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Чичерина – Рвать | Клип песня про Донбасс

10:04. 31 марта 2017 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

Известная уральская рок-звезда Юлия Чичерина выпустила клип на композицию «Рвать», посвященную войне на юго-востоке Украины. Новое видео размещено на официальном канале Чичериной в Youtube. 

Песня поется от лица ополченцев. В припеве – такие слова: 

«И опять все готово для того, чтобы рвать, 

И легко наполняются яростью наши сердца, 

И плевать, что никто не хотел умирать,

Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца».

В клипе в качестве видеоряда используются документальные съемки с мест боевых действий. В видео появляются погибшие командиры ДНР – Арсен Павлов, известный как Моторола, а также убитый 8 февраля Михаил Толстых, позывной которого был Гиви. 
Отметим, что после начала войны с Украиной Юлия Чичерина сразу поддержала действия российских властей и неоднократно ездила с концертами на Донбасс. В связи с этим на Украине она объявлена спецслужбами в розыск по уголовному делу о «посягательстве на целостность государства». Дело было возбуждено после того, как Чичерина дала концерт в Луганске на Новый год в 2015 году.

Метки: Видео, война, геноцид, Россия, Украина
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