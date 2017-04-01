Кто на Украине кричит о российской оккупации?

История повторяется, это ни для кого не секрет. Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Степан Михайличенко из Киева в своей статье вспоминает, как в период Русской смуты группа сепаратистов, самопровозгласила чередой Универсалов создание отдельного Украинского государства. А потом в 1918 году начала «бороться с российской оккупацией» Украины…



«Кто в Украине кричит о российской оккупации?

В «Украине», последние три года, самой популярной темой является тема «российской оккупации». Олигархическая власть и все подконтрольные ей СМИ с патологическим остервенением вопят о «российской оккупации», призывая народ дать отпор «российским оккупантам». Тотальная борьба с русским наследием набрала таких немыслимых оборотов, что борцы с «оккупацией» уже безвозвратно потеряли свой человеческий облик. «Украинские патриоты» и финансируемые их западные кукловоды уже три года борются за безопасность «Украины». Которой, по их мнению,… угрожают названия улиц и городов, памятники, праздники и люди которые тут живут, и язык на котором они говорят. «Украинский патриотов» настолько поглотила это борьба, что им уже просто некогда задуматься над тем, что возможно они начали строительство своего государства на чужой территории.

Немецкий философ Гегель считал, что исторические события повторяются дважды: первый раз, как трагедия, а второй раз, как фарс. Такое историческое событие, как борьба с «российской оккупацией» уже было в истории «Украины». Подобное безумие имело место в Украинской Народной Республики в 1918 году. И его, безусловно, можно назвать трагедией. В феврале 2014 года, борьба с «российской оккупацией» повторилась. И суда по её масштабам и психической неадекватности, это борьба действительно похожа на фарс. Но, количество невинных жертв усугубило это безумие, превратив его в трагический фарс. Очень хочется поверить Гегелю, что исторические событие повторяются лишь дважды. Хочется надеяться, что в третий раз, это уже никогда и не при каких обстоятельствах не повториться. А для того, чтобы это больше никогда не повторилось, давайте проанализируем, кто в 1918 году кричал о «российской оккупации» и почему. Сравним это с нашим современным трагифарсом, и сделаем выводы. Я осознано сокращу событийный ряд произошедшего на Украине в 1918 году, потому как этот год был настолько переполнен всякими «универсалами», съездами и воззваниями, что даже подготовленному человеку тяжело разобраться в событийном водопаде этого периода. Но, я очерчу и выделю те украинские события, которые кардинально меняли и политическую и экономическую, и социальную ситуацию в стране.

25 октября 1917 года в Петрограде произошло большевистское вооружённое восстание, в результате которого было свергнуто Временное правительство.

И уже 7 ноября, в период временного фактического безвластия, была провозглашена Украинская Народная Республика.

«Третий Универсал»: «Во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей России оповещаем: Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сберегая единство её, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов».

Обратите внимание, в каких мягких терминах провозглашена первая украинская независимость, и сравните это с подобной риторикой мерзавцев, предавших СССР и объявивших о создании демократичного СНГ (Союза Независимых Государств). Аналогии очевидны: нет никаких обвинений и даже намёка, на какую-либо «российскую оккупацию». Посмотрите, какие красивые, патриотичные обороты используются при вычленении «Украины»: «во имя спасения всей России», «не отделяясь от республики Российской и сберегая единство», «твёрдо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь России». Очень красиво и поэтично.

За красноречие часто прячутся мерзавцы и предатели. Поэтому, давайте посмотрим, что же, получилось в действительности? Суть ответа на этот вопрос вскрывает телеграмма Л.Троцкого датируемая 23 ноября. То есть всего через 16 дней после такого поэтичного украинского «Универсала» от 7 ноября: «Украинская Центральная Рада фактически становится правительством имущих классов на Украине. Не намереваясь ни в малой степени навязывать свою волю украинскому народу, Совет Народных Комиссаров готов всеми зависящими от него средствами поддерживать Советы украинских рабочих, солдат и беднейших крестьян в их борьбе против буржуазной политики нынешних руководителей Центральной Рады»

Теперь проведите параллели со второй «украинской независимостью» 1991 года. Кто, под елейными предлогами и обещаниями, получил фактическую власть в «Украине»? Всё те же «имущие классы».

