Самый старый Герой Советского Союза

Пробегающие мимо москвичи и гости столицы редко утруждают себя тем, чтобы прочесть надпись на постаменте. А прочитав, вряд ли что-то поймут — ну, герой… ну, партизан. Матвей Кузьмин, которого все в округе называли Дедом Кузьмичом, жил в деревне Куракино Псковской области. В 30-е годы он категорически отказался вступать в колхоз, и остался крестьянином-единоличником. Занимался в основном охотой да рыбалкой. Началась война, и в августе 1941-го года его деревня была оккупирована гитлеровцами. Новые власти узнали о чудом сохранившемся при Советах крестьянине-единоличнике, вызвали его и предложили стать деревенским старостой. Матвей Кузьмин немцев за доверие поблагодарил, но от хлопотной должности отказался. Сообщил, что дело-то серьёзное, а он и глуховат стал, и подслеповат. В феврале 1942-го года в деревню Куракино прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для борьбы с частями советской 3-й ударной армии.Для рейда в тыл наших войск по дремучим лесам им был нужен проводник из местных, и немцы вновь вспомнили о Матвее Кузьмине. Деда вызвал командир немецкого батальона, и потребовал вывести