В России спущена на воду атомная подлодка «Казань» (ФОТО, ВИДЕО)

Головная атомная подводная лодка четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М» спущена на воду на заводе «Севмаш», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Команду на вывод из эллинга дал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, после чего командир подлодки капитан первого ранга Александр Бекетов по традиции разбил бутылку шампанского о борт корабля.

В церемонии спуска на воду участвовали представители органов власти, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», спроектировавшего лодку.

После вывода из эллинга «Казань» ждут заводские и государственные испытания.

Атомный подводный крейсер «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», обладает принципиально новыми архитектурными особенностями, отметили в «Севмаше». Изменения касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

Водоизмещение многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень» составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел. Они могут находиться в автономном плавании сто суток. Экипаж корабля — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

В соответствии с Военно-морской доктриной России, в будущем подлодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками страны.

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