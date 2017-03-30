К концу этого столетия 5 млн человек в Европе могут потерять свои дома в результате массовых прибрежных наводнений. Океанолог Михалис Вусдукас рассказал RT, что масштабные наводнения в Европе будут происходить ежегодно. Уровень Северного и Балтийского морей критически поднимется, и часть европейского побережья может уйти под воду.

По словам экспертов, большинство европейских стран технически не готовы к изменениям климата — лишь в Нидерландах и Санкт-Петербурге есть системы шлюзов, которые обезопасят жителей от природных катаклизмов.

Уйдут под воду: учёные прогнозируют затопление домов пяти миллионов человек в Европе

Глобальное потепление уже через сто лет приведёт Европу к критическим последствиям — 5 млн домов могут уйти под воду. Такой вывод сделали эксперты Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии. В частности, учёные проанализировали изменение таких климатических факторов, как повышение уровня моря, приливы, волны и штормовые нагоны вплоть до 2100 года.

Тонущий Запад

По мнению климатологов, глобальное потепление приведёт к экстремальным показателям уровней морей и к риску затопления части европейского побережья.

«К концу века уровень воды при так называемом наводнении столетия в Европе в среднем будет выше на 57-81 см», — говорится в исследовании центра.

Наводнение столетия эксперты центра называют одним из главных факторов глобального потепления, наряду с парниковым эффектом. Такие экстремальные наводнения происходят раз в сто лет, однако климатологи считают, что если мировое сообщество не примет никаких мер, наводнения столетия будут происходить в Европе каждый год.

«При высоких темпах потепления к концу этого века 5 млн европейцев, которые сегодня рискуют столкнуться с экстремальным прибрежным наводнением раз в сто лет, будут подвергаться такому риску ежегодно», — заключают эксперты центра.

Море волнуется раз…

Наибольшее повышение экстремального уровня прогнозируется в районе Северного моря — к 2100 году оно достигнет почти метра. То есть берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании могут подняться до рекордных отметок.

За ним следуют Балтийское море, омывающее берега Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии и атлантическое побережье Великобритании и Ирландии.

«Мы спрогнозировали возможные климатические изменения на Европейском континенте в будущем. Пять миллионов европейцев — это гипотетическая цифра. Такое возможно, если наводнение столетия начнётся по всей Европе», — рассказал RT Михалис Вусдукас, специалист по океанографии прибрежных зон, работающий в Объединённом исследовательском центре Еврокомиссии.

Повышение уровня воды в морях прогнозируется не во всём мире. Так, например, в Южной Европе природные катаклизмы будут происходить значительно реже, а в Португалии и на побережье Кадисского залива уровень воды будет наоборот снижаться, что сбалансирует общее повышение экстремального уровня на 20-30%.

«Мы не включали в наше исследование Россию, потому как это огромный и географически сложный регион. Поэтому прогнозы относительно России делать труднее. Но что касается Балтийского моря, которое омывает и российские берега, здесь есть радостная новость: в районе этого моря экстремальный уровень воды будет компенсирован повышением уровня земной поверхности в связи с геологическими процессами», — рассказывает эксперт.

Всё будет хорошо в России и Нидерландах

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Александр Кислов считает, что странам Северного и Балтийского морей следует уже сейчас подготовиться к этим изменениям.

«Опасность затопления связана не только с глобальным потеплением, но и нагонными явлениями — подъёмом воды, вызванным ветром и подводным течением. Страны с пологим берегом — Нидерланды, Норвегия, Дания, а также Балтийский регион — подвержены наибольшей опасности», — говорит эксперт.

Он полагает, что многие европейские государства технически не готовы к изменениям климата, поэтому там может произойти затопление.

«Многие портовые сооружения Северной Европы рассчитаны на современный уровень моря, но если он изменится хотя бы на 20 см, то очередной нагон может прорваться и привести к наводнению», — добавил Кислов.

