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Иго Набиуллиной и восстание банкиров

17:09. 31 марта 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Ассоциация российских банков (АРБ) обвинила Центробанк в фаворитизме, указав, что многие решения принимаются кулуарно и в интересах небольшой группы лиц.

В частности глава АРБ Гарегин Тосунян обратил внимание на ошибочность мнения об избыточном количестве банков в стране и на репрессивный характер применяемых регулятором мер, который ведёт к подрыву конкуренции. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.kramola.info

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