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Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец

10:06. 31 марта 2017 Просмотров - 146 3 коммент. Опубликовал:

Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец

Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец, которую в декабре 2016 года приговорили к пяти месяцам колонии за попытку привлечь внимание к издевательству над ребенком. Чудновец обвинили в распространении порнографии за репост видеоролика. Женщина вышла на свободу в марте 2017 года по представлению Верховного суда.

Прокурор Катайского района Курганской области Денис Попов принес извинения оправданной и освобожденной Евгении Чудновец, осужденной за репост видео. Об этом сообщает "МИР24".

"В соответствии с требованиями статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса России от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в тексте документа.

Теперь Чудновец имеет право требовать возмещение морального вреда в денежном выражении.

В декабре 2016 года Чудновец получила пять месяцев колонии за репост короткого ролика, на котором над голым мальчиком издевались воспитатели детского лагеря. Ролик лег в основу уголовного дела против воспитателей. Саму Чудновец привлекли по статье о распространении детской порнографии.

Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец

Суд приговорил Чудновец к лишению свободы несмотря на то, что обвинение просило заменить наказание. Приговор критиковала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Сама Чудновец настаивала, что опубликовала ролик, чтобы привлечь внимание общественности.

6 марта приговор был отменен решением Курганского областного суда. Это было сделано по представлению Верховного суда, который счел, что в действиях Чудновец не было состава преступления. Чудновец получила право на реабилитацию.

Гражданский муж воспитательницы детского сада Евгении Чудновец Андрей Мясников в своем Facebook опубликовал официальное извинение от прокурора Катайского района Дениса Попова.

В нем представитель районной прокуратуры приносит «официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности» от имени государства и разъясняет, что у Чудновец есть право потребовать возмещения имущественного вреда, а также предъявить иск о компенсации за причиненный моральный вред.

Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец

Агентство «Интерфакс» обратилось за комментариями в прокуратуру Курганской области, но там отказались говорить по телефону, предложив написать официальный запрос. В Катайской районной прокуратуре от комментариев также отказались.

Кроме того, в Facebook Мясникова размещена копия обращения Чудновец к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, где она благодарит его. В своем обращении она также потребовала публичных извинений от «сотрудников Следственного комитета и прокуратуры Катайского района, допустивших халатность и произвол в расследовании уголовных дел в отношении ее».

Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец

Напомним, 6 марта Курганский областной суд удовлетворил кассацию заместителя генпрокурора на приговор Чудновец, и в тот же день она вышла на свободу. Накануне осужденная за репост видео в соцсети воспитательница передала генпрокурору Юрию Чайке благодарность за помощь в освобождении.В ноябре 2016 года Чудновец приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвинили в распространении детской порнографии из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. Сама Чудновец объясняла в суде, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми.

Источник: nnm.me

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3 коммент.»

  • 211 69
    Константин Бородин 31 марта 2017 в 11:35 Ссылка Пометить
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    У меня вопрос: кто-нибудь знает, как был опубликован репост, с комментарием Чудновец, осуждающим действия, или без оного?

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  • 1252 925
    любопытный 31 марта 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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    Только по тв показывали, типа воспитатели в летнем лагере, где то владивостоке. Смальчикаснята рубашка и нанего что то кричали, типа ты понял что сделал?

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  • 1252 925
    любопытный 31 марта 2017 в 12:13 Ссылка Пометить
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    Можетнасприучают делатьдоносы к сети, или …, вмою головунеприходят ответы на этотпиар. Или это просто хлеба и зрелищ?

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