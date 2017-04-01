Сокурова «ахеджакнуло» (ФОТО)

Когда деятели культуры начинают публично рассуждать о том, в чём совершенно не разбираются, они выглядят как клоуны.

Точно так же, как выглядел российский кинорежиссёр Александр Сокуров во время церемонии вручения премии «Ника», на которой у него случился приступ рефлективного гуманизма.

«Сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали – освобождение Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой», – заявил он.

В общем, дал гражданин Сокуров Путину задание и теперь ждёт его выполнения.

В первую очередь хочется спросить, кто такой этот «режиссёр» Олег Сенцов, над «проблемой» которого обязан теперь думать Путин? Что мы о нём знаем?

Родился Сенцов в Крыму в 1976 году. Окончил в 1998 году Киевский государственный экономический университет. Затем ушёл в «бизнес» – владел компьютерным клубом в Симферополе. В 2011 году началась его карьера в кинематографе, когда за 20 000 долларов Сенцов снял свой первый фильм.

Но мир узнал о существовании Сенцова не благодаря его кинематографическим шедеврам, а благодаря причастности к террористической деятельности.

11 мая 2014 года он был арестован по подозрению в терроризме. Таким образом, слава к нему пришла, но иного рода. Общественность он интересует не как режиссёр, а как заключённый.

Европейская киноакадемия выступила в защиту Олега Сенцова

По сути, в его случае повторилась история с Надеждой Савченко, которая стала «асом вертолётных войск» Украины, даже не сев за штурвал «гвынтокрыла».

Стоило ей попасть в российский «плен», и мгновенно проявились все её «выдающиеся таланты». Украинская «прогрессивная общественность» при одном её появлении на телевизионном экране испытывала коллективный оргазм.

Савченко моментально стала первым номером в списке партии «Батькивщина» и была избрана народным депутатом Украины.

На Надю посыпались ордена, награды, премии. Все «цивилизованное человечество» переживало за её здоровье, а «совестливые» люди писали обращения в её защиту.

Весь мир встал на защиту Савченко

Особо отличилась в своём публичном сострадании советская актриса Лия Ахеджакова, которая в марте 2015 года записала целое видеообращение с тоскливым воплем «спасите дорогую Надюшу!»

«Я восхищаюсь Вами. Я не способна на такое противостояние…

Только одного желаю: живите. Это очень важно, чтобы вы выжили. Вы символ Украины. Вы должны жить, как должна жить Украина. У Вас большое будущее. Пожалуйста, живите, моя дорогая», — заявила в видеоролике сердобольная Ахеджакова.

Просто замечательная актриса

Надя выжила. Более того, окрепла, поздоровела, похорошела. Одним словом – расцвела в «застенках кровавой гэбни». Шить варежки в Сибирь её не отправили. Хорошенько откормив, «украинскую героиню» помиловали и вернули на родину.

Однако после этого что-то пошло не так. Эйфория от «пэрэмоги» длилась не долго, постепенно трансформировавшись в очередную «зраду».

«Лётчица» Савченко была интересна украинской общественности в российской тюрьме в качестве узницы «путинского режима». Оказалось, что как депутат Верховной рады Украины она никому не нужна.

Точно так же никого не интересует и «режиссёр» Сенцов. Он ценен лишь только тем, что сидит в российской тюрьме. Это его главное жизненное достижение. И стоит только помиловать этого «режиссёра», как интерес к нему моментально угаснет и все начнут искать другого сидельца — узника совести, обязательно пострадавшего от «путинского режима». Такова безжалостная реальность украинской прозы жизни.

Но волнует Александра Сокурова не только «несчастный» Сенцов. Очень сильно он переживает и за российских детей, бесстрашно бросивших вызов коррупции. «Я, как и многие из вас, в воскресенье смотрел, что происходило в стране.

И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми: со школьниками и студентами. Я хорошо знаю настроения. Нельзя начинать гражданскую войну со школьников и студентов. Никто из политиков не хочет слышать школьников и студентов, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Это невозможно терпеть», — возмущённо заявил он.

Многие, как и режиссёр Сокуров, в воскресенье смотрели и видели, что происходило в стране. Может быть, у него какой-то другой телевизор? Может быть, именитый кинорежиссёр не заметил того «школьника», который ударил сотрудника правоохранительных органов, после чего тот попал в больницу? Листал ли Сокуров страницы социальных сетей и смотрел ли на сияющие радостью и возбуждением фотографии, которые там размещали «несчастные» молодые люди. Неужели он смог разглядеть в них «жертв режима»?

Узники «путинского режима» делают селфи в автозаке

А с другой стороны, откуда именитый режиссёр взял, что школьники и студенты, вышедшие на акции протеста сделать парочку ярких фоток для своих страничек в социальных сетях и срубить немного «бабла» за «борьбу с коррупцией», нуждаются в разговорах с кем-то?

О чём с ними можно разговаривать? О лайках и перепостах? Или о том, как было круто вести онлайн репортажи прямо из автозака, красуясь на фоне зарешеченных окон?

