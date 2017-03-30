Сравнительный анализ штурмовиков Су-25 и А-10

Грач против Бородавочника. Штурмовики Су-25 и А-10 – взгляд из окопа

круче

у него есть мононхромный экран в кабине

. Хронология создания

США

СССР

. Сравнение на бумаге

РЛЭ

и пост про А-10 и

Преимущества "Бородавочника"

Превосходство "Грача"

"Су-25 более маневренный, у него нет ограничений как у А-10. К примеру, наш самолет может полностью выполнять сложный пилотаж, а «американец» не может, у него ограниченные углы тангажа и углы крена, вписаться в каньон А-10 не может, а Су-25 может…"

Летчикам Су-25 не нужен холодильник с Кока-колой! Шучу

. Взгляд из окопа

кидаться помидорами

надо же куда-то утилизировать ненужный американцам обедненный уран 238.

о

о

американским

микроскопом…

. Разный подход

бредовые

Интересный сравнительный анализ советского/российского штурмовика Су-25 и американского А-10. Обе машины в своей основе являются заслуженными ветеранами времен Холодной войны, но их последнии модификации успешно воюют до сих пор, несмотря на периодические разговоры про то, что они морально и технически устарели и им пора уступить место более совершенным машинам. Тем не менее, они до сих пор сохранили немалую эффективность, что показывают последние примеры их активного участия в боевых действиях на территории Ирака и Сирии, где и Су-25 и А-10 себя более чем неплохо показали. Стоит отметить, что сирийская война во многом спасла А-10, который в 2013-2014 году уже находился http://mixednews.ru/archives/42115 на грани списания. Воздушная война против Халифата стала для А-10 отличным способом доказать, что машина еще вполне эффективна, что и было доказана в боях у дамбы Тишрин, или при осаде Манбиджа.Ну а наш заслуженный Су-25 с успехом продолжает тянуть лямку, прямо сейчас активно участвуя в воздушных ударах по боевикам "Ан-Нусры" в Северной Хаме, да и в 2015 году они активно помогали переломить ситуацию в сирийской войне в пользу Асада. Ниже, рассказ про их прошлое, настоящее и будущее.Немногие армии мира могут позволить себе такую роскошь, как штурмовик.Например из союзников по НАТО Тандерболт-2 хотели приобрести Германия, Англия и Бельгия, так же облизывались на него японцы, корейцы и автралийцы… Но все в итоге, посчитав что он слишком дорог, отказались, ограничившись истребителями-бомбардировщиками и многофункциональными истребителями.Обладателей Су-25 значительно больше, но если убрать из списка всех халявщиков из бывших союзников и республик Советского Союза, получивших самолет за бесценок от СССР… то в принципе – картина та же. Исключение – Конго купившее "сушки" в 1999 году и сегодняшний Ирак.В целом, даже для богатых стран, специализированный самолет-штурмовик, как оказалось – дорогое удовольствие. Ни монархии Персидского залива, привыкшие сорить деньгами на военные игрушки, ни даже стремительно наращивающий силу Китай – таких самолетов не имеют. Ну с Китаем вопрос отдельный – там роль эрзац штурмовиков могут играть многочисленные клоны МиГов семнадцатых (J-5), девятнадцатых (J-6) и иже с ними, а людские ресурсы почти безграничны… избыток мужского населения надо куда-то девать.В общем, серьезных армий, могущих себе позволить штурмовики, сейчас в мире сейчас две – американская и наша. А представляют противоборствующие стороны соответственно(о котором я подробно писал ) иУ многих рождается закономерный вопрос –«Кто же из нихлучше?Апологеты Запада, сразу скажут, что А-10 круче, потому чтоберет больше и летит дальше.Патриоты скажут, что Су-25 более скоростной и живучий. Давайте попробуем рассмотреть плюсы каждого самолета в отдельности и взглянуть пристальнее.Но сперва немножко истории – как появились обе машины.Март 1967 года – объявлен конкурс на проектирование относительно недорогого бронированного штурмовика. Участвует 21 авиастроительная фирма(YA-9A и YA-10A – финалисты конкурса)Октябрь 1972 года – начало сравнительных испытанийЯнварь 1973 года – победа в конкурсе YA-10A от Fairchild Republic. Заключен контракт (159 млн долларов) на производство 10 предсерийных самолётов.