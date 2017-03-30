Совесть мира, неуёмное эго и планы США на будущее

"Соединенные Штаты являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли" - если по прочтении этой фразы у вас не полезли глаза на лоб от возмущения, значит вы как герой фильма "Взрыв из прошлого" только выбрались из бункера и поэтому не в курсе, что вытворяли США последние лет... двести?

Ну хорошо, пусть не двести, а пятьдесят. Но и этого отрезка вполне достаточно, чтобы понять, что "совесть мира" - слишком громкий эпитет даже для такой нации, как американцы. Но вот постпред США при ООН Никки Хейли считает, что в её словах нет ничего противоречивого. Следующий месяц Совбез ООН будет работать под председательством США, и по словам Хейли, она собирается сделать всемирную организацию "эффективным инструментом" для продвижения американских ценностей.

Спасите наши души.

США уже достаточно продвинули свои ценности во Вьетнаме, Камбодже, Панаме, в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и много, много где ещё. Трудно найти на этом шарике клочок земли, где не ступала нога американского пехотинца. Более того, зачатки хвалёной американской демократии можно обнаружить во время геноцида коренных американских племён, но то такое, махровая старина.

Век нынешний куда интереснее. Вот как жирную совесть США демонстрирует госпожа Клинтон в одном из интервью, говоря о Муаммаре Каддафи.

О недостатках Кадаффи можно рассуждать долго, но нельзя отрицать тот факт, что при нём Ливия превратилась из куска пустыни в одно из самых экономически развитых государств Северной Африки. Граждане получали кучу бонусов от государства вроде бесплатного образования и медицины, беспроцентных займов, бесплатной электроэнергии и т.д. Эта страна была единственной из тех, что я знаю, которая не имела внешнего долга. Единственный недостаток - Каддафи тиран. Хорошо, что США подоспели вовремя со своими человеколюбивыми устремлениями и освободили несчастных ливийцев от его ига, правда при этом разбомбив полстраны в щепки.

Ещё актуальнее - современная Сирия. Гражданская война в этой стране идёт уже шесть лет, при этом "мировая совесть" проявляет себя весьма своебразно - в поддержке радикальных исламистов, образовавших то, что мы сейчас называем ИГ. Если бы США не лезли, Асад бы рано или поздно подавил беспорядки и вернул страну к нормальной жизни. С другой стороны, если бы США не лезли, Катар бы распрощался с голубыми мечтами о газопроводе в Европу. А так надежда хоть слабая, но есть, Америка обещала подсобить.

США хорошо устроились, прикрывая свои меркантильные интересы заботой о правах человека. "Мира и безопасности невозможно добиться в отрыве от прав человека. Раз за разом мы видим, что нарушения прав человека являются не побочным эффектом вооруженного конфликта, а его причиной", рассказывает нам Никки Хейл. Но мы-то знаем, чем на самом деле провинился Асад перед американским правительством. И знаем, как поступают Штаты с ослушниками.

Так что крепитесь, братцы, в апреле мы увидим от США ещё много "миротворческих" инициатив.

Андрей Шаповалов