Детям на государственном портале рассказывают о “кровавом СССР”

Концептуал СМИ Чем чревата такая государственная политика, очернение прошлого страны? Евгений Спицын

Сайт “Российская символика”, призванный “помочь ориентироваться в многообразии окружающих геральдических знаков”, обратил на себя внимание профессиональных историков. В разделе об изменении российского герба есть отдельный подраздел “Очерк истории российского герба для детей“, который подрастающему поколению дает очень “интересный” экскурс – где большевики и Советский Союз представлены не иначе как зло планетарного масштаба и убийцы, ввергнувшие страну в пучины хаоса.

И не было бы привлечено внимание на это, если бы портал не был результатом работы на государственном уровне, о чем сказано на самом ресурсе:

“Создание портала является давно назревшим и необходимым делом, которое стало возможно благодаря деловому и товарищескому сотрудничеству Геральдического совета при Президенте Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, работе сотрудников Государственного Эрмитажа и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК)”.

Для детей история герба выглядит как некая неуклюжая сказка, где герб видоизменялся при разных правителях: при Иване Грозном (о нем тоже “интересно” написано), при Петре I, Павле I, Александре I и других. Отдельно в конце вынесены герб в 1825-1917 гг., герб РСФСР и герб России. Причем Советский проект оказался настолько “кровавый”, что и царя сверг, и убивал стариков и детей. Для полного понимания происходящего, конечно, лучше ознакомиться с текстами полностью, но мы приведем лишь самые значимые цитаты, которые, вероятно, по мнению составителей, дети должны знать и запоминать (со всеми орфографическими и пунктуационными ошибками):

“Почти сто лет назад, снова пришла в нашу землю великая беда. В то время правил нашей страной царь Николай II. Был он государь добрый, не хотел верить, что есть на свете злые люди, что хотят они делать подлости, что готовы на жестокость и предательство. А люди такие были. Назывались они – революционеры или большевики. Ничто им было не дорого – ни страна наша, ни народ наш”.

“И вот, в пору, когда вела наша страна тяжелую войну, когда Царь Николай II на фронте трудился, войсками командовал, сговорились революционеры с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили. Армию русскую разрушили. Лучших людей страны нашей погубили или из России выгнали. Захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять”.

“Никого не щадили революционеры, убивали и детей, и женщин, и стариков, губили целые города, целые края, целые народы. Всех, кто сопротивлялся, кто хоть в чем-то им повиноваться не хотел, всех до единого истребили большевики. И воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская – власть беспощадная, власть кровавая“.

“И вместо гордого старинного российского герба, выдумали герб новый, вот какой. В красном, как кровь, поле золотое солнце восходит – как будто рассвет, начало новой жизни. В лучах солнца золотые серп и молот – знак крестьян и рабочих, потому что большевики говорили, что они для крестьян и рабочих власть взяли, а всех других людей они в России изведут“.

На этот “исторический” экскурс для детей обратил внимание историк-практик, автор единого “народного” учебника по истории России Евгений Спицын. Он поделился своим экспертным мнением с Накануне.RU о том, чем чревата такая государственная политика, очернение прошлого страны и взращивание Иванов, родства непомнящих.

- Это просто безобразие! Во-первых, безобразие в том, что этот текст адресован детям. То есть подобные вещи в таком стиле, в такой манере изложения писать для детей – это, что называется, “приехали”. Я имею в виду саму стилистику, не касаясь содержания, – обороты речи, слова, ярлыки и прочее.

Во-вторых, безобразие в содержании. Это вообще ни в какие рамки не лезет – если на государственном портале, посвященном государственной символике, содержатся такие тексты. У меня сразу возникает желание перед всеми историками, которые такие вещи говорят или печатают, просто поставить вопрос об их профпригодности, лишать их ученых степеней, званий и дипломов. Потому что они прекрасно знают, что это не так, но, тем не менее, об этом говорят во всеуслышание. Значит, они в данном случае выполняют чей-то социальный заказ, причем заказ, явно направленный против интересов страны и ее народа.

