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Открытым текстом 31.03.2017

17:10. 31 марта 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:


Самые страшные новости из места давно незамечавшегося западными средствами массовой рекламы, агитации, дезинформации. Иракский город Мосул, захваченный террористами объявившими себя Исламским государством (и теперь повсюду запрещённые), героически освобождают войска анти-террористической коалиции во главе с Пентагоном. Причём освобождают в лучших террористических традициях.
Авиация Соединённых Штатов Америки неоднократно била по зданиям, где находились исключительно мирные жители Ирака. На этой неделе официально признана причастность США к очередному удару, где погибло более ста человек.
Помните, какой вой стоял по всему миру, когда законная власть Сирии освобождала Алеппо? Как костерили наши ВКС, на чём свет стоит, все без исключения западные СМИ. Хотя мы гоняли самолёты не ближе десятка километров от города. И много раз открывали гуманитарные коридоры для мирных жителей. Американцы бомбят Мосул без ограничений, а вывод его населения даже не предлагается. Сотни мирных жителей погибают под завалами. И тишина. Как будто ничего не происходит.
Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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