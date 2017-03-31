Метод Кошастого: быт

Об отоплении . Отопление у меня только дровяное (см. фото). О заготовке дров я напишу отдельно; сейчас – о том, что внутри дома. Топить я начинаю в сентябре, и заканчиваю в мае; фактически, большая часть года кроме собственно летних месяцев, печь топится. Сентябрь-октябрь и апрель-май – время «несерьезной» топки – небольшим количеством дров раз в сутки или даже двое суток; с ноября по март печь топится серьезно – солидным количеством дров, раз в сутки (если температура около 0 или маленький минус), два раза в сутки (если мороз не ниже -20), или даже три раза в сутки (в экстремальных случаях мороза ниже -20, под -30, в наших местах это бывает не более нескольких дней за зиму, да и то не каждый год). Процесс топки занимает около 2 часов, и еще около часа догорают угли; потом надо закрыть задвижку чтобы тепло не уходило из дома. Позже закрыть – потеряется тепло; раньше закрыть – нельзя ни в коем случае, так как можно отравиться угарным газом. Так что надо следить. Это русская печь; в грубе (там дрова горят на колосниках с поддувалом) дрова горят быстрее и угли прогорают полностью и быстро, так что там следить проще. Груба более эффективно использует тепло от сгорания дров, чем русская печь, так что сейчас мы отапливаемся практически только ею.

Такое отопление дает мне возможность поддерживать зимой температуру в доме не ниже 18-20 градусов, а обычно – 22-23 градуса. Золу, которая накапливается в печи, я выгребаю, просеиваю через сетку, и употребляю в смеси с навозом для удобрения на огороде.

О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из них только одно в комнате и одно в кухне, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи – печь для горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает внешний воздух, и дом полностью проветривается.



Таким образом в отопительный сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты и окно и дверь, когда комары – открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет никакой нужды.



Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера – когда среднесуточная температура ниже комфортной – то днем (когда тепло) окно открыто, на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда жара) окно закрыто, а открывается ночью, чтобы дом охлаждался. Внутренность дома обладает большой теплоемкостью (2-3 тонны печи, плюс глиняная обмазка стен), так что температура усредняется, суточные перепады небольшие (1-2 градуса).

О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 метрах от дома (см. фото). Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина – около 3-4 метров. В нем – верховая вода, мягкая, едва заметного желтоватого оттенка, вкусная.



Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам – все в норме, только слегка повышена органика. Это (и желтоватый цвет) – оттого, что вода проходит рядом с торфяными залежами. Это танины, дубильные вещества – те же самые, что придают цвет чаю, полностью безвредные.



Дебет колодца – около 1 тонны воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, и ворота. Ворот был старый, как-то сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне это нравилось даже больше чем крутить ворот. Позже ворот был починен. Скорость вытаскивания одного ведра – около 10-15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана с хорошим напором.



Два ведра вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из нержавейки), также заполняется печной бак для нагрева воды, и бак-рукомойник. Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды составляет ведро-полтора на человека в день, так что заносить воду в дом приходится обычно раза два, не больше.



На животноводство уходит гораздо больше – чтобы напоить лошадей и коз, уходит 60-100 литров в день, но эту воду никуда не надо носить – лошади пьют прямо рядом с колодцем из большой кастрюли (50 л из нержавейки).

Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на глубине около 70 см, а там – в неглубокую яму. Почва песчаная, в нее хоть 10 ведер вылей, хоть 20 за раз – все уйдет, так что сложной системы не надо.



Выливаться в нее будут только серые стоки – вода от стирки, мытья. Пластиковые трубы, тройник, сифон – все уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это еще не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается на компостную кучу, или под деревья в саду.

О туалете. Туалет стандартного сельского образца – яма, над ней будочка (см. фото). Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша – один лист шифера.



Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по прикидкам – через три-пять лет) – будет выкопана новая яма, и туалет будет просто перенесен на новое место.