Февраль 1975 года – полет первого предсерийного самолетаСентябрь 1975 года – первый полет с пушкой GAU-8/A(на авиабазу Девис-Монтен), принятие облика генеральным конструктором П.О.Сухим. Тогда самолёт ещё носил название "самолёт поля боя" (СПБ).Конец 1968 года – начало продувок в ЦАГИМарт 1969 года – конкурс на лёгкий штурмовик. Участвовали: Т-8 (с двумя 2 х АИ-25Т), Як-25ЛШ, Ил-42, МиГ-21ЛШКонец 1969 года – победа Т-8, требование военных 1200 км/чЛето 1970 года – проработка проекта, создание документацииКонец 1971 года – финализация облика, договорились с военными о максимальной скорости в 1000 км/чЯнварь 1972 года – закрепление облика Т-8, начало макетных работСентябрь 1972 года – утверждение макета и комплекта документации у заказчика, начало постройки опытного самолётаЛето 1976 года – обновленные прототипы (Т-8-1Д и Т-8-2Д) с двигателями Р-95ШИюль 1976 года – получение наименования "Су-25" и начало подготовки к серийному производствуМарт 1981 год – окончены ГСИ и самолет рекомендован к принятию на вооружениеТактико-технические характеристики самолетов пришлось собирать долго и упорно, ибо ни в одном источнике они не бились.ТТХ А-10 в рунете (с максимальной скоростью в 834 км/ч) - это вообще нечто, имеющее в истоках старую советскую брощюру 1976 года. Короче как с тойи массой ее снарядов,(кроме мого поста о ней в) публикуемой неверно. А вычислил я это, считая варианты боевой нагрузки – с имеющейся массой нихрена не билось.Потому пришлось полазить по сайтам супостатов, в ходе чего я даже нашел 500 страничноемануал для А-10.Короче итогом всего этого сталтакая табличка:И действительно, А-10Максимальная боевая нагрузка А-10 – 7260 кг, плюс боекомплект пушки (1350 снарядов) – 933,4 кг.Максимальная боевая нагрузка Су-25 – 4400 кг, боекомплект пушки (250 снарядов) – 340 кг.Тандерболт-2 имеет больший радиус действия — от 460 км с нормальной нагрузкой (в миссиях "непосредственная поддержка") до 800 км налегке (в миссиях "воздушная разведка").У Грача же боевой радиус 250-300 км.Во многом из-за того, что двигатели Тандерболта экономичнее.Стендовый расход TF34-GE-100 – 0,37 кг/кгс·ч, у Р-95Ш – 0,86 кг/кгс·ч.Тут любители американской техники в воздух чепчики бросают и радуются – "Грач в два с половиной раза прожорливее".Почему так?Во-первых движки Тандерболта двухконтурные (на Граче – одноконтурные), а во вторых – двигатель Су-25 более неприхотлив и всеяден (например, он может вместо авиационного керосина кушать… дизтопливо), что само собой, не идет на пользу топливной эффективности, но расширяет возможности применения самолета.И так же следует помнить, что часовой расход топлива, не есть километровый расход (ибо скорости самолетов различаются, и на крейсерской скорости тот же Су-25 пролетает за час на 190 км больше).К дополнительному плюсу А-10 можно отнести, которая еще более расширяет его возможный радиус действия.Дает плюсы при модернизации самолета – новая силовая установка от размеров мотогондолы не зависит, можно воктнуть, что нужно. Так же, вероятно, такое расположение двигателя дает возможность возможность его быстрой замены при повреждении.Форма носовой части бородавочника и фонарь кабины обеспечивают летчику, что дает лучшую ситуативную осведомленность.Но не решает проблем с поиском целей невооруженным глазом, таких же как и у летчика Су-25.Об этом подробнее – ниже.Тут вперед выходит Су-25.Крейсерская скорость "Бородавочника" (560 км/ч) почти в полтора раза меньше скорости "Грача" (750 км/ч).Максимальная, соответственно – 722 км/ч против 950 км/ч.По вертикальной маневренности, тяговооруженности (0,47 против 0,37) и скороподъемности (60 м/с против 30 м/с) Су-25 тоже превосходит американца.При этом в горизонтальной маневренности американец должен быть лучше – за счет большей площади крыла и меньшей скорости на вираже. Хотя, к примеру, летчики пилотажной группы "Небесные гусары", пилотировавшие А-10А, говорили, что разворот с креном больше 45 градусов у А-10А идет с потерей скорости, чего не скажешь о Су-25.Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, летавший на А-10 подтверждает их слова:Принято считать, что живучесть у них примерно равная. Но все же «Грач» более живуч.А Афганистане штурмовикам приходилось работать в очень суровых условиях. Помимо всем известных поставленных террористам американских ПЗРК «Стингер»… в горах Афганистана Су-25 встретили интенсивное огневое воздействие. Стрелковка, крупнокалиберные пулеметы, МЗА… причем «Грачей» зачастую одновременно обстреливали не только снизу, но и сбоку, сзади и даже… сверху!Хотелось бы посмотреть на А-10 в таких передрягах (с его большим фонарем кабины с "отличным обзором"), а не в условиях преимущественно равнинного Ирака.Оба бронированы, но конструктивно… бронекабина А-10А из титановых панелей скрепленных болтами (которые сами становятся вторичными элементами поражения при прямом попадании), у Су-25 – сварная титановая "ванна"; тяги управления на А-10А – тросовые, на Су-25 – титановые (в хвостовой части фюзеляжа из жаропрочной стали), выдерживающие попадания крупнокалиберных пуль. Двигатели тоже разнесены у обоих, но у Су-25 между двигателями фюзеляж и бронепанель, у А-10 – воздух.При этом «Су-25» геометрически меньше, что несколько снижает вероятность попадания по нему из стрелковки и МЗА.Грач менее требователен к аэродрому.Длина разбега/пробега Су-25: на бетонной ВПП – 550/400 м (на грунте – 900/650 м). При необходимости – он может взлетать и садиться с грунтовых ВПП (тогда как у А-10только посадка на траву).Длина разбега/пробега А-10: 1220/610 м.Грачу не нужен специальный комплекс для перезарядки пушки, в отличие от А-10.И самое интересное.Двигатель "Грача" Р-95, который хают за "прожорливость" (стендовый расход 0,88 кг/час против 0,37 кг/час у американца)… гораздо более неприхотлив и всеяден. Дело в том, чтоСделано это было, чтобы Су-25, действующие вместе с наступающими частями (либо с "аэродромов подскподскока", подготовленных площадок), могли при необходимости заправляться у тех же танкистов.Цена одного А-10 – 4,1 млн.$ в ценах 1977 года, или 16,25 млн.$ в ценах 2014 года (это цена внутренняя для американцев, т.к. А-10 на экспорт не поставлялся).Стоимость Су-25 установить сложно (ибо давно снят с производства)… Принято считать (в большинстве источников я встречал именно эту цифру), что стоимость одного Су-25 – 3 млн. $ (в ценах 2000-х годов).Так же встречал оценку, что Су-25 былА-10 (что примерно сходиться с вышеприведенными цифрами). Ее предлагаю и принять.Если перейти от бумаги к конкретным оврагам, т.е. от сравнения циферок к боевым реалиям, то картина получается интереснее.Я сейчас для многих крамольную вещь скажу, но вы не спешитестрелять – дочитайте до конца.Солидная боевая нагрузка А-10, в общем-то бессмысленна. Ибо работа штурмовика это «», пока он не очухался и не организовал ПВО.Штурмовик должен поразить свою цель с первого, максимум со второго захода. В третий и другие заходы эффект неожиданности уже утрачен, непораженные «цели» попрячутся, а те, которые не хотят прятаться – приготовят ПЗРК, крупнокалиберные пулеметы и другие, неприятные для любого самолета штуки. А еще и могут прилететь вражеские истребители, вызванные на подмогу.И для этих одного-двух (ну трех) заходов – семь тонн боевой нагрузки А-10 избыточны, не успеет он все вывалить адресно по целям.Аналогичная ситуация с пушкой, имеющей огромный темп стрельбы на бумаге, но позволяющей стрелять только короткими очередями продолжительностью в одну секунду (максимум – две). За один заход Бородавочник может позволить себе одну очередь, а затем минута охлаждения стволов.Секундная очередь ГАУ-8 это 65 снарядов. За два захода максимальный расход боеприпасов – 130 шт., за три – 195 шт. В итоге из боекомплекта в 1350 снарядов остается 1155 неиспользованных снарядов. Если даже лупить двухсекундными очередями (расход 130 шт / сек), то после трех заходов остается 960 снарядов. Даже в этом случае 71% (а реально – 83%) боекомплекта пушки по сути не нужен и избыточен. Что, кстати подтверждается той же "Бурей в пустыне", фактический расход снарядов составил 121 шт. за вылет.