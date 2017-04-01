Рецепт долголетия
11:02. 1 апреля 2017 Просмотров - 302 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Профессор Христо Мемерски – болгарский генетик и целитель, автор десятка книг, читает лекции по всему миру, преподавал свой курс в 200 университетах 63 стран. Профессор утверждает, что мы сами заколачиваем гвозди в крышку своего гроба, когда неверно выбираем продукты.
Про старение
Старость не является естественным состоянием. По мнению многих ученых, это болезнь и мы сами ее вызываем своим неразумным пищевым поведением. 70% людей в мире умирают из-за преступного отношения к питанию. Подагра, диабет, язвы, инфаркт, инсульт, различные виды рака являются бичом цивилизации.
Продукты, замедляющие старение
Достаточно соблюдать простые правила питания, чтобы старость отступила. Главное – никаких излишеств и все понемногу. Поэтому я выделил несколько продуктов для замедления старения. Основные из них – овощи, фрукты, йогурт, молоко, вино.
Да, вино, но настоящее и в небольших количествах! Во Франции есть традиция поливать мясо красным вином. И их Жан живет на 10 лет дольше, чем Джон из туманного Альбиона.
На первом месте находится натуральный йогурт, сделанный с помощью болгарской бактериальной палочки. Йогурты из сухого молока с дрожжами не обладают лечебным эффектом. Натуральный йогурт — это наиболее усваиваемая пища. Он предотвращает рак желудка и толстой кишки, останавливает развитие остеопороза.
Самый действенный способ очищения и похудения очень прост
В 500 г натурального йогурта добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку корицы и 40 капель 30%-ной настойки прополиса. Десерт можно разнообразить полезными наполнителями. В него можно добавить чернику, голубику, грецкие орехи, бананы. Ягоды и орехи по одной горсти, банан – не больше четвертинки.
Этот приятный на вкус десерт можно есть на завтрак и ужин. Если съедать по 2 ложки десерта каждые 2 часа в течение 20 дней, вы заметите, что талия стала более тонкой, волосы блестящими, появилась бодрость и организм в целом оздоровился.
Натуральные витамины для красоты
Самые лучшие витамины красоты содержатся в салате из моркови и чеснока. В Азербайджане провели эксперимент, доказывающий магические свойства чеснока. В один стакан налили воду с 80 болезнетворными микробами, в другой положили чеснок и поставили стаканы рядом. После нескольких часов микробов не было и в помине. Чеснок убил их дистанционно!
Похожими свойствами обладает прополис. Он убивает вирусы гриппа, борется с гастритом, колитом, дисбактериозом, является отличной противораковой профилактикой. Достаточно добавить 20-30 капель прополиса в 50 мл воды и пить 2 раза в день.
Милые дамы могут приготовить средство для красивых волос, ногтей, кожи: смешать стеклянной посуде в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон и принимать по 3. л. в день.
Яды в пище
Во всем мире было создано более 200 химических веществ, придающих продуктам приятный запах и товарный вид. Установлено уже, что эти вещества в концентрированном виде могут привести к смерти. Когда покупаете продукты, внимательно читайте на этикетках самый мелкий текст, потому что именно там перечислены вредные составляющие. Синтетические добавки нитрат натрия и нитрит натрия являются одними из самых распространенных убийц молодости и здоровья. Их используют для продления свежести мяса и предотвращения развития бутулизма в консервах. Эти вещества изобилуют в колбасе, сосисках, беконе, ветчине, в рыбных консервах, ими смазывают охлажденное мясо и рыбу.
К очень опасным консервантам относятся бутилат гидрокситолуол и бутилат гидроксианизол. Их используют против прогорклости масел для жарки чипсов и при изготовлении салатов. Добавляют в готовые торты, жевательную резинку, макароны, чтобы сохранить свежесть и срок годности. Заметьте, это те продукты, которые больше всего любят дети. И при этом они вызывают рак и аллергию.
Не менее опасными для детей являются готовые соки. В них используется броминовое растительное масло. Оно защищает цитрусовые напитки от выпадения осадка и расслоения воды и концентрата сока. Однако это масло ядовито для человека. Пейте свежевыжатые соки.
Солено-сладкий гвоздь в крышку гроба
В начале XX века люди поглощали в 5 раз меньше сахара, чем сейчас. Сахар – это белое проклятие человека. Он наносит вред сердцу, легким, почкам и желудку. Забудьте про газированные напитки и лимонады.
Люди, страдающие от высокого давления, даже не подозревают, что главная причина их недуга в большом количестве съедаемой соли. Особенно опасно перекусывать на голодный желудок чипсами, попкорном из микроволновки или солеными орехами. Это просто самоубийство.
