Рецепт долголетия



Не потребляйте больше калорий, чем те, которые потратите.

Ешьте каждый день по яблоку.

Пейте замороженную воду и травяные настои.

Работайте активно.

Ежедневно принимайте душ.

Спите в прохладной комнате.

В выходные проходите пешком или проезжайте на велосипеде по 10-15 км.

Окружите себя с друзьями, радуйтесь, смейтесь, не отказываться от секса.

Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете.



Старость не является естественным состоянием. По мнению многих ученых, это болезнь и мы сами ее вызываем своим неразумным пищевым поведением. 70% людей в мире умирают из-за преступного отношения к питанию. Подагра, диабет, язвы, инфаркт, инсульт, различные виды рака являются бичом цивилизации.Достаточно соблюдать простые правила питания, чтобы старость отступила. Главное – никаких излишеств и все понемногу. Поэтому я выделил несколько продуктов для замедления старения. Основные из них – овощи, фрукты, йогурт, молоко, вино.Да, вино, но настоящее и в небольших количествах! Во Франции есть традиция поливать мясо красным вином. И их Жан живет на 10 лет дольше, чем Джон из туманного Альбиона.На первом месте находится натуральный йогурт, сделанный с помощью болгарской бактериальной палочки. Йогурты из сухого молока с дрожжами не обладают лечебным эффектом. Натуральный йогурт — это наиболее усваиваемая пища. Он предотвращает рак желудка и толстой кишки, останавливает развитие остеопороза.В 500 г натурального йогурта добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку корицы и 40 капель 30%-ной настойки прополиса. Десерт можно разнообразить полезными наполнителями. В него можно добавить чернику, голубику, грецкие орехи, бананы. Ягоды и орехи по одной горсти, банан – не больше четвертинки.Этот приятный на вкус десерт можно есть на завтрак и ужин. Если съедать по 2 ложки десерта каждые 2 часа в течение 20 дней, вы заметите, что талия стала более тонкой, волосы блестящими, появилась бодрость и организм в целом оздоровился.Самые лучшие витамины красоты содержатся в салате из моркови и чеснока. В Азербайджане провели эксперимент, доказывающий магические свойства чеснока. В один стакан налили воду с 80 болезнетворными микробами, в другой положили чеснок и поставили стаканы рядом. После нескольких часов микробов не было и в помине. Чеснок убил их дистанционно!Похожими свойствами обладает прополис. Он убивает вирусы гриппа, борется с гастритом, колитом, дисбактериозом, является отличной противораковой профилактикой. Достаточно добавить 20-30 капель прополиса в 50 мл воды и пить 2 раза в день.Милые дамы могут приготовить средство для красивых волос, ногтей, кожи: смешать стеклянной посуде в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон и принимать по 3. л. в день.Во всем мире было создано более 200 химических веществ, придающих продуктам приятный запах и товарный вид. Установлено уже, что эти вещества в концентрированном виде могут привести к смерти. Когда покупаете продукты, внимательно читайте на этикетках самый мелкий текст, потому что именно там перечислены вредные составляющие. Синтетические добавки нитрат натрия и нитрит натрия являются одними из самых распространенных убийц молодости и здоровья. Их используют для продления свежести мяса и предотвращения развития бутулизма в консервах. Эти вещества изобилуют в колбасе, сосисках, беконе, ветчине, в рыбных консервах, ими смазывают охлажденное мясо и рыбу.К очень опасным консервантам относятся бутилат гидрокситолуол и бутилат гидроксианизол. Их используют против прогорклости масел для жарки чипсов и при изготовлении салатов. Добавляют в готовые торты, жевательную резинку, макароны, чтобы сохранить свежесть и срок годности. Заметьте, это те продукты, которые больше всего любят дети. И при этом они вызывают рак и аллергию.Не менее опасными для детей являются готовые соки. В них используется броминовое растительное масло. Оно защищает цитрусовые напитки от выпадения осадка и расслоения воды и концентрата сока. Однако это масло ядовито для человека. Пейте свежевыжатые соки.В начале XX века люди поглощали в 5 раз меньше сахара, чем сейчас. Сахар – это белое проклятие человека. Он наносит вред сердцу, легким, почкам и желудку. Забудьте про газированные напитки и лимонады.Люди, страдающие от высокого давления, даже не подозревают, что главная причина их недуга в большом количестве съедаемой соли. Особенно опасно перекусывать на голодный желудок чипсами, попкорном из микроволновки или солеными орехами. Это просто самоубийство.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com