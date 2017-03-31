Государственная поддержка абортов – узаконенный геноцид

Демографическая проблема в России стала уже «притчей во языцех». Широко обсуждаются вопросы рождаемости, прироста населения, снижения смертности и т. д. Но есть один важный аспект, на котором как-то не очень принято заострять внимание, особенно на самом высоком уровне.

Россия по числу случаев искусственного прерывания беременности вот уже много лет опережает практически все страны мира, уступая только Китаю. Это позорное лидерство, но избавиться от него наша страна пока не в состоянии, несмотря на снижение числа проводимых абортов (рис. 1).

Чтобы цифры не повисали в воздухе, в целях более четкого представления о масштабах проблемы, проведем наглядную аналогию. Только за 2015 год в России было сделано 848180 прерываний беременности (данные Росстата) — фактически каждый год не появляется на белый свет такое число людей, которое могло бы стать населением довольно крупного населенного пункта. К примеру, в славном городе Саратове проживает 843460 человек, в Краснодаре — 853848. Легко представить, как ежегодно стирается с лица земли, абортируется, такой вот потенциальный город.

Рис. 1. Сведения о прерывании беременности в РФ (данные Росстата)

Где уж тут ожидать улучшения демографии. Но об успехах в этой области чиновники отчитываются с готовностью и постоянно. Докладывают о повышении рождаемости, увеличении естественного прироста населения, уменьшении смертности.

Например, министр труда и социальной защиты России Топилин на встрече с президентом гордо заявил < ![CDATA[ ]]> гордо заявил< ![CDATA[]]> об очередном достижении — коэффициент рождаемости увеличивается и через несколько лет с 1,77 дорастет до 1,9. Подумать только, за несколько лет рост показателя аж на целую десятую. вот уж и правда, потрясающий результат…

Эти мизерные достижения — лишь верхушка айсберга, основная часть которого скрыта, и с лихвой сводит на нет и без того скромные успехи (< ![CDATA[ ]]> а по факту, неуспехи< ![CDATA[]]>) проводимой властями демографической политики.

До сих пор наше законодательство по вопросу абортов одно из самых либеральных. Сегодня любая россиянка имеет право сделать искусственное прерывание беременности на сроке до 12 недель беременности по собственному желанию и бесплатно за счет бюджета страны. В исключительных случаях аборт может быть произведен и на более поздних сроках (например, по медицинским показаниям). В статье 56 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (< ![CDATA[ ]]> «Искусственное прерывание беременности»< ![CDATA[]]>) говорится следующее: «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве» и «искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия».

Население относится к проблеме абортов довольно индифферентно, не поддерживая идею законодательного запрета данной процедуры или хотя бы перевода ее в разряд платных, не входящих в перечень вмешательств, покрываемых полисом обязательного медицинского страхования. < ![CDATA[ ]]> Всероссийский опрос< ![CDATA[]]> показал, что большая часть респондентов вообще уверена, что эти вопросы следует оставить на откуп самих людей, исключив какое бы ни было вмешательство государства (рис. 2), забывая правда хотя бы о том, что средства на проведение процедуры выделяются из госбюджета.

Рис. 2. Ответы россиян на вопрос «Как вы думаете, государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов или вы думаете, что правительству следует оставить решение таких вопросов на усмотрение людей, которых это касается?»

Для предотвращения абортов наши соотечественники считают достаточным увеличить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума (порядка 10 тыс. руб.) и создать государственную программу сексуального воспитания и планирования семьи. Но уже давно доказано, что материальный фактор, далеко не единственный. Проблема бедности не является основополагающим мотивом отказа женщины от вынашивания и рождения ребенка. Но при отсутствии сильных ценностных установок на детность, низкий уровень жизни оказывает весомое влияние, провоцируя к принятию решения об аборте. Семьи детьми, а особенно многодетные семьи, неизбежно входят в группу риска по бедности.

Согласно < ![CDATA[ ]]> статистике Росстата< ![CDATA[]]>, в общей численности малоимущих домашних хозяйств, больше половины приходится на семьи с детьми до 16 лет. В 2011 году это доля составляла 59,7%, а в 2014-м — 62,9% (рис. 3). В период экономического кризиса семьям, имеющим детей, приходится особенно тяжело.

Рис. 3. Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств (построено по данным Росстата)

Кроме того, женщины с маленькими детьми оказываются менее защищенными перед угрозой безработицы (рис. 4). Если в 2009 году доля безработных по стране в целом была примерно равна доле безработных матерей дошкольников среди всех российских женщин, то теперь увеличение доли последних происходит заметно быстрее. При возникновении неблагоприятной финансовой ситуации на предприятиях в первую очередь избавляются от работниц с детьми, и нанимать работодателю их менее выгодно из-за вероятности пользования больничными листами.

Рис. 4. Уровень безработицы по стране в целом и среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста (построено по данным Росстата)

Собственно говоря, самый пик числа абортов приходится на наиболее репродуктивный, и при этом наиболее экономически активный возраст — чаще всего искусственное прерывание беременности происходит в возрасте 25–29 лет (Росстат утверждает, что 240593 аборта у женщин этого возраста было сделано за 2015 год, далее интенсивность процедуры снижается — рис. 5).

Рис. 5. Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации за 2015 год по возрастам (построено по данным Росстата)

Резкий скачок числа абортов, почти двукратный, при переходе от группы 20–24 лет к группе 25–29 лет, вызван тем, что к двадцатипятилетнему возрасту у большинства женщин один ребенок уже имеется, при этом они пытаются стабилизировать свою трудовую деятельность, что в случае наступления повторной беременности уже довольно затруднительно. Выход ищут в избавлении от неудобных детей.

Россиян лишили традиционных ценностей, самой идеи существования нации и страны, попутно проводя бессмысленные в такой ситуации манипуляции с материнским капиталом, пособиями, обсуждая возможные ограничения на проведение абортов, вводя программы сексуального просвещения и т.д.

Неужели чиновники всерьез полагают, что таких мер действительно достаточно для возрождения потенциала жизнеспособности нашей страны? На сегодняшний день они аналогичны мартышкиному труду, бессмысленному и безрезультатному, создающему видимость проделываемой работы, результаты которой, однако, не могут прекратить этот узаконенный геноцид.

Надежда Андреевна Хвыля-Олинтер — эксперт Центра научной политической мысли и идеологии, канд. соц. наук.