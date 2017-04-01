Существуют ли привидения? Откуда в наш мир приходят призраки

Ученые и специалисты пытаются объяснить причину этого явления. Несколько лет назад в северо-западной части Казахстана произошла необычная история. Частная нефтяная компания получила подряд на геологоразведочные и бурильные работы в одном из пустынных регионов. Уже на следующий день после начала работ началась чертовщина: ночью сгорел вездеход, оборудование то и дело выходило из строя, а по ночам рабочие слышали крики. Аксакал из соседнего аула рассказал, что рядом с местом бурения находятся древние курганы. После этого работы прекратились. Слышали, а главное видели призраков не только в Казахстане, но и по всему миру. Действительно ли приведения существуют? И почему их видят порой те, кто никогда не верил в подобные явления.