В ночь на 9 января 1918 года, Центральная Рада принимает четвёртый «Универсал», которым фактически отвечает на укоры Совета Народных комиссаров. Украинская Народная Республика провозглашается «самостоятельной, независимой, вольной, суверенной державой украинского народа…

… «Власть у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі збори, будемо правити ми, Українська Центральна рада»

В ответ на это заявление, и принимая во внимание, что власть в «Украине» «фактически перешла в руки имущего класса», большевики направляют в Киев армию. Украинская Народная Республика бросила им навстречу 300 киевских студентов. (СТАТЬЯ ПРО БИТВУ ПОД КРУТАМИ!!!!) Которые, и пытались сдержать большевиков, чтобы дать время руководству УНР сбежать за границу. Вот как эти героические события УНР, описал непосредственный очевидец, бывший председатель Генерального секретариата Центральной Рады Украинской Народной Республики Дмитрий Дорошенко:

«Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооружённым и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодёжь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт».

(Д.Дорошенко. «Война и революция на Украине»)

А вот воспоминания Аверкия Гончаренко (сотник армии УНР, который во время Великой Отечественной войны был действующим офицером дивизии СС «Галичина») о том как население относилось к «героям Крут» : «… К тому же вражеское настроение населения, которое косым взглядом смотрело на «интеллигентов» — юношей, очень плохо отображалось на настроениях. Часть юношей – это были дети из под селянских крыш, с неустоявшимся мировоззрением, которые просто интуитивно ощущали нашу правоту». («Бюллетень Союза бывших украинских воякив в Канаде». Торонто, 1962, ч10, январь-март)

Думаю, «украинским патриотам» нужно отдать должное этим ребятам: «юношам-детям из под селянских крыш, с неустоявшимся мировоззрением, на которых так плохо действовало вражеское настроения населения», которое они и ехали защищать. Их смерть не была напрасной, всё руководство УНР успело убежать из Киева. Мне искренне жаль этих ребят из под селянских крыш, и я был бы признателен «украинским патриотом», если бы они, хотя бы в память об убиенных, попытались отретушировать или каким-то образом изъять воспоминания участников этого боя, оставшихся в живых. Потому что читать без слёз эти воспоминания просто невозможно. И если, «украинские патриоты» возьмут в руки карандашик и зачеркнут в этих воспоминаниях все прославления незалэжной «Украине» и всю показную ненависть к России, то перед ними очертиться реальная картина произошедшего под Крутами. И они, если в них осталась хоть капля совести, больше никогда даже не заикнуться об этом бое, как о фундаменте украинской государственности. И возможно, даже задумаются над моральным обликом тех, кто так беззастенчиво использует детей «из под селянских крыш» в своих корыстных целях.

Итак, мы остановились на том, что в ночь с 25 на 26 января 1918 года руководство УНР бежало из Киева. Но уже 27 января, германская и австро- венгерская делегации, в Брест-Литовске, подписали с делегацией УНР сепаратный мирный договор. Согласно этому договору, в обмен на вытеснение советских сил с территории Украины, УНР обязывалась до 31 июля 1918 года, поставить Германии и Австро-Венгрии 60 миллионов пудов зерна, 400 миллионов яиц, 3 миллиона пудов мяса крупного рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и многое другое…

И уже 18 февраля 1918 года, немецкие и австро-венгерские части численностью до 300 000 человек (29 пехотных и четыре с половиной кавалерийские дивизии, при 1000 орудиях) перешли границу Украины. А 2 марта, оккупационные войска «демократических союзников» уже заняли Киев. Руководство УНР опять взяло власть в свои руки. Именно второе пришествие к власти УНР знаменовалось рассветом в Киеве махровой русофобии. О вековой «российской оккупации» говорили так много и эмоционально, что фактически поставили под угрозу срыва свои демократические обязательства в поставках продовольствия и ресурсов нашим западным партнёрам.

М.Грушевский (1-й Председатель Центральной Рады УНР) Речь, на перезахоронении «героев Крут», 19 марта 1918 год: «Вот в этой волне, когда провозятся их гробы перед Центральным Советом, где на протяжении года ковалась украинская государственность, с фронтона его здания сдирают российского орла, позорный знак российской власти над Украиной, символ неволи, в которой она прожила двести шестьдесят с лишним лет. Видно, возможность его содрать не давалась даром, видно, она не могла пройти без жертв, её нужно было купить кровью. И кровь пролили эти молодые герои, которых мы провожаем».

Прочитайте внимательно ещё раз речь Главы УНР, о позорной «российской оккупации». А потом, задайте себе вопрос: о какой «российской оккупации» может говорить существо, которое ради власти, отдало весь народ на растерзание истинным оккупантам, которых в документах УНР скромно называют «союзниками»?! По официальным статистическим сведениям германского железнодорожного управления, с 17 марта по 28 ноября 1918 года, с территории Украины в страны Центральной Европы было вывезено: хлеба 9 тысяч 293 вагона, продовольствия (фураж, сахар, яйца, рогатый скот и пр.) 23 тысячи 195 вагонов, сырья (текстильные товары, резина, руда и другое сырьё) 4 тысячи 567 вагонов. Всего 37 055 вагонов. Однако, необходимо учесть, что фактически было вывезено значительно большее количество, так как официальные данные железнодорожного управления не включают в себя «военных перевозок», под видом которых и вывозилась значительная, если небольшая часть награбленного.

