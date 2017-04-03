Конец ростовщичества. Займы на квартиру или автомобиль под 0%

Программа на основе потребительской кооперации и технологии совместного накопления позволяет каждому жителю России, желающему приобрести недвижимость или автомобиль, обойти узаконенный грабёж банковской ростовщической системы. На сегодняшний день, программа КопиКупи является реальной альтернативой сложившегося рынка кредитования.

Аккумулированный множеством обычных людей и направленный в реальный сектор капитал, по своей сути является общинным кредитом, который в отличие от долговых денег ускоряет экономическую активность и реализует социальные задачи не нанося вреда экономике и её субъектам. Традиция общинных кредитов лежит глубоко в истории нашей страны. На общинные деньги была создана большая часть российской промышленности. Сегодня, в условиях открытых коммуникаций, на основе информационных технологий общинный капитал будет работать на порядок более эффективно. Здесь начало конца ростовщичества и начало новой экономики без паразитов.

В презентации потребительской программы КопиКупи, один из авторов Сергей Магденко подробно рассказывает о том, как работает система, какие есть гарантии её полноценного функционирования, в чём отличие от банковской системы кредитования, почему это не пирамида и др.

Презентация была записана 10 марта 2017г. в Омске.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта

Дополнительную информацию об авторах программы можно посмотреть в интервью:

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II

Источник: zakonvremeni.ru