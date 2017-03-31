Почему Пермь не…. Париж ? Или Протон не Falcon 9

Как сказал профессор Преображенский , разруха в головах... Пока с подачи скрытых и явных “стратегов” русские по одну сторону Украинской границы истребляют других братьев славян приобретая инструменты для убийства в магазинах военторга, строят гигантский Космодром «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области, для запуска ОДНОРАЗОВЫХ ракет, другая часть цивилизации планеты Земля осваивает Марс с помощью супер современного марсохода Кьюриосити , вселенную аппаратом Вояджер, строит гиперкары из суперсовременных полимеров с моторами 1000 лошадиных сил, развивающих скорости 500 и более километров в час. А вчера стратегия повторного использования ракеты американского изобретателя Элона Макса подтвердила еще раз появления новой эрой в развитии космоса. 30 марта состоялся Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником. Во к примеру, как выглядит с высоты птичьего полета, город Пермь с одним из "передовых" предприятий космической и авиамоторной промышленности .

Картинка с высоты птичьего полета французского завода напоминает скорее (по крайней мере для неискушенного российского обывателя), кадр из Авата;р» — американский научно-фантастического фильма 2009 года сценариста и режиссёра Джеймса Кэмерона или из иллюстрации к фантастическому роману Жюля Верна или братьев Стругатских. Видно, что вне города расположен, с четко выраженными контурами современное, (без дымящих труб!) , не нарушающее экологию , с замкнутым циклом, компактно расположенное производство, с наверняка из современных материалов .А у нас? У Пермяков проезжающих по улицам Куйбышева и Героев Хасана (цеха завода располагаются как раз между ними) наверняка “ за мылился глаз”. Глядя из окна автомобиля, сказать, что ты находишься в миллионном городе 21 века – обмануть себя. Нескончаемый забор, проходные, ворота, серые мрачные цеха почти вековой давности.А за забором не лучше.Что забавляет – В Перми недавно прошли слушания по 17 поправкам в генплан города, и они были какие угодно, но НИКТО даже не намекнул о переносе старых заводов за пределы города.Б.Н.Ельцин похоже обогнал время, “приговорив “ завод в 1991, признав его неэффективным. При стоимости Д 30 (основной продукт к лайнера Ту 134 и военным образцам) порядка 100 миллионов, капитальный ремонт, выходил в половину, а качество с зарубежными аналогами оставляло желать лучшего. С 1960 года немного что поменялось в конструкциях наших двигателей как в авиа так и ракетостроении.Прежнему губернатору взять на себя ответственность (даже при финансовой поддержке Объединенной Двигателестроительной Компании и государства) на перенос и СОКРАЩЕНИЕ производства – обострить напряжение в обществе. Ведь у переноса есть как сторонники, так и противники. В советское время на моторостроительном заводе трудилось порядка 30 000, сейчас 12 000. Сокращение предполагается до 6 000, но существует вероятность что под “переездом” возможна ликвидация.Р.S. Через год, начался перенос завода авиадвигателей, а недавно пришел новый губернатор. Посмотрим какие изменения начнутся и начнутся ли с его приходом. Надежды есть. Лет то ему, чуть-чуть за тридцать.