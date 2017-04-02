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Социалистическое строительство в Северной Корее

13:45. 2 апреля 2017 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:



На днях попался огромный комплексная аналитическая работа по современной Северной Корее, где с опорой на большое кол-во источников, анализируются вопросы устройства экономики, системы власти, идеологии, общества и армии КНДР. Это пожалуй самый дотошный и подробный материал такого рода, который доводилось читать за последнее время. Автор постарался именно разобраться в том, что же представляет из себя Северная Корея без апологетики и очернительства.
Сам материал полностью в ЖЖ конечно не влезет, поэтому несколько фрагментов приведу в качестве иллюстрации, а если они заинтересуют, то пожалуйте по ссылке в конце поста:


СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



Среди людей, считающих себя «левыми», регулярно вспыхивают споры по поводу Корейской Народно-Демократической Республики. Жизнеспособен ли социализм? Каков характер корейского государственного строя? У них монархия? Социализм? Деформированное рабочее государство? Восточная деспотия? Если выделить суть, то главный вопрос, ответ на который мы попытаемся дать в данном исследовании, можно сформулировать следующим образом: «Каков характер северокорейского государства?» А точнее: «К какой общественно-экономической формации его можно отнести?»

На русском языке с момента прекращения существования СССР практически не публиковались исследования на тему социализма в Северной Корее. Зачастую все попытки анализа сводятся либо к апологетике, либо к бездумному поливанию грязью всего, что связано с северной частью Корейского полуострова. Люди пытаются выдать свои субъективные воззрения за истину в последней инстанции. У каждого своя причина, к примеру, ностальгия по СССР, ненависть к нему, либеральные или социалистические воззрения, просто попытка сойти за умного, деньги и прочие. Именно отсюда растут ноги у мнений, мол, КНДР — это Советский Союз сталинского или брежневского периода. Мы же постараемся впервые за последнюю четверть века дать объективный анализ КНДР без воплей о «тоталитаризме» и «рае на земле». Нашими ближайшими союзниками в этом деле станут материалы самих северных корейцев, которые распространяются посольством в Москве на русском языке, российских корееведов, диалектический материализм, марксистская политическая экономия, научный социализм и, конечно же, формальная логика. Мы будем оценивать материалы, приводить рассуждения и вместе с уважаемым читателем дадим ответ на вопрос: «Является ли КНДР социалистическим государством?» Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд: не один десяток любителей высокопарных речей сломали об него зубы. Главный недостаток всех имеющихся исследований заключается в том, что авторы анализируют ситуацию с позиции «что вижу, то пою». Люди элементарно не вооружены формальной логикой, проводят рассуждения с нематериалистических позиций, неминуемо скатываясь в болото идеализма.
К большому сожалению, достоверной информации о Северной Корее на русском языке крайне мало. Существует несметное множество слухов, «восхитительных историй» и «уток», распускаемых прессой 1. Мы можем пользоваться данными северокорейских и южнокорейских СМИ, понимая их заангажированность, использовать исследования корееведов, также имея в виду субъективность их оценки. Проблема такова: КНДР — изолированная извне страна, поэтому ни один источник нельзя назвать валидным на 100%. Приходится самостоятельно анализировать разные источники информации, сопоставлять их, очищать от откровенных мифов и сомнительных историй.

* * *

В качестве введения спешим предостеречь от вредной ошибки: количественного сравнения показателей двух стран по разные стороны 38 параллели с далеко идущими выводами. Излюбленная методика буржуазной пропаганды — сравнение Северной и Южной Кореи: мол, «Север» — это обладатель слаборазвитой стагнирующей экономики, тоталитарный ад, а «Юг» располагает современной, высокотехнологичной экономикой, да и вообще является примером суверенной демократии (между прочим, указанный термин, использующийся в российской конституции, впервые был введён в оборот именно в Южной Корее). Так ли это? Давайте разберёмся в объективном различии рассматриваемых стран и в том, каковы причины некорректности проведения количественных сравнений тех или иных показателей.
Во-первых, это радикальные различия во внешней обстановке. Напоминаем, что на КНДР наложено эмбарго со стороны США и её союзников. Санкции длятся уже более полувека и постоянно ужесточаются . Это означает, что Северная Корея не может легально торговать ни с одной страной, а каждое государство, вступающее в торговые отношения с ней, рискует обрушить на себя санкции со стороны стран НАТО. Таким образом, основными партнёрами КНДР являются Китай, Куба, Вьетнам и Россия. При этом не стоит забывать о шаткости сложившейся ситуации: любой из союзников может быстренько сменить милость на гнев и присоединиться к санкциям, как это, например, произошло в марте 2016 года, когда Россия и Китай поддержали резолюцию 2270 4. Во многом страна сейчас находится в положении РСФСР до заключения Рапалльского договора, в положении, аналогичном «военному коммунизму», если быть точнее.