Ну да ладно, запас карман не тянет – оставим ему, чтобы по пути вертолеты сбивалХорошо, скажете вы – мы можем не брать полную боевую нагрузку (возьмем столько же, сколько и Грач), а залить побольше топлива и даже прихватить еще пару-тройку ПТБ (подвесных топливных баков), серьезно увеличив радиус действия и время пребывания в воздухе. Но в большом боевом радиусе А-10 кроется другая закавыка.льший радиус действия имеет неприятную для дозвукового самолета оборотную сторону. Чем выше дальность полета – тем дальше аэродром от места боя, соответственно – лететь на помощь своим войскам придется дльше. Ладно, если штурмовик в это время барражирует в районе "передовой"… а если это вылет по экстренному запросу с земли?Одно дело лететь на 300 километров со скоростью 750 км/ч (вылет Су-25), и совершенно другое лететь на 1000 км (а примерно на столько и даже чуть дальше можно утащить А-10 с 4 тоннами боевой нагрузки полными баками и парой ПТБ) со скоростью 560 км/ч. В первом случае сухопутное подразделение, прижатое огнем, будет ждать штурмовик 24 минуты, а во втором 1 час 47 минут. Что называется – почувствуйте разницу (с).А зону ответственности штурмовикам товарищи военные будут "нарезать" на карте сообразно радиусу действия. И горе темпехотинцам, подразделения которых придутся на края радиуса.Но, мы забыли, что американский штурмовик с кучей топлива (и возможностью дозаправки топливом в воздухе) может долго «висеть» над передовой, в готовности отработать по вызову с земли. Тут, правда, все равно сохраняется проблема вызова с другого края большой зоны ответственности… Но может и повезти – и вызовут ребята атакованные где-нибудь рядом.Топливо и моторессурс правда придется переводить зря, но это не самое страшное. Есть другое серьезное НО. Этот сценарий плохо подходит для войны с равнозначным противником, имеющим фронтовые истребители, самолеты ДРЛО, дальнобойные ЗРК и загоризонтные РЛС в зоне боевых действий. С таким противником повисеть над передовой в «ожидании звонка» не получится.Вот и получается, что бумажное вроде бы серьезное преимущество – практически обнуляется реальной жизнью. Возможности А-10 по дальности и боевой нагрузке – представляются избыточными. Это как с забиванием гвоздя (уничтожения важной точечной цели на передовой)Можно взять обычный молоток (Су-25), а можно кувалду (А-10). Результат один, а трудозатраты выше.При этом всем стоит помнить, что Су-25 значительно дешевле. На цену одного А-10 можно купить 4 Су-25, которыми можно закрыть ту же (если не большую) зону ответсвенности с гораздо более высокой скоростью реагирования.А теперь, давайте подумаем, что для штурмовика самое важное.Штурмовик должен а) точно и быстро поразить цель, б) выбраться из под огня живым.По первому пункту у обоих самолетов есть проблемы (и даже у их сегодняшних модификаций А-10С и Су-25СМ). Без предварительного качественного целеуказания с земли или беспилотника обнаружить и поразить цель с первого захода зачастую невозможно.А у сравниваемых нами А-10А и Су-25 с этим все еще хуже, поскольку нормального прицельного комплекса не было (об этом и проблемах, с которыми столкнулись в Ираке – тут).Ни оптико-электронного прицела (для ракет с ТВ-наведением пилот А-10 осуществлял поиск цели на монохромном экранчике убогого разрешения через головку самонаведения ракеты с узким полем зрения), ни РЛС штурмовики не несли. Правда "Грач" при этом имел свой лазерный дальномер-целеуказатель «Клен-ПС», с помощью которого мог применять управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" с лазерными ГСН (С-25Л, Х-25МЛ, Х-29Л). "Бородавочник" же бомбы с лазерным наведением мог применятьцелей лазером.По второму пункту ("выбраться из под огня живым") преимущество однозначно у Су-25. Во-первых, вследствие более высокой живучести. А во-вторых, вследствие гораздо более высокой максимальной скорости и лучших разгонных характеристик.