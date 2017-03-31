Иго Набиуллиной и восстание банкиров

Ассоциация российских банков (АРБ) обвинила Центробанк в фаворитизме, указав, что многие решения принимаются кулуарно и в интересах небольшой группы лиц.

В частности глава АРБ Гарегин Тосунян обратил внимание на ошибочность мнения об избыточном количестве банков в стране и на репрессивный характер применяемых регулятором мер, который ведёт к подрыву конкуренции. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.