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В-четвёртых, разница в военном потенциале, а точнее в потенциале союзников. Мы можем регулярно слышать: Северная Корея, мол, является милитаризированным государством, агрессором и вообще угрозой миру и демократии. Давайте рассмотрим данное утверждение. КНДР не состоит ни в одном военном блоке (и раньше не состояла). Она всячески пытается показать свой нейтралитет и желание мирного развития, старается урегулировать отношения с Югом и со Штатами. Расходы на военно-промышленный комплекс у КНДР и Республики Корея разнятся примерно в 36 раз (!). И, если вы считаете, что расходы у «Севера» больше, то вы сильно ошибаетесь: военный бюджет Республики Корея составляет ни много, ни мало 36 млрд долларов США 7, а военной бюджет «агрессивного Севера» официально составляет около 1 млрд. Существуют неофициальные данные, объявляющие затраты Северной Кореи на военпром равными 11,5 млрд долларов, что маловероятно. Впрочем, после создания ядерного и водородного оружия, успешного запуска спутника, много средств из ВПК перенаправили в лёгкую промышленность. Таким образом, на данный момент военный бюджет КНДР составляет, вероятнее всего, 2-5 млрд долларов в год 8, что в любом случае значительно меньше затрат на «Юге». Здесь же было бы неплохо отметить, что население КНДР почти в два раза меньше населения южного соседа, что ещё раз доказывает невозможность сопоставления показателей двух государств, взятых в абсолютных выражениях.

* * *

В-пятых, различные модели развития экономики. Северная Корея использует плановую модель ведения хозяйства, Южная — рыночную. Отсюда следует невозможность сравнения ВВП ни на душу населения, ни номинального. Почему? Очень просто: при капитализме во внутренний валовой продукт (ВВП) включается и реклама, и банковские операции, и тому подобное, что к реальному производству благ никак не относится; в условиях планового ведения хозяйства подобные затраты либо вовсе отсутствуют, либо сведены к минимуму. Причём сравнение по критерию ВВП большинству кажется нормальным и естественным: если ВВП КНДР ниже ВВП Республики Корея, то и уровень жизни, пропорциональный ВВП, соответственно, ниже на «Севере». Подобное мнение, безусловно, неверно. И не только потому, что уровень жизни определяется не одним внутренним валовым продуктом, но и моделью развития. Тут же можно отметить генеральную линию КНДР на полную автономизацию, независимость от внешнего мира, в противовес засилью иностранного капитала в Республике Корея.

* * *

Японская оккупация нанесла свой неизгладимый отпечаток: страх за нацию (а именно опасение истребления корейцев японцами) даёт о себе знать вплоть до сегодняшних дней. Коммунисты в КНДР считают себя и националистами, и интернационалистами одновременно. Руководящие принципы в области национализма высказаны Ким Чен Иром в работе «О правильном понимании национализма»: «Любовь к своей нации, бережное отношение к её характерным чертам и интересам, стремление к её процветанию и развитию — таковы общие мысли, чувства, психология членов нации» 11. Далее он пишет о необходимости различать буржуазный национализм как средство одурачивания рабочего класса, использующееся для защиты интересов буржуазии, и национализм как любовь к своей нации, к своей Родине. Можно сделать вывод: под национализмом он понимает именно патриотизм. И логическое завершение статьи находим в словах: «Кроме того, национализм не противоречит интернационализму. Взаимная помощь, поддержка и солидарность между странами, нациями — вот что такое интернационализм. У каждого государства есть свои границы, у каждой нации есть свои отличительные черты; революция и строительство нового общества проводятся в рамках государства и нации. В этих условиях интернационализм сводится к отношениям между странами, нациями и предполагает национализм. Интернационализм, оторванный от нации и национализма, — это фактически бессмыслица» 12. Таково мнение Ким Чен Ира, а значит и официальная позиция правительства КНДР. В этих цитатах явно прослеживается желание сохранить нацию. Вроде бы говорят: «мы интернационалисты, но (вот это вездесущее в чучхе «но») мы не можем отказаться от идентичности своей нации».