А сейчас, к примеру, на Су-25СМ3 у нас еще и устанавливается комплекс индивидуальной защиты "Витебск" Пока писал эту статью, мне вспомнился один эпизод из фильма "Snatch".В данном случае – более здоровый и тяжелый А-10А (со смертельным ударом™) у меня прочно ассоциируется с роскошным Джоржем, а маленький и жилистый цыган Микки – с Су-25.Вроде бы самолеты одного класса, а начинаешь разбираться и понимаешь, что на самом деле машины очень разные. А отличия их обусловлены разным подходом и концепциями применения."Тандерболт" это скорее такой защищенный летающий "истребитель танков", заточенный на долгое время пребывания в воздухе и свободную охоту. Мощный и тяжелонагруженный, тащущий на себе кучу боеприпасов на все случаи жизни. Его комплекс вооружения (сверхмощная пушка GAU-8/A и управляемые ракеты AGM-65 "Мейверик") в первую очередь был "заточен" на атаку танков, для нивелирование советского танкового преимущества на земле (наметившегося в конце 60-х и оформившегося в 70-х годах ХХ века), а уже затем – на непосредственную поддержку войск."Грач" же создавался, как рабочая лошадка для пекла. Как выносливый, дешевый и неприхотливый самолет для войны, который должен был решать задачу поддержки сухопутных войск "дешево и сердито", подходя максимально близко к противнику и обрабатывая его бомбами, НУРСами и пушкой… А в отдельных случаях ракетами с лазерной ГСН уничтожать точечные цели.Как видим сегодня – идея "самолета вокруг пушки" себя не оправдала (особенно учитывая, что подавляющее большинство целей А-10А уничтожил ракетами "Мейверик"), и в следующей модификации А-10С ушел на высоту, получив прицельные контейнеры в качестве "глаз" и высокоточное оружие в качестве "длинной руки" и сохранив атавизмы в виде пушки и брони.А концепция дистанционной войны и сокращения потерь фактически выдавила его из "штурмовиков" в нишу истребителей-бомбардировщиков, чем на мой взгляд во многом и обусловлены его сегодняшние проблемы. Хотя иногда Бородавочник "принимается за старое" и утюжит наземные цели (желательно побеззащитнее)… но все же, похоже, что американцы всерьез намерены снова похоронить штурмовик как класс.Наши же отказываться от Су-25 не намерены. Не так давно была открыта ОКР "Шершень" на новый перспективный штурмовик, а затем заговорили и о программе ПАК ША. Правда в конце-концов, изучив возможности модернизированного Су-25СМ3, военные вроде как пока решили отказаться от новой платформы, и отжать до суха потенциал старичка Су-25, модернизируя все оставшиеся в ВВС машины по программе СМ3. Может быть даже производство Су-25 развернули бы снова, если бы завод по их производству не остался после развала СССР в Грузии, а Улан-Удэнский авиационный завод (выпускавший в свое время Су-25УБ, Су-25УТГ и планирующий выпускать Су-25ТМ) производство Су-25 уже свернул.Не смотря на звучащие периодическимысли по замене Су-25 легким штурмовиком на базе Як-130 – наши военные от штурмовиков отказываться не собираются. И даст бог, вскоре мы увидим замену старому доброму Грачу.Как ни стараются военные фантазеры избавить поле боя от обычного солдата… пока наступления этих времен не видать. Нет, в отдельных случаях можно сражаться роботами, но это решение очень "нишевое" и не для серьезной войны.В масштабной войне с сопоставимым противником все эти сегодняшние дорогие свистелки-перделки быстро уйдут в прошлое. Ибо тот кто будет наносить удары высокоточными ракетами/бомбами ценой в 100000 $ и выше по ДОТам себестоимостью 50000 руб и 60 человекочасов чаботы – обречен. Потому все эти разговоры о высокоточном оружии, замене штурмовиков на беспилотники, самолетах 6-го, 7-го и 8-го поколения, "сетецентрической войне" и прочих радостях при серьезной и масштабной заварухе быстро прекратятся. А на поле боя снова придется вернуться штурмовикам, места в кабинах которых придется занять Иванам да Джонам… http://judgesuhov.livejournal.com/332893.h tml – цинкPS. В целом, на мой взгляд обе машины по своему хороши и несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему весьма актуальны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com