Старая яма будет засыпана, и еще через год на этом месте будет посажено дерево. Место для ямы должно быть незатапливаемым, отдаленным от дома и колодца на пару десятков метров.

Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью. Безусловно, унитаз в теплом доме со сливом – это комфортно; и мне он тоже нравится больше уличного сортира. Но за все надо платить – теплый сортир представляет собой проблему в плане автономности и трудоемкости.



Для него требуется обеспечение водой – около 100 литров в день, которые надо натаскать руками – и канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно сливать под куст. А человеческие фекалии – нельзя, по санитарно-гигиеническим требованиям.



Очищать их по всем правилам – довольно сложно; нужен двухкамерный септик, плюс дренажная система, если грунт глинистый; его раз в пару лет надо выкачивать машиной (или выгребать вручную). Поэтому надо понимать, что все имеет свою цену.



Ну а туалет на улице кажется чем-то невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день забываешь об этом – сходил, сделал дело и пошел дальше. А (для любителей) – сидеть читать книгу лучше на диване, а не в туалете.



Есть, впрочем, и возможность некоторых отступлений – в некоторых случаях (зима, ночь) пописать можно и в помойное ведро, потом вынести. Для экстренных случаев есть ведро с крышкой – можно воспользоваться, если вдруг очень надо. Короче говоря: за все годы жизни в селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на улице.



Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) – могу сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. Для тех, кому реально необходим туалет в помещении по состоянию здоровья, существует вполне нормальный выход – т.н. пудр-клозет.



Это то самое пластмассовое ведро с плотно закрывающейся крышкой (снимаемой перед использованием), которое стоит под стационарной сидушкой, находящейся в отдельном (но теплом) помещении. Рядом стоит емкость с наполнителем – опилки, зола, хвоя, торф, на худой конец просто сухая земля или песок – главное чтобы сухое и сыпучее. Наполнитель насыпается на дно ведра, и потом засыпается сверху после каждого использования; в сочетании с крышкой это помогает избежать запаха.



Ведро раз в сутки выносится и высыпается в дырку уличного туалета. Вот и все проблемы, и не надо ни слива, ни черных стоков, ни очистных сооружений. Силы и средства, которые должны быть потрачены на устройство теплого туалета – не бесконечны, и их рационально потратить в других направлениях, более важных.

Туалетной бумаги я сделал запас на несколько десятков лет.

О готовке. В ранних материалах я писал, что желательно на начальном этапе иметь газовую плиту. Теперь же считаю – нифига подобного, баловство это все. И из принципов хозяйствования сильно выпадает (баллоны тратятся очень быстро, а денег стоят весьма приличных), и место занимают, и пожарную опасность представляют.



А главное – ничуть не необходимы. Зимой как минимум раз в день, а чаще два раза в день топится печь – этого обычно достаточно чтобы приготовить еду. В другие разы, в промежутках между топками, чтобы разогреть еду, достаточно поставить ее в протопленную печь и прикрыть заслонку – или на плиту протопленной грубы – она остается достаточно горячей, чтобы минут за 10 подогреть еду до приятной температуры.



Тем более удобно, когда печь топится дважды в день. Ну а летом мы готовим кушать на улице, на очаге (см. фото). Я сложил примитивный очаг высотой в три кирпича, сверху положена решетка, сваренная из арматурин, в очаге разводится огонь из мелких палочек за 2 минуты, на решетку ставятся кастрюли (до 3-4 одновременно влезает).



В качестве топлива используется хворост, его немало накапливается за зиму от коз (я их подкармливаю разными ветками, верхушками деревьев, в общем хватает). Ветки рубятся топориком на небольшие кусочки. Рядом с очагом оборудован стол и скамейки, при хорошей погоде там приятно обедать. Над всем этим я в 2010 году сделал большой навес, чтобы дождь не был помехой, а также переделал очаг более основательно, сделав из него также коптильню.

