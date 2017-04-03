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Конец ростовщичества. Займы на квартиру или автомобиль под 0%

14:26. 3 апреля 2017 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:

Программа на основе потребительской кооперации и технологии совместного накопления позволяет каждому жителю России, желающему приобрести недвижимость или автомобиль, обойти узаконенный грабёж банковской ростовщической системы. На сегодняшний день, программа КопиКупи является реальной альтернативой сложившегося рынка кредитования.

Аккумулированный множеством обычных людей и направленный в реальный сектор капитал, по своей сути является общинным кредитом, который в отличие от долговых денег ускоряет экономическую активность и реализует социальные задачи не нанося вреда экономике и её субъектам. Традиция общинных кредитов лежит глубоко в истории нашей страны. На общинные деньги была создана большая часть российской промышленности. Сегодня, в условиях открытых коммуникаций, на основе информационных технологий общинный капитал будет работать на порядок более эффективно. Здесь начало конца ростовщичества и начало новой экономики без паразитов.

В презентации потребительской программы КопиКупи, один из авторов Сергей Магденко подробно рассказывает о том, как работает система, какие есть гарантии её полноценного функционирования, в чём отличие от банковской системы кредитования, почему это не пирамида и др.

Презентация была записана 10 марта 2017г. в Омске.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта

Дополнительную информацию об авторах программы можно посмотреть в интервью:

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II

Конец ростовщичества. Займы на квартиру или автомобиль под 0%

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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Один комментарий»

  • 1184 788
    слободан 3 апреля 2017 в 14:33 Ссылка Пометить
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    Благодарю Брахман
    Вот же! Вот же альтернатива против засилья паразитических сил в стране!!
    Вот и надо “раскручивать” этот проект!

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  • 292 203
    Aндрей 3 апреля 2017 в 15:56 Ссылка Пометить
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    Схема для тех кто не умеет копить средства самостоятельно.

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  • 0 0
    fatalist 3 апреля 2017 в 16:23 Ссылка Пометить
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    Обычно из таких начинаний появляется толпа “обманутых” дольщиков…

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  • 156 136
    Andrew Drozdov 3 апреля 2017 в 16:25 Ссылка Пометить
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    Что-то странное творится в датском королевстве. Либо глупость, либо незнание, что ещё хуже. При наличии инфляции любое накопление без процентов ведёт к обесцениванию вкладов. Либо идущие вслед жертвуют часть накоплений авангарду, либо нужно учитывать инфляцию.
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    Без смены парадигмы общества мало что возможно. Меня интересовал супервопрос: есть ли шанс у общества с гуманной системой, если это ведёт к отказу от скоростного развития в системе общества потребителей. Гнусная система, но она даёт возможность подавить конкурентные системы в ближнесрочной перспективе. Хватит ли у конкурентных систем времени противостоять с учётом самоуничтожающего характера общества потребителей.
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