247 -181
    Русофил 3 апреля 2017 в 21:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Россия и Китай закупают ЗОЛОТО от БЕЗНАДЕГИ.
    Ибо все остальное на ПЛАНЕТЕ это доллары и их производные.
    И ничего они США не могут противопоставить пока деньгопечатающий станок у них.
    И ОТОБРАТЬ нельзя.
    Вариант ОДИН.
    США разваливает Трамп и станочек волшебный НИЧЕЙ.
    И тут такой начнется на ПЛАНЕТЕ передел что 1+2 мировая покажутся игрой в песочнице

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>