* * *

Идеи чучхе признают исторические заслуги марксизма-ленинизма, но не рассматривают его как совершенное революционное учение рабочего класса для Кореи. В данном вопросе Ким Ир Сен исходил из слов Ленина о том, что «все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни».

Сам Владимир Ильич не рассматривал классический марксизм как законченную теорию, он рассматривал его как постоянно обновляющийся и дополняющийся с течением времени. На Корейском полуострове марксизм трансформировался в идеи чучхе. Что касается построения коммунизма, то Ким Ир Сен рассматривает этот процесс, как беспрерывную революцию в трёх областях: идеологической, технологической и культурной.

Рассматривать эти революции следует в связке, обозначают они примерно следующее:

В области идеологии — воспитание в духе коммунистической морали: прививание понимания, что труд на благо революции — дело полезное для всего общества, для всех и каждого; воспитание в духе коллективизма.
В технологической области — подготовка производительных сил, свойственных социализму, а затем и коммунизму.
В области культуры — создание социалистической культуры, что непосредственно связано с идеологической революцией, и обе их можно, по сути, объединить в революцию в надстройке. Тут же идёт борьба с реакционными и вредными традициями. Часто произведения искусства имеют социалистическое содержание и национальную форму.

* * *

Также хотим отметить, что товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир одними из первых заметили распад социалистического лагеря и Советского Союза. В 1990-м году выходит в свет первая работа Ким Чен Ира на эту тему: «Высоко неся знамя идей чучхе, отстоим и ещё более прославим социализм нашего образца», вылившаяся в цикл работ по данной проблеме. В частности, стоит отметить статьи «Клевета на социализм недопустима» и «Социализм — это наука». Он выделяет три основных причины безвременной кончины социализма в СССР и странах Восточной Европы:
Построение социализма по советским «лекалам», экономическая зависимость от Советского Союза, механическое внедрение его опыта.
Недостаточная идеологическая работа с населением, уступки коллективизма в пользу индивидуализма.
Бюрократизация, которая привела к отрыву партии от масс и к её перерождению.

* * *

Ким Чен Ир во многих работах, например, в сочинении «К некоторым вопросам, возникающим при изучении идей чучхе», упоминает: философия чучхе исходит из диалектического материализма. В таком случае, субъективный идеализм, выраженный в вождизме, тем более выглядит сомнительно. Товарищ Ким Ир Сен говорит, что история человечества есть история борьбы народных масс — к которым он относит пролетариат, крестьянство и рабочую интеллигенцию — за свою самостоятельность, то есть практически под копирку берёт теорию классовой борьбы Маркса, после чего следуют слова об устаревании марксизма. Он берёт теории и концепции Маркса, даёт им свои названия, то есть переводит на корейский язык, использует придуманные им самим термины. Если корейские крестьяне в середине XX века в большинстве своём были необразованными, и в такой ситуации упрощение научного социализма до чучхе вполне обоснованно (хотя, это утверждение тоже спорно), то сейчас неграмотность ликвидирована: все люди имеют доступ к образовательным учреждениям, и тем важнее на текущем этапе переходить от «топорной» пропаганды к научному обоснованию всех положений идеологии. По факту, если убрать сложности перевода, национальную подоплёку и роль вождя, то результатом станет марксизм. Следовательно, корейцам необходимо последовательно проводить курс на научную, а не эмоциональную, моральную и какую бы то ни было подобную критику капитализма, требуется делать упор на научное обоснование социализма с последующим переходом к марксизму.
Критика марксизма — одна из наиболее сомнительных составляющих чучхе. Почему-то эта критика сводится к наиболее пошлым выводам: «марксизм учитывает только экономику». Я полагаю, подобные оценки даны преднамеренно, дабы ещё раз подчеркнуть самобытность корейской нации, важность идей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

* * *

Основной вопрос философии в чучхе не остался без изменений.
«Основным вопросом предшествующей философии являлся вопрос об отношении сознания к материи, мышления к бытию. Научное решение этого вопроса дано марксистским материалистическим положением о первичности материи, первичности бытия. На базе материалистического понимания вопроса о первоначале мира идеи чучхе поставили по-новому основной вопрос философии, сформулировав его как вопрос о месте и роли человека в мире, и дали ответ на вопрос: кто является властелином мира» .