Утварь для готовки в русской печи требуется специальная. В русской печи используются казаны (чугунки, или баняки, по-украински), и ставятся они в печь ухватом (рогачом). Казаны есть в продаже, хоть и в весьма специфических магазинах (я нашел в Киеве в магазине «Господарка» на рынке Юность). Рогачи не продаются нигде – их сейчас просто нет.



Раньше их делали деревенские кузнецы. Спасает то, что они очень долговечные. Я выцепил четыре штуки. Для готовки на очаге и на плите грубы – нужны обычные кастрюли. Единственное требование – чтобы у них не было пластмассовых частей, всяких ручек и т.д. Все металлическое. Эмалированную посуду, как уже говорил, я не уважаю; предпочитаю использовать кастрюли из нержавейки, а в эмалированных варю еду для собак.

Сейчас у нас есть еще дополнительно настольная индукционная плитка (Меридиан, киевская). Родственники подарили. Весьма удобная и довольно экономичная вещь; особенно хороша, когда надо что-то небольшое подогреть или полчашки воды вскипятить для чая, во время между топками печи. В концепцию она не вписывается, и мы на ней ничего крупного не готовим.

О прочей кухонной и хозяйственной утвари и посуде. У меня есть некоторое количество обычных фаянсовых тарелок. Но на их долговечность я, естественно, никак не полагаюсь. Поэтому я купил изрядный запас металлических тарелок, из моей любимой нержавейки (у меня к ней вообще слабость).



Большинство из них имеет весьма непритязательный вид (покупались на барахолке за гроши) (такие тарелки используют в армии, детдомах, интернатах и прочих подобных заведениях). Для красоты купил еще в 2004 году набор нержавеечных тарелок Бергофф, очень красивых, и не особо дорогих. (Не так давно попытался купить еще – и с изумлением обнаружил, что подобные тарелки сняты с производства, их почему-то больше не делают!)



Запасся несколькими десятками ложек, вилок, чайных ложечек (большинство – с барахолки, по гривне штука). Есть две мясорубки. Несколько терок (из нержавейки, тоже Бергофф), еще всякие мелочи. Очень важная часть утвари – миски. У них множество применений. Естественно, они тоже из нержавейки ;) Большинство – дешевые из тонкого металла (фирма «555», кажись), они не особо долговечны – подвержены вмятинам, есть уже и испорченные.



Некоторое количество более качественных. Одна очень удачно купленная на барахолке большая латунная миска. Две большие кастрюли (выварки) из толстой нержавейки – 50 и 40 литров. Из первой сейчас пою лошадей, вторая – дома для воды. Еще одна большая кастрюля на 36 литров используется летом для подогрева воды на очаге, для мытья.



Важно также иметь достаточное количество ведер. Обычные ведра из оцинкованного железа на 10, 12 и 15 литров. Они недешевые. Чуть дешевле – ведра из пластмассы (годятся не всякие; мне наиболее понравились самые простые и дешевые «строительные» ведра – они из вязкой пластмассы, не подверженной тресканию и разбиванию, в отличие от многих более дорогих и красивых ведер).



Для увеличения долговечности пластмассовых ведер их желательно использовать дома, оберегая от замерзания в них воды, и прямых солнечных лучей. К моему огромному сожалению, так и не нашел ведер из нержавейки ;) (позднее дополнение. Только что нашел! шикарно выглядящие ведра, однако покупать я их не буду по двум причинам – во-первых, цена одного ведра из нержавейки – как 20 обычных; во-вторых – в уязвимом месте, где ведра обычно ломаются (ушки, к которым крепится дужка) – сделано похабно, из тонкой стали, и с плохой сваркой. Теряется весь смысл покупки "вечного" ведра. Блин, обидно!)

О горячем водоснабжении. Сейчас у меня есть специальная уличная кастрюля для горячей воды, 8 литров. Летом, когда готовим на очаге – в конце готовки ставится кастрюля с водой, и греется на остатках огня и на углях – иногда до кипения выходит, иногда просто горячая.



