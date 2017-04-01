Заснеженная Москва более 100 лет назад
10:50. 1 апреля 2017 Просмотров - 247 Один комментарий Опубликовал: brahman
Уникальный черно-белый фильм, снятый для французской кинокомпании Pathé Frères, показывает старую дореволюционную Москву зимой 1908 года. Как тогда жили люди, как выглядел город, и что из себя представляли памятники, не дошедшие до наших дней.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Класс! Очень познавательно как говорится “воочию” увидеть “что, да как”. Специально посмотрел на купола храмов и…. рынок.