И, в-третьих, надо иметь в виду, что у нас, к сожалению, сейчас значительная часть нашей так называемой политической и научной “элиты” на отрицании всего советского скатилась не просто к антисоветчине, а к самой настоящей “власовщине”. Они вообще, что называется, “потеряли берега” и даже, наверное, не понимают того, что они в своем неприятии советской власти взяли на вооружение самые мерзкие методы тех самых НТС-овцев. То есть наследников “власовщины”, которые активно опекались и финансировались нашими заокеанскими “партнерами”.

И, к сожалению, эта “власовщина” уже проникла во все наши органы государственной власти и управления, во все академические институты, это становится даже неким “брендом”. И все открыто идет под лозунгом о так называемом “примирении”. Примирении с кем? С предателями? С кем примиряться-то? Ведь Власов – это предатель. Наследники Власова – такие же предатели. НТС-овцы – это предатели, которые стояли на службе интересов наших геополитических и идейных противников, прежде всего, США. А теперь они оказались “на коне”, теперь они правят бал.

Это же просто искажение истории! “Большевики свергли царя” – как это “мило”… И это предназначено для детей. У нас на всех каналах, на всевозможных площадках треплются о том, что надо вернуть воспитание.

Воспитание какое? Вот это воспитание? Это вы называете воспитанием? Вы что, на этом хотите воспитывать патриотов страны?

Когда я опубликовал это, у людей реакция одна – эмоции и ругань по отношению к составителям. А ведь эти авторы даже не понимают, что после развала Советского Союза мы объявили себя официально правопреемниками Советского Союза – не только его активов, не только его долгов, но и его исторического наследия.

В том числе, что мы победили в войне с фашизмом; что мы создавали Ялтинско-потсдамскую систему; что мы были подписантом Хельскинского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе и так далее. Вот о чем речь-то идет. Они элементарно не понимают, что такое толкование истории подрывает основы современной Российской Федерации!

Когда мы говорим о правопреемственности нынешней России по отношению к Советскому Союзу, то эта правопреемственность во всем. Но ведь у нас некогда президент Медведев сказал, что мы “молодое государство, нам всего 20 лет” – они, видимо, из этого и исходят?

У нас и так история преподается в школе безобразно – какие-то отрывочные сведения, отсутствие представления об истории как о некоем целом, едином процессе. Такой пример приведу – мне пару месяцев назад студент написал о том, что прочитал мою книгу по истории. Пишет, что, наконец-то, сложилась целостная картина российского исторического процесса – до этого учился два года на истфаке (на истфаке!), и была полная каша в голове.

Если с исторического факультета такие знания, то что мы хотим тогда от наших школьников и студентов других технических вузов? Причем, это не вина преподавателей, это их беда, потому что преподаватели на истфаке хорошие, но то, какие у нас сейчас программы созданы в рамках болонской системы, какие у нас экзамены – вот в чем проблема.

И такие процессы идут по всем векторам – уничтожение исторической памяти народа и прививание ему ложных постулатов и ложных представлений о своей стране и ее истории. Чем это может обернуться – посмотрите на соседнюю Украину. То, что сейчас там творится, ведь не из ниоткуда появилось, это долгие годы вполне целенаправленно готовилось через историю как предметную дисциплину в школах и в вузах. Создавались соответствующие учебники, воспитывались соответствующие кадры.

И заметьте, в 2004 г., когда началась первая “оранжевая революция”, все это не обернулось гражданской войной, хотя противоречия между разными регионами Украины были и тогда.

А все дело в том, что тогда еще не подросла та ударная сила этого госпереворота. А через 10 лет она как раз и подросла. Этой ударной силой переворота и стали эти ребятишки, которые при Ющенко еще учились в школе, а при Януковиче они уже с “промытыми мозгами” ринулись в бой. Теперь, смотря на подобные порталы и такое толкование истории, я боюсь, что с такой политикой доиграются и у нас…

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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

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