Ее хватает, чтобы сделать полтора-два ведра горячей воды, пригодной для мытья посуды, стирки или мытья. Если надо больше воды – например, для большой стирки – греется вода специально (это было написано до того как была введена в использование 36-литровая кастрюля для воды, она еще удобнее).



Зимой то же самое – до того, как была сделана новая груба, в русскую печь ставился большой казан с водой, и по ходу топки мы получаем 10 л кипятка – это 2 ведра горячей воды, хватает для всего (обычно один казан, но если надо – то в течение часа-полутора топки можно таких казанов вскипятить штук 5).



В промежутках между топками можно поставить казан с водой в печку и он подогрется, пусть не до кипения, но будет довольно горячий. Короче говоря, с горячей водой никогда проблем нет – сколько надо воды, столько и будет. Ну а теперь, как я уже писал про новую печь в кухне, в ней есть водогрейный бак (см. на фото внутреннее устройство; подробнее – в разделе о печах).



Его емкость около 50 л, и нагревается вода автоматически при топке печки, "бесплатным" теплом отходящих дымовых газов. Остывает вода довольно долго – за полсуток,скажем, она еще остается вполне горячей, за сутки – теплой.

Весьма неожиданно получилось прекрасное решение в кухне для мытья рук и посуды теплой водой. Я заказал большой рукомойник из нержавейки, и размышляя, куда бы его повесить, внезапно подумал, а почему бы его не повесить прямо на грубу? Получилось, что этот бак спинкой прислоняется к весьма горячей кирпичной поверхности; и после топки грубы вода в нем сама собой нагревается, пусть и не так горячо, как в водогрейном баке, но как раз до той теплоты, при которой мыть руки или посуду – самое оно.

О стирке. Для стирки используется хозяйственное мыло (белое, Гала) или дешевый стиральный порошок. Сразу замечу – при исчерпании запасов порошка стирка не остановится – можно будет использовать вытяжку из золы (зола размешивается с водой, отстаивается, раствор используется для стирки; в «щелоках» стирали наши предки, и вполне успешно.



Если есть жир, можно заморочиться и мыло изготовить). Мелкие вещи стираются вручную, а крупные – ногами.



Метод стирки ногами очень эффективен и удобен, несмотря на слабую известность в широких народных массах (недавно смотрел один из японских мультиков, там бывают тщательно проработаны бытовые детали. Обнаружил, что в Японии стирка ногами является привычным народным методом). А я о нем когда-то вычитал, и опробовал еще когда жил в Киеве (стиральной машины у меня не было никогда).



Суть метода такова. Крупные вещи замачиваются как обычно, и потом готовятся к стирке как обычно, в большой миске или в ванне, то есть заливаются горячей водой со стиральным порошком. После этого залазишь в миску ногами (естественно, чистыми), и начинаешь ритмично (можно под музыку) переступать, топтать вещи по всей площади.



Стирка производится за счет того, что при наступании вода с силой продавливается сквозь ткань, вынося с собой грязь. Стирать надо минут 5-10, за это время 2-3 раза вещи надо вынуть и перевернуть другой стороной, чтобы все простиралось равномерно. Потом вещи полощутся как обычно, 2-3 раза в прохладной воде.



Отстирываются все вещи прекрасно, постель получается чисто белая. Преимущество данного метода перед ручной стиркой в том что: 1) ткань меньше изнашивается – нет трения ткани об ткань, есть только сдавливание; 2) не утруждаются руки и спина – метод вообще не трудоемкий, в отличие от традиционного. А ногам от него только польза; потом сполоснул от порошка в чистой воде, и все. Поэтому, рекомендую – в отсутствие стиральной машины – лучший метод.

