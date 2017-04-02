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Сколько миллионов людей не пережило ваши прекрасные 90-е?

19:18. 2 апреля 2017 Просмотров - 234 Нет комментариев Опубликовал:
Люди сошли с ума. Все ностальгируют и показывают фотографии своих 90-х. Выложу одну фоточку и я, пишет burckina_faso На ней изображены люди из моего детства. Люди, которых я никогда уже не увижу, потому что они не пережили ваши "замечательные" 90-е:



Подписать её можно так: "Наша улица. Я, Катька (спилась), Люда (повесилась), Толик (погиб), про Галю и Колю ничего не знаю". Список этот можно продолжить, но это всё будет лирика, а есть просто сухая статистика смертности за период. Она будет выразительнее всяких слов:



Огромные красные ареалы после 1991 года есть результат ваших "прекрасных" 90-х и нулевых. Это миллионы молодых людей, которые не пережили ваших 90-х.

Сколько миллионов не пережило? Смотрим тут:

Для графика я использовал официальные данные половозрастной численности населения РФ, разбитые на 5-летние группы. То есть те, кому в 1992 году было от 0 до 4 лет в 2007 году оказались в группе тех, кому от 15 до 19 лет и так далее. Таким образом получившийся результат отражает численность мужчин, которым в 2007 году должно было быть от 15 до 69 лет. Должно было быть, но не случилось – они умерли за этот 15 летний отрезок времени и как видно из графика самые большие потери понесли мужчин молодого и среднего возраста. Всего потери мужчин исчисляются в 9 млн. 367 тыс. человек.

По женщинам цифры потерь скромнее – "всего" 3,5 млн. женщин не пережило ваших 90-х. Максимальные потери понесли женщины от 30 до 59 лет. Таким образом мы имеем около 13 млн. за 15 лет умерших гораздо раньше своего пенсионного возраста до 2007 года. Часть из них безусловно умерла бы своей смертью, но отнюдь не в таких масштабах, как вышло в реальности.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 90-ые, общество, смертность
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