Рецепт долголетия
Про старение
Старость не является естественным состоянием. По мнению многих ученых, это болезнь и мы сами ее вызываем своим неразумным пищевым поведением. 70% людей в мире умирают из-за преступного отношения к питанию. Подагра, диабет, язвы, инфаркт, инсульт, различные виды рака являются бичом цивилизации.
Продукты, замедляющие старение
Достаточно соблюдать простые правила питания, чтобы старость отступила. Главное – никаких излишеств и все понемногу. Поэтому я выделил несколько продуктов для замедления старения. Основные из них – овощи, фрукты, йогурт, молоко, вино.
Да, вино, но настоящее и в небольших количествах! Во Франции есть традиция поливать мясо красным вином. И их Жан живет на 10 лет дольше, чем Джон из туманного Альбиона.
На первом месте находится натуральный йогурт, сделанный с помощью болгарской бактериальной палочки. Йогурты из сухого молока с дрожжами не обладают лечебным эффектом. Натуральный йогурт — это наиболее усваиваемая пища. Он предотвращает рак желудка и толстой кишки, останавливает развитие остеопороза.
Самый действенный способ очищения и похудения очень прост
В 500 г натурального йогурта добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку корицы и 40 капель 30%-ной настойки прополиса. Десерт можно разнообразить полезными наполнителями. В него можно добавить чернику, голубику, грецкие орехи, бананы. Ягоды и орехи по одной горсти, банан – не больше четвертинки.
Этот приятный на вкус десерт можно есть на завтрак и ужин. Если съедать по 2 ложки десерта каждые 2 часа в течение 20 дней, вы заметите, что талия стала более тонкой, волосы блестящими, появилась бодрость и организм в целом оздоровился.
Натуральные витамины для красоты
Самые лучшие витамины красоты содержатся в салате из моркови и чеснока. В Азербайджане провели эксперимент, доказывающий магические свойства чеснока. В один стакан налили воду с 80 болезнетворными микробами, в другой положили чеснок и поставили стаканы рядом. После нескольких часов микробов не было и в помине. Чеснок убил их дистанционно!
Похожими свойствами обладает прополис. Он убивает вирусы гриппа, борется с гастритом, колитом, дисбактериозом, является отличной противораковой профилактикой. Достаточно добавить 20-30 капель прополиса в 50 мл воды и пить 2 раза в день.
Милые дамы могут приготовить средство для красивых волос, ногтей, кожи: смешать стеклянной посуде в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон и принимать по 3. л. в день.
Яды в пище
Во всем мире было создано более 200 химических веществ, придающих продуктам приятный запах и товарный вид. Установлено уже, что эти вещества в концентрированном виде могут привести к смерти. Когда покупаете продукты, внимательно читайте на этикетках самый мелкий текст, потому что именно там перечислены вредные составляющие. Синтетические добавки нитрат натрия и нитрит натрия являются одними из самых распространенных убийц молодости и здоровья. Их используют для продления свежести мяса и предотвращения развития бутулизма в консервах. Эти вещества изобилуют в колбасе, сосисках, беконе, ветчине, в рыбных консервах, ими смазывают охлажденное мясо и рыбу.
К очень опасным консервантам относятся бутилат гидрокситолуол и бутилат гидроксианизол. Их используют против прогорклости масел для жарки чипсов и при изготовлении салатов. Добавляют в готовые торты, жевательную резинку, макароны, чтобы сохранить свежесть и срок годности. Заметьте, это те продукты, которые больше всего любят дети. И при этом они вызывают рак и аллергию.
Не менее опасными для детей являются готовые соки. В них используется броминовое растительное масло. Оно защищает цитрусовые напитки от выпадения осадка и расслоения воды и концентрата сока. Однако это масло ядовито для человека. Пейте свежевыжатые соки.
Солено-сладкий гвоздь в крышку гроба
В начале XX века люди поглощали в 5 раз меньше сахара, чем сейчас. Сахар – это белое проклятие человека. Он наносит вред сердцу, легким, почкам и желудку. Забудьте про газированные напитки и лимонады.
Люди, страдающие от высокого давления, даже не подозревают, что главная причина их недуга в большом количестве съедаемой соли. Особенно опасно перекусывать на голодный желудок чипсами, попкорном из микроволновки или солеными орехами. Это просто самоубийство.
Рецепт долголетия
- Не потребляйте больше калорий, чем те, которые потратите.
- Ешьте каждый день по яблоку.
- Пейте замороженную воду и травяные настои.
- Работайте активно.
- Ежедневно принимайте душ.
- Спите в прохладной комнате.
- В выходные проходите пешком или проезжайте на велосипеде по 10-15 км.
- Окружите себя с друзьями, радуйтесь, смейтесь, не отказываться от секса.
- Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com