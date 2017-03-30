В "совке" могла стать человеком...

- Ну и куда ей теперь, без конкурса – только в проститутки. При совке было проще. – горько пошутил недавно отец одной весьма современной девицы.

Знаете, это забавно. Да, забавно, когда ярые антисоветчики, ударившись лицом о реалии капиталистического строя, начинают стыдливо ностальгировать по стране, которую презрительно именуют “совком”.

Вот взять хотя бы этого отца: они с женой вырастили не совсем плохую дочь. По нынешним временам – вполне неплохую. Достаточно скромную, не шляющуюся, не алкоголичку, не наркоманку. Выучили девочку. На юриста в ВУЗе, который проще назвать “заборостроительным” – такой широкий ассортимент профессий там представлен. Разумеется, выучили не бесплатно.

Теперь на работу девочку никто не берет .Потому что девушка, и с этим соглашается отец – середнячок такой, слегка тормозящий. Звезд с неба не хватает. Второй год она ползает по собеседованиям и второй год ей везде отказывают: и без опыта работы не нужна и, собственно, претенденты есть гораааазздо способнее.

Отец теперь стонет – раньше бы, при совке, она уже работала, а не сидела на шее у родителей, которые вынуждены спонсировать даже ее проезд в общественном транспорте. Раньше была великая вещь – распределение выпускников, а сейчас?

И я призадумался: а ведь на самом деле, контроль государства над высшим образованием – это было разумно и, как выражаются экзальтированные дамочки, прекрасно.

Во-первых, не было чертовой уймы непонятных шарашкиных контор, каждый год выкидывающих на улицу толпы никому не нужных юристов, менеджеров, экономистов и банковских работников. Во-вторых, поступить в высшее учебное заведение стоило труда, а не тупо энного количества денег. И, в третьих, выпускники получали работу. Да, по распределению, да, их могли сослать в Туево Кукуево, но там, в этом Туеве Кукуеве им обязаны были предоставить какое-никакое жилье, и им платили зарплату, на которую можно было прожить.

Сейчас модно ругать это самое распределение и рассказывать страшные вещи о том, как обладатели тонкой и нервной душевной организации вынуждены были ехать трудится в тайгу – а там, вы не поверите, медведи с балалайками и комары повышенной озверелости. Какой кошмар!

Сейчас, конечно, хорошо – никакой тайги, комаров и распределения. Только вот молодой специалист, не хватающий звезд с неба, никому даром не нужен. Ценят борзых и с опытом работы.

Скорее всего, в СССР девочка в жизни бы не получила диплом юриста. Может быть, она стала бы педагогом. Дошкольным. А может быть – чертежником. Или – парикмахершей. Хорошая кстати, профессия – парикмахер. Парикмахер всегда заработает себе на хлеб, а хороший парикмахер – и на масло с икрой.

Но факт в том, что работой в те страшные времена тоталитарного режима она была обеспечена. А, если бы была хорошим работником, с головой и руками – то и жила бы весьма и весьма неплохо.

Иногда читаю воспоминания об СССР и поражаюсь – то ли все их пишущие выросли в неблагополучных семьях, то ли помнят они уже только эпоху развала. Конфетка в год исключительно на Новый Год и несчастные родители, которые эту конфетку с боем добывали на просторах “Гастронома”. Сгущенка, которую держали для красоты и давали исключительно понюхать. Мясо на картинках, чтобы детки не забыли, как оно выглядит, а котлетки – из морковки, выкопанной на колхозных полях перед заморозками…

Сюрреалистическая картинка, выбивающая слезу.

Моя семья в те времена жила очень, очень неплохо. Наверное, потому, что отец дружил с головой и руками, имел прекрасное образование, и получал очень, очень неплохую зарплату. Выучившись в обычном, бесплатном советском ВУЗе и получив свою первую работу по распределению.

И неплохо бы тот, советский опыт организации обучения в ВУЗах, сейчас перенять.

Как считаете?

Помните еще что-то хорошее, или тоже по привычке только ругаете “совок”?

Источник: nnm.me