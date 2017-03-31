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В сенате США предложили отозвать лицензию на вещание у RT

06:27. 31 марта 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

В ходе слушаний в комитете по разведке сената США о якобы имевшем место «влиянии России» на президентские выборы в Соединенных Штатах доктор Томас Рид предложил ответить Москве отзывом лицензии на вещание у телеканала RT.

Доктор Рид напомнил сенаторам о публикации Национального комитета Демократической партии за 2009 год, в которой говорилось, что телеканал RT является «основным инструментом» России, передает RT.

Рид подчеркнул, что в настоящее время RT располагает лицензией на вещание в США.

Напомним, в середине марта сенатор-демократ из США Джин Шахин подготовила законопроект, который даст министерству юстиции США дополнительные полномочия для начала расследования в отношении телеканала RT, вещающего в Соединенных Штатах. В Кремле, комментируя данную инициативу, выразили признательность сенатору за популяризацию информационного канала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала инициативу Шахин, сравнив проверки RT со сжиганием книг на площадях.

Антон Никитин

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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