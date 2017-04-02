Главная » Видео, Здоровье

Из чего это сделано. Страшные тайны сырной головки

14:16. 2 апреля 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

Кто ради рождения сыра обязательно должен отойти в мир "иной"? Почему сыр вынужден стоить дорого? Зачем его вымачивают в соленой ванне и вы удивитесь, когда узнаете из чего на самом деле производят плавленый сыр.

Метки: продукты питания, сыр, технология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ключ к раскрытию Тайны Библии Найден на Тибете
... Новгород наоборот сделали моложе. Крещение Руси имеет прямое отношение к тайне Библии... – сделали былью, раз в Киеве, в Лавре, нетленным он для чего-то... продвижения страшного социального вируса (его тайну мы тоже чуть позже раскроем), от этого...
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
... тайн Третьего Рейха? СТАРИКОВ: Тайн очень много, но самая главная тайна... вооружить армию; он все это сделал. Ему нужна была и ... тут же сняли. Для чего это делалось? Англичане не теряли...Третьего Рейха, тем более, это страшно мифологизированная история и в ...
Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян
...— совершилась ещё одна страшная подмена. Апостол Апостолов ...матери Иисуса Пандеры сделают противоестественную «непорочную деву...Её Естество. Для чего? Чтобы завладеть ...Великая Непроявленная. Тайна Софии, Тайна Марии («Магдалины») — это Тайна Святой Семьи...
Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло...
... валюте, соблюдению принципа «банковской тайны»". Источник. Габсбурги (нем. Habsburger...? На это я отвечу: там потому это сделано, что ... ясно показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа... не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко...
Тайная сторона Америки. О чём не принято писать и говорить (продолжение)
... его словам, в этом возрасте уже не страшно разглашать тайны, тем более 40... методы остались все теми же. Чего же так боялись «коллеги»? Понятно... секретов и ему не дали этого сделать. Во многих источниках, письменных и...
Изгнанные из Рая или возвращение памяти: Игра в тайны окончена
... чего – то это общество, этот тайный орден создавался? Попробуем разобраться в этом... разных странах. А как это сделать, если евреям закрыт доступ... вопросы – «А с чего это я взял, что за ...видите? Не понимаете? Ничего страшного. Последняя глава уже скоро увидит...

Один комментарий»

  • 12450 5226
    Ursus 2 апреля 2017 в 14:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Покупка сыра даже за 600-700 руб в путенской РФ – это как лотерея. Повезло – не повезло. Однажды отведал даже “сыр” который странно хрустел и пружинил на зубах, типа какого-то полимера или резины.
    Сыр – это хорошо и полезно. Но кто может мне объяснить для чего в РФ легально продают “сырный продукт”? Здесь разве не люди живут?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>