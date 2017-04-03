Конец ростовщичества. Займы на квартиру или автомобиль под 0%
Программа на основе потребительской кооперации и технологии совместного накопления позволяет каждому жителю России, желающему приобрести недвижимость или автомобиль, обойти узаконенный грабёж банковской ростовщической системы. На сегодняшний день,
Аккумулированный множеством обычных людей и направленный в реальный сектор капитал, по своей сути является общинным кредитом, который в отличие от долговых денег ускоряет экономическую активность и реализует социальные задачи не нанося вреда экономике и её субъектам. Традиция общинных кредитов лежит глубоко в истории нашей страны. На общинные деньги была создана большая часть российской промышленности. Сегодня, в условиях открытых коммуникаций, на основе информационных технологий общинный капитал будет работать на порядок более эффективно. Здесь начало конца ростовщичества и начало новой экономики без паразитов.
В презентации потребительской программы КопиКупи, один из авторов Сергей Магденко подробно рассказывает о том, как работает система, какие есть гарантии её полноценного функционирования, в чём отличие от банковской системы кредитования, почему это не пирамида и др.
Презентация была записана 10 марта 2017г. в Омске.
Подробную информацию можно узнать на
Дополнительную информацию об авторах программы можно посмотреть в интервью:
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II
Источник: zakonvremeni.ru
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Благодарю Брахман
Вот же! Вот же альтернатива против засилья паразитических сил в стране!!
Вот и надо “раскручивать” этот проект!
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Схема для тех кто не умеет копить средства самостоятельно.
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Обычно из таких начинаний появляется толпа “обманутых” дольщиков…
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Что-то странное творится в датском королевстве. Либо глупость, либо незнание, что ещё хуже. При наличии инфляции любое накопление без процентов ведёт к обесцениванию вкладов. Либо идущие вслед жертвуют часть накоплений авангарду, либо нужно учитывать инфляцию.
Как мы собираемся решить проблему, не решая проблему инфляции. Инфляция – двигатель развития общества потребителей, капиталистического общества. Можно сэкономить на комиссии банков, зафиксировав процент на уровне инфляции. Но это максимум. Не зря родились пресловутые 3 процента инфляции. Потребитель должен быть деморализован обесцениванием денег. Инфляция искусственно создана.
Без смены парадигмы общества мало что возможно. Меня интересовал супервопрос: есть ли шанс у общества с гуманной системой, если это ведёт к отказу от скоростного развития в системе общества потребителей. Гнусная система, но она даёт возможность подавить конкурентные системы в ближнесрочной перспективе. Хватит ли у конкурентных систем времени противостоять с учётом самоуничтожающего характера общества потребителей.
В конце концов, обществу потребителей не более четырехсот лет. И оно проявляет все признаки самоуничтожения.