Сегодня единственная в мире страна, обеспечивающая постоянный контроль за уровнем моря, — это Нидерланды, поэтому она сможет избежать природных катастроф.

«Голландия находится ниже уровня моря, окружена мощными реками — Рейн, Маас, Шельда. Чтобы сдерживать потоки воды, правительство страны построило уникальную систему шлюзов вдоль берегов, которые контролируются с помощью компьютеров», — сказал эксперт.

Похожие шлюзы установлены и в Санкт-Петербурге, поэтому российским берегам наводнения тоже не угрожают, отмечает учёный.

Уже начинается

Наша планета уже испытывает последствия изменения климата. Так, например, в 2016 году в Париже и его окрестностях прошло сильнейшее наводнение, рекордное с 1982 года, когда уровень воды в Сене поднялся до отметки 6,5 метров (выше ординара).

Пострадали десятки предприятий, были затоплены дома жителей прибрежных районов и временно закрыты крупнейшие музеи Лувр и Орсе. Ущерб от наводнения превысил €1 млрд. В Нидерландах в июле того же года выпал град размером с голубиное яйцо.

В 2013 году сразу несколько европейских стран стали жертвами стихии. В июне в Чехии был объявлен наивысший уровень опасности угрозы наводнения — жители Праги были вынуждены эвакуироваться.

В Латвии вышла из берегов река Даугава и затопила дома и улицы города Ливаны. 20 тысяч человек остались без электричества после февральского потопа в Македонии.

Ещё одна аномалия — мощные снегопады были зафиксированы в 2013 и 2014 годах в США, Японии, Израиле, Палестине, ЮАР и Саудовской Аравии.

По словам эксперта Кислова, международное сообщество не принимает никаких конкретных мер, чтобы остановить экстремальные изменения климата. Всемирная метеорологическая организация, созданная под эгидой ООН, а также Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) регулярно предоставляют национальным правительствам рекомендации по борьбе с этой проблемой, однако они зачастую игнорируются властями.

Слишком тепло

Напомним, споры о глобальном потеплении начались ещё несколько десятков лет назад, а его главной причиной были названы выбросы парниковых газов — СО2, метана, озона и водяного пара.

Они скапливаются в нижнем слое атмосферы и мешают тепловым излучениям, исходящим от поверхности Земли, выйти за его пределы. Так образуется парниковый эффект, который приводит к повышению температуры на планете.

Однако эксперты считают, что на изменение климата влияют и другие факторы.

«Когда 35 лет назад было заявлено о глобальном потеплении, основной причиной этого явления считались парниковые газы, — заявлял в интервью RT Павел Сухонин, эколог, член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Государственной думы. — Но в то время не были учтены ещё три фактора: электромагнитный смог, экологическое загрязнение водных поверхностей и линии электропередачи».

Эколог рассказал, что участки океана, загрязнённые мусором, поглощают кислород из атмосферы, увеличивая уровень углекислого газа. В Тихом океане есть два моря мусора колоссальной площади.

А линии электропередачи образуют ионный щит, который мешает пройти воздушным массам. В результате осадки выпадают вдали от привычных мест, что приходит к высыханию рек.

Кроме того, электромагнитный смог — результат деятельности всей энергосистемы планеты — создаёт дополнительную электродвижущую силу. Под её воздействием Земля по законам физики должна вращаться быстрее, но из-за огромной массы этого не происходит. В результате образуется дополнительный нагрев, уточняет Сухонин.

И наступят холода

Несмотря на то что многие эксперты-климатологи уверены, что глобальное потепление всё-таки неизбежно, существует и полностью противоположная точка зрения.

Так, например, по мнению британских учёных, новое глобальное похолодание может начаться на Земле уже через 10-15 лет. Соответствующие выводы исследователи сделали с помощью математической модели процессов, которые происходят сейчас на Солнце.

По мнению исследователей, вскоре на Солнце резко сократится активность. Отмечается, что подобные процессы уже происходили в XVI—XVII веках.