Ещё раз внимательно прочитайте, кто кричит о «российской оккупации», и о «неволе Украины»? О какой украинской государственности вопит деятель, который лишь год назад в третьем «Универсале» призывал к спасению всей России и к единству? Именно благодаря этому человеку, 300 000 армия «европейских союзников» двумя неделями ранее, оккупировала Украину, чтобы вывезти из неё всё, что можно отобрать у народа. Потрудитесь представить себе, как нужно изгаляться над населением, чтобы изъять у него 60 миллионов пудов зерна, 400 миллионов яиц, 3 миллиона пудов мяса скота и всего того, что денно и нощно, десятками тысяч вагонов, вывозилось «союзниками» из «Украины» освобождённой от «российской оккупации». И когда вы представите себе и осознаете масштабы разграбления Украины «европейскими союзниками», вспомните о тех «украинских патриотах» которые под стоны о борьбе с «российской оккупации», дотла разорили Малороссию в 1918 году.

И ещё… Один очень знаковый факт. Этот факт очень красноречиво показывает, как «европейские партнёры» в действительности относятся к «украинским патриотам» и борцам с «российской оккупацией». 2 марта 1918 года, немецкие и австро-венгерские войска оккупировали Киев, и сразу же восстановили деятельность Центральной Рады Украинской Народной Республики. Но, очень быстро осознали, что «украинские патриоты» в лице Центральной Рады, так увлеклись борьбой с пережитками «российской оккупации», что стали отставать от графика поставок ресурсов. И Центральную Раду, тут же, моментально вышвырнули вон. В буквальном смысле этого слова. Заменив, на более организованного гетмана Скоропадского. Центральная Рада УНР, по приглашению которой и были введены оккупационные войска в Украину, не просуществовала даже двух месяцев. 28 апреля 1918 года она была разогнана обычным немецким фельдфебелем. Но, предоставим слово очевидцу этого события…

А.А.Гольденвейзер. «Из киевских воспоминаний» (1917-1920г) – Архив русской революции издаваемый Г.В.Гессеном:

«Около 4 часов дня на трибуне появился Рафес… Он ещё говорил заключительные фразы своей речи, когда с лестницы донёсся шум, дверь в зал растворилась, и на пороге появились немецкие солдаты. Несколько десятков солдат тотчас вошли в зал. Какой-то фельдфебель (потом выяснилось, что это был чин полевой тайной полиции) подскочил к председательскому креслу и на ломаном русском языке крикнул:

«По распоряжению германского командования, объявляю всех присутствующих арестованными. Руки вверх!»

Солдаты взяли ружья на прицел.

Все присутствующие встали с места и подняли руки. Немец назвал несколько фамилий, в том числе Ткаченко и Жуковского, которые приглашались выступить вперед. Никого из названных в зале не оказалось. Тогда всем депутатам было предложено перейти в соседнюю комнату; при этом в дверях залы заседания солдаты ощупывали нас, ища оружия.

Мы столпились в указанном нам помещении… Наше сидение взаперти продолжалось не больше часу. Вдруг двери на лестницу раскрылись, и кто-то грубым и насмешливым тоном крикнул нам:

«Вон! Расходись по домам!»

Мы спустились по лестнице вниз. На улице, у входов в здание рады, стояли броневики и пулемёты. Толпа любопытных глазела на пикантное зрелище.

Мы разошлись по домам…»

Ну, что тут скажешь? Пресловутая немецкая ясность и точность: «Вон! Расходись по домам!» Это фельдфебель «союзников» так лаконично обратился к депутатам Центральной Рады УНР. А что, крикнул как-то грубо и насмешливо, так это не страшно, с предателями, именно так всегда и поступали. Их презирали даже «союзники».

Очень хочется верить Гегелю, что история повторяется дважды: первый раз, как трагедия, а второй раз, как фарс.

И вот-вот, раскроются двери, и кто-то грубым и насмешливым тоном крикнет современным борцам с «российской оккупацией»…

Нет-нет, в этот раз не крикнут грубо и насмешливо…

В этот раз скажут тихо и вежливо: «Пошли вон! Расходись по камерам!»…

Степан Михайличенко».

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Источник: nstarikov.ru