Идеологи чучхе не причисляют себя к марксистской философии на основании того, что марксизм якобы занимался анализом только материального мира и закономерностей его движения, тогда как чучхе включает в себя ещё и «выяснение существенных особенностей человека и закономерностей, свойственных движению людей — социальной форме движения». Подробнее об этом Ким Чен Ир пишет следующим образом:
«Идеи чучхе видят в человеке не просто частицу мира, а властелина, хозяина мира и установили новое мировоззрение, которое позволяет подходить к миру, к его изменению и развитию, поставив в центр внимания человека – властелина мира. Основанный на идеях чучхе подход к миру, предполагающий, что человек находится в центре внимания, является надежным залогом обеспечения самостоятельной, творческой познавательной и практической деятельности человека – преобразователя мира и вершителя своей судьбы».

«Без диалектико-материалистического понимания объективного материального мира, конечно, научное познание и преобразование мира немыслимо, но сами по себе материалистическая теория материальности мира и диалектические положения о его непрерывности изменении и развитии не дают оснований для вывода о том, что человек занимает место хозяина в мире и играет решающую роль в его преобразовании» 21.
«Основное различие между философией чучхе и философией предшествующей исходит, в конечном счете, из разного взгляда на человека» 22.
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что чучхе является вовсе не высшей ступенью развития философии, а скорее подобием другого течения в коммунистической теории — маоизма. Роднит эти философские течения прежде всего доведенное до крайности упрощенчество, частичный разрыв со всей предшествующей философской традицией, превращение философии в утилитарно-прагматическое обоснование политики. Так, исторически необходимый лозунг, вызванный теми или иными объективными трудностями строительства социализма в конкретной стране, объявляется новаторством, следующим этапом в философии, вокруг которого строится «новое» учение

* * *

КНДР является деформированным социалистическим государством — таков наш вывод, сделанный на основании анализа базиса северокорейского общества. Основы социалистического строя в КНДР налицо, но при этом ряд явлений в идеологии и общественной жизни страны не соответствуют научным марксистским принципам, в чем и состоит деформированность социализма.

Деформированным так или иначе является любое социалистическое государство, вынужденное существовать в капиталистическом окружении, так как необходимость внешней обороны, противостояние миру капитализма, ограниченность ресурсов неизбежно приводят к отступлениям от строго научной программы развития социализма к полному коммунизму, возможному только в мировом масштабе. Различны только формы и степень этой деформации. На КНДР сказались те тяжёлые обстоятельства, в которых оказалась страна в 1990-2000-х годах, в период «Трудного похода». Тогда от маленькой Кореи отвернулись все союзники и соратники, приходилось выживать в полнейшей изоляции. Сейчас, правда, ситуация улучшается. Это тяжёлое положение вынудило руководство прибегнуть к ряду мер для сплочения народа, дабы сохранить социалистический вектор развития. Мы можем и должны осуждать обожествление вождей, националистические нотки и прочие «сомнительные элементы», особенно ярко проявившиеся в «Трудном походе», однако надо чётко понимать материальные, объективные предпосылки их появления. Северная Корея достойна уважения хотя бы за то, что, несмотря на голод и прочие напасти, не свернула с пути строительства социализма.

Как бы это кому ни нравилось, но базис северокорейского общества вполне соответствует основам социализма: собственность обобществлена, частное присвоение отсутствует, производительные силы адекватны переходному периоду от капитализма к коммунизму — социализму. Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает идти по пути социалистического развития, не проводит рыночных реформ, совершенствует производство, повышает уровень жизни населения. Прошедший в начале мая съезд Трудовой партии Кореи не провозгласил отхода от социализма, как пророчили буржуазные «эксперты»; более того, усилил упор на плановость экономики и социалистический фарватер Республики 208. Регулярные ядерные испытания и постоянно развивающаяся ракетная индустрия, то есть созданный «ядерный щит», позволяют перераспределить государственные затраты. Часть средств из военного производства переброшена на гражданское, что и является сейчас одной из основных задач Трудовой партии Кореи. По факту, перераспределение средств ведётся с 2012 года, когда у КНДР более-менее сформировался ракетно-ядерный щит: чем больше развивается «щит», тем больше средств идёт в лёгкую промышленность и сельское хозяйство.

Полностью ознакомиться со статьей Михаила Викулина можно по ссылке http://lenincrew.com/socialist-construction/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идеология, капитализм, ким чен ын, Китай, кндр, коммунизм, плановая экономика, северная корея, социализм, США, экономика, южная корея
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