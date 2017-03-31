Главная » Вооруженные силы

В России спущена на воду атомная подлодка «Казань» (ФОТО, ВИДЕО)

15:32. 31 марта 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:
В России спущена на воду атомная подлодка «Казань» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Головная атомная подводная лодка четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М» спущена на воду на заводе «Севмаш», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Команду на вывод из эллинга дал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, после чего командир подлодки капитан первого ранга Александр Бекетов по традиции разбил бутылку шампанского о борт корабля.

В церемонии спуска на воду участвовали представители органов власти, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», спроектировавшего лодку.

После вывода из эллинга «Казань» ждут заводские и государственные испытания.

Атомный подводный крейсер «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», обладает принципиально новыми архитектурными особенностями, отметили в «Севмаше». Изменения касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

Водоизмещение многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень» составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел. Они могут находиться в автономном плавании сто суток. Экипаж корабля — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

В соответствии с Военно-морской доктриной России, в будущем подлодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками страны.

Читайте также: Нужна ли россиянам Украина. Результаты опрос ВЦИОМ

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
... наследство от СССР России достались и атомные подлодки проекта 667 различных ...два атомных подводных стратегических крейсера проекта «Борей» уже спущены на воду ...Мы позже американцев спустили на воду первую атомную подлодку, всегда - и значительно ...
Армия России: итоги перевооружения-2012
... и российского флота. Были спущены на воду как подводные лодки, так... время на этапе испытаний находится атомная подлодка «Северодвинск». «Северодвинск» является многоцелевой...». Весной этого года Минобороны России подписало несколько контрактов на поставки...
Министерство обороны: Летом будет спущена на воду новая подлодка
..., в арсенале военно-морского флота России числится огромное количество подлодок различного... морской флот получит 8 новых атомных подводных лодок типа "Борей". Они... подводная лодка класса Борей будет спущена на воду уже в конце этого...
"Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!
... к тому же «сверху» были спущены недвусмысленные инструкции – не обращать на... этой истории то, что у России и сегодня имеется этот двигатель...? А когда извлекли погибшую атомную подлодку из воды и когда телевидение показало вот...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>