О мытье. В будущем, как я писал, мыться будем в кухне, под струей горячей воды, в ванне, работающей как душевая кабинка. Сейчас – моемся в большой миске, поливая себя горячей водой из кружки. Довольно неудобно, но помыться можно вполне нормально. Уходит где-то ведро воды; если мыть голову – полтора ведра. Летом – моемся на улице, вечером, когда стемнеет.



Летний душ собирался сделать, но так руки пока и не дошли (надобности особой нет, и так удобно); так что используем ведро, и воду, подогретую на очаге во время вечернего приготовления пищи. Используем обычное недорогое туалетное мыло.



В том числе и для мытья головы – не знаю что мне скажут сторонники шампуней, но и у меня и у жены внешний вид волос улучшился после перехода с шампуней на мыло. Ни малейшей перхоти, и чистый вид дней 5-7 как минимум; а с шампунями помню если на второй день не помоешь, то на третий день голова уже выглядит плохо. Сдается мне, что дурят нас производители шампуней.

Об освещении. В доме используется освещение электричеством. Лампочки используем энергосберегающие, 20 Вт (аналог 100 Вт накаливания) в комнате, сколько же на кухне, столько же в коридоре. Есть еще маленькая лампочка над печкой.



Сейчас длительное время горит только лампочка в комнате, остальные включаются ненадолго по необходимости. Освещение включено полчаса-час в летнее время, и 4-8 часов в зимнее. Сразу скажу, что из других потребителей электричества у меня только компьютер, который работает от часа до половины суток, и больше ничего.



Нынешнее освещение – это практически единственная часть быта, которая серьезно пострадает от разрушения инфраструктуры – равноценной замены у меня не будет. Есть определенный запас свечей, но даже при самом бережном использовании их больше чем на год не хватит; за это время придется освоить освещение лучиной, или маслом, или чем-то подобным.



Совсем без освещения жить будет сложно: летом-то ничего, только сдвинуть на час сон и пробуждение; а вот зимой, когда темнеет в 16, а светлеет в 8 – неизбежно будет часов 4-6, которые спать не хочется, а сидеть в темноте грустно. Впрочем, при горящей печке еще ничего, нормально, из устья печи достаточно света, чтобы ходить по дому не спотыкаясь, а прямо перед печью даже читать можно.



Опыт жизни без электричества есть – за прошедшее время было несколько раз по 2-3 дня, когда из-за аварий его не было. (Примечание 2011 года. Сейчас ситуация с освещением изменилась, благодаря освоенному автономному энергоснабжению, описанному подробнее в отдельном разделе, основанному на небольшой солнечной батарее, аккумуляторе, и светодиодных осветительных приборах. Теперь в отсутствие электричества темно у меня дома не будет).

О мусоре. Вывоз мусора является существенной частью городской инфраструктуры. В селе никто мусор не вывозит, и большинство селян решает этот вопрос весьма просто – устраивает свалку где-то поблизости участка или на самом участке. Многие более радикальны – грузят мусор на машину, и вывозят в ближайший лес. До сих пор мечтаю поймать кого-то из тех кто это делает.



Я этот вопрос решаю принципиально по другому. Итак, главный мой принцип – не создавать мусора. Поэтому у меня в принципе нет ничего похожего на мусорное ведро, куда валится все подряд. Если мне надо от чего-то избавиться – вещь отправляется в соответствующее место.



Если это что-то органическое, что может сгнить – отходы готовки – то в помойное ведро, которое потом выливается на компостную кучу. Если это что-то, что может сгореть – то в коробку, стоящую возле печки, содержимое которой сжигается. Эти две категории практически полностью покрывают возникающий у меня мусор. Реже, но все же возникает мусор, такой как ненужные ржавые железки и битые стекляшки.



Этот мусор накапливается в специальном месте, а потом, когда я что-то бетонирую, отправляется в бетон, где остается навсегда. Фундаментов я уже заливал немалое количество, и сколько я там похоронил битого стекла – страшно сказать (от прежних хозяев оставалось под сараем бутылок, наверное, сотен пять, и от соседа в прошлом году вывез три телеги бутылок).



