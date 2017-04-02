Из чего это сделано. Страшные тайны сырной головки
14:16. 2 апреля 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал: Neils
Кто ради рождения сыра обязательно должен отойти в мир "иной"? Почему сыр вынужден стоить дорого? Зачем его вымачивают в соленой ванне и вы удивитесь, когда узнаете из чего на самом деле производят плавленый сыр.
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Покупка сыра даже за 600-700 руб в путенской РФ – это как лотерея. Повезло – не повезло. Однажды отведал даже “сыр” который странно хрустел и пружинил на зубах, типа какого-то полимера или резины.
Сыр – это хорошо и полезно. Но кто может мне объяснить для чего в РФ легально продают “сырный продукт”? Здесь разве не люди живут?