Дети переживают за будущее страны

Если бы Сокуров более внимательно изучил все произошедшие в прошлое воскресенье события, то он наверняка не позорился бы с «законодательной инициативой» относительно запрета полиции прикасаться к детям.

Ибо выглядит он со своими мыслями о «фамильярном отношении к молодым людям» как грустный клоун, рассказывающий о том, в чём совершенно не смыслит.

«Я хочу обратиться к нашим мужчинам депутатам – давайте примем закон, который запрещает прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что было в воскресенье, вы видели, как за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Они (молодёжь), наконец, поняли, что в стране происходит», – предложил Сокуров.

Москва 2017. Детей «убивают»

Да, да… не надо хватать девушек и школьниц за руки, не надо их никуда тащить. Это недопустимо! В 2014 году в Одессе девушек и школьниц никто не хватал за руки. (Как завещал Сокуров.) И благодаря этому девушки и школьницы этими свободными руками разливали по бутылкам зажигательную смесь, с помощью которой потом заживо жгли людей в одесском доме профсоюзов. Жгли людей почти дети.

Жгли весело, фоткаясь на фоне пылающего здания. Это такие же дети, которые весело «зажигали» на акции протеста имени Навального. Просто праздник непослушания российской молодёжи пока не превратился в массовые убийства.

Одесса. 2 мая 2014. Уроки химии

В ноябре 2013 года украинцам говорили, что «дети» вышли на евромайдан за всё хорошее, против всего плохого. Там было очень приятно и драйвово. Молодёжь танцевала и веселилась.

Они так же, как и их российские сверстники, хотели, чтобы их услышали. Их поддержало всё «прогрессивное человечество» — артисты, кинематографисты, журналисты и западные борцы за демократические перемены.

Теперь эти же деятели, включая кинорежиссёра Александра Сокурова, озаботились демократическими переменами в России. Не надо грубости и насилия! Позвольте молодым людям себя ярко выражать! Не надо их хватать за руки и куда-то тащить! Пускай они почувствуют вседозволенность и безнаказанность! Да здравствует полная свобода рук и ног!

Киев 2014 года. Детские забавы

Возможно, Александр Сокуров хороший кинорежиссёр, но начав рассуждать о политике, он выставил себя, мягко говоря, дураком. Был бы умным, знал бы, что собой представляет «режиссура» «цветных революций».

Знал бы, что теперь кровавые водевили начинаются как раз с весёлых, подростковых балаганов.

Киев. «Революция гидности». Просто ребёнок

Антироссийские силы сознательно и целенаправленно вывели на «общественную акцию» детей. Детей трогать нельзя.

Детям можно то, чего нельзя взрослым. Детей удобно использовать для организации беспорядков и провоцирования полиции на применение силы.

Политическим педофилам была необходима красочная картинка, чтобы потом все СМИ показали несчастных детей, избитых полицией.

Москва 2017 года. «Кровавый режим»

Всё это уже было. На Украине. Там тоже всё начиналось с дискредитации правоохранительных органов и обвинений во всех смертных грехах премьер-министра. Даже было женское движение Femen, чьи «членихи» на всех углах гневно потрясали своими голыми си****ми. Их тоже никто не хватал за руки, когда они демонстративно пилили кресты и нагло гадили в общественных местах.

Ну, а потом в ход пошли цепи, ножи, арматура, камни и, наконец, огнестрельное оружие. Но начиналось всё с голых си**к «моторных кобылиц».

Сегодня в России точно так же предпринимаются попытки разрушить самые элементарные моральные устои и приучить граждан к систематическому нарушению закона и установленных правил. Это не случайно. Потому что в современном обществе большая кровь начинается с маленьких гадостей и подлостей.

Подонки устраивают провокации, а гуманисты с мировым именем потом требуют прекратить насилие в отношении подонков, и осуждают действия власти.

И этим гуманистам многие верят, к ним прислушаются. Как прислушивались в 2013 к мнению некоторых украинских деятелей культуры, не выносивших насилия в отношении малолетних подонков майдана. Чем это закончилось, мы все знаем.

А теперь, после государственного переворота, на Украине все эти деятели культуры в упор не замечают не только творимого властями насилия над собственным народом, но и гигантских, кровавых гекатомб. Ни один из них рта не раскрыл, ни один не возмутился, ни один не призвал власть прекратить в стране кровавую вакханалию.

Им плевать на убитых детей Донбасса, на углубляющуюся нищету народа, на расширяющуюся разруху в стране. Они молчат. Потому что – подонки. Звучит жёстко, но это правда.

Дети Донбасса

Давайте смотреть правде в глаза. Нет никакой оппозиции в России.

Нет никаких общественных движений и активистов. Всё, что скрывается под этими вывесками – лишь антироссийские силы, управляемые из-за рубежа, которые готовят в России переворот по украинскому сценарию.

А такие как Александр Сокуров их покрывают, вещая во время вручения премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» о великом гуманизме. Но нет в его словах ни чести, ни достоинства, ни даже ума.

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