В случае, если я не буду ничего бетонировать – этот мусор должен быть закопан на глубину не менее метра, где тоже остается навсегда, не влияя негативно на окружающую среду. И наконец, крайне редко, но все же возникает мусор, который нельзя ни сжечь, ни закопать. Какие-то подозрительные пузырьки с химикатами, и т.д. Такие вещи я пакую в кулечек, и когда еду в Киев – беру с собой, и выкидываю в ближайший контейнер.

Подобный способ сортировки-утилизации мусора стал для меня естественным и единственно возможным; когда я вижу (бывает, что и у себя в гостях) горожан, которые отправляют в один и тот же мешок металлические крышки и стеклянные бутылки, бумагу и пластиковую упаковку, и банановые шкурки с огрызками – меня начинает дергать.

О финансовом раскладе. За все годы, прошедшие после переезда, почти все время у меня был какой-то доход. Он, конечно, в сравнение не шел с зарплатой, которая была в Киеве, но по сельским меркам – более чем ощутимый (в среднем – 1/5 моей зарплаты программиста).



Тем не менее, я с самого начала организовывал жизнь так, чтобы денег не требовалось совсем. «Совсем» до копейки, конечно, получиться не могло; но степень приближения очень большая. В настоящее время у нас уходит около 20-30 гривен в месяц на электричество (для тех, кто не знает что такое гривна: 1 доллар = 5 гривен до 2009, и 8 гривен сейчас, в 2011). И около 30-50 гривен на хлеб.



Других обязательных ежемесячных расходов «на жизнь» у меня нет. Из необязательных – 80-100 гривен уходит на мобильную связь на двоих. Есть еще налоги: земельный, который составляет от 15 до 20 гривен в год, и так называемый «дворовой», 20 гривен в год (но но его почему-то берут не всякий год). Других налогов нет.

За вычетом этих совсем небольших трат, все прочие деньги, которые у меня появляются, тратятся НЕ "на жизнь". Направления трат – капитальные расходы на строительство, увеличение запасов, расширение хозяйства.



В настоящее время программистом я уже не работаю (лишь изредка еще в одном месте могу приехать подработать один вечер, когда я бываю в Киеве). Доход я сейчас получаю от проката лошадей. Это удобнее, чем ездить в Киев, да и доход больше. Люди приезжают из Киева, катаются по лесу, счастливы, а я получаю деньги, не отходя от дома. Благодаря этому я успешно продвигаю проекты, требующие затрат денег.

Важной особенностью моей финансовой модели настоящего времени – является полная независимость от поступления денег. Скажем, если в течение полугода не было ни копейки дохода (как это и бывает иногда зимой) – то это не только не бедствие для меня (сравните с городской жизнью – отсутствие денег даже месяц-два уже может быть сравнимо с катастрофой), но даже не какое-то неудобство. Даже стройка не остановится – так как инструменты и материалы у меня обычно заготовлены заранее, да и всегда есть широкий спектр дел, которые надо делать.

О телевизоре и развлечениях. Телевизора у меня нет принципиально. Причем избавился и от него уже сравнительно давно – еще лет за 5 до переезда. Причина проста – я считаю телевизор в настоящее время натуральным вражеским агентом, направленным на деструктивные функции и промывание мозгов. Поэтому я его из дома удалил полностью и безвозвратно.



Однако образовавшийся вакуум надо чем-то заполнять. Это совсем несложно, с учетом того что у меня есть компьютер. На нем у меня коллекция отборных фильмов, большая коллекция отборной музыки. Еще больше фильмов – на дисках; накопились они за прошедшие годы в основном путем обмена с людьми. Поэтому в долгие зимние вечера посмотреть фильм или два – милое дело, пусть даже старых и смотренных. Тем более что это не говенные сериалы, а отборные фильмы высшего класса. Когда их много сотен – они не приедаются.

