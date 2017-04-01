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Серб отомстил НАТОвскому пилоту за войну на Балканах

15:50. 1 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Серб отомстил НАТОвскому пилоту за войну на Балканах

Раде Станчич, гражданин Сербии, находившийся в Швейцарии по работе — организация концертов сербских поп-див в Европе — спокойно сидел с другом в одном из кафе Цюриха и никого не трогал. Недалеко от них расположились двое мужчин, один из которых размахивая кулаками рассказывал, как во время войны на Балканах в 1999 году лично сравнивал с землей сербские города, наблюдая как под завалами корчатся умирающие, как он выразился, «*** сербы».

Станчич не мог этого вынести, что вполне понятно… Мужчина встал, подошел к хвальбуну, оказавшемуся англичанином, и уточнил, о какой войне конкретно идет речь.

«Да, да. Я говорю об этих балканских войнах, — ухмыльнулся пилот и на свою голову с издевкой добавил: Я этих сербов хорошо запомнил».

По рассказам очевидца, Станчич отработал несколько хуков по англичанину как по груше, а потом зарядил ему пепельницей в лицо. Видимо, стрелять из самолета по женщинам и детям гораздо проще, чем общаться на равных. Когда прошедший специальную выучку натовец застонал как котенок, его оставили в покое.

«Всякий раз, смотрясь в зеркало, — сказал после преподанного урока Станчич, — будешь еще четче вспоминать всех сербов и невинных детей, которых ты убил».

Как общественность, так и полиция не очень заинтересовались данным случаем. Валяющийся на больничной койке натовский пилот вызвал у всех гораздо меньше сочувствия, чем справедливый серб, отправившийся после небольшого эксцесса по своим делам.

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Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, лента новостей
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