Об интернете. Интернет городского качества в селе, к сожалению, недоступен. Из доступных вариантов есть вполне приемлемые – CDMA с внешней антенной, например, неплохо работает. Однако я выбрал самый дешевый вариант, хоть и весьма низкого качества, но меня вполне устраивает. Это GPRS, с мобильным телефоном (старенькая моторола С350) в качестве внешнего модема.



Стоит он сейчас, смешно даже сказать, 8 грн за 80 дней, и каждый день есть 20 мБ трафика, чего мне полностью хватает. Кто помнит работу с модемом на 14400 на плохой линии с частыми обрывами связи – вот это что-то похожее. У меня отключена загрузка картинок и флеша, и странички грузятся вполне шустро.

О культуре. Иногда меня спрашивают: «как ты можешь обходиться без театра, оперы, прочих культурных мероприятий? добровольно себя хоронишь..» и т.д. Таким культуртрегерам у меня ответ простой и правдивый. Я не ходил в театры когда жил в Киеве – ну не прет меня от театров – не хожу и сейчас, и не чувствую никакой потери.



Тем более у меня простой и немножко грубый ответ тем персонажам, которые на полном серьезе задают вопрос, как я могу обходиться без регулярных посещений ночных клубов и прочих подобных заведений. В любом случае, вопрос надуманный. Если я нахожу возможность бывать в Киеве раз в неделю-две, то было бы желание иногда сходить в театр – какие были бы проблемы?

О книгах. В отличие от театров, гораздо более важным для культурного уровня личности я считаю регулярное хорошее чтение. Читать я люблю и читаю много. Я перевез свои книги, и за прошедшие годы купил много новых книг, фактически сформировал библиотеку. Всего у меня сейчас около 1000 томов книг; из них художественной литературы около 500-600 томов.



Половина из них – моя любимая фантастика. Остальные – разная проза, классическая и современная. Главный источник книг – барахолка и букинисты на Петровке. В любой день там можно выбирать отличные книги по гривне-две-три-пять-десять за штуку.

Также частью библиотеки являются книги естественнонаучной направленности. Их около 400 томов, начиная от школьных учебников, кончая специальной литературой, с упором на учебники и справочники уровня технического вуза. Науки – математика, физика, химия, биология. Изрядно также книг гуманитарной направленности – история, философия.



Изрядно также книг прикладной направленности – строительство, домоводство, сельское хозяйство, медицина. Немало книг, недоступных в печатной форме, я скачал и распечатал в 2003 году (а что еще было делать ночами на работе). Жемчужина моей коллекции – двухтомник ред. Девриена «Настольная Книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ» изд. 1875 г.

Многие десятки тысяч наименований книг у меня также хранятся в электронном виде, на маленьком нетбуке. Пока будет работать моя система автономного энергоснабжения – они тоже будут доступны. Но я все же основное внимание уделяю бумажным книгам.

Об образовании. Часто возникает вопрос «а как ты будешь учить детей, ведь там в селе нет нормальной школы». Вопрос этот я считаю очень важным, гораздо более важным чем считают любые мои оппоненты. Потому что я считаю, что в городе тоже нет нормальной школы. По моим ощущениям, нормальные школы окончательно кончились лет 5-10 назад.



Впрочем, даже когда учился я – считать школу нормальной можно было едва ли наполовину. Меня очень многое не устраивает в технологии обучения – и тогда, и тем более сейчас. Подробно эту тему я раскрывать не буду – она достойна отдельной большой статьи. Но вывод мой однозначен – школа в гораздо большей степени отбивает у детей охоту что-то узнавать и постигать, чем дает что-то полезное. Поэтому учить детей я буду сам.



Опыт преподавания у меня есть, и немалый. Этот опыт, и мой уровень, и имеющаяся литература – позволяют мне уверенно рассчитывать на возможность дать детям образование на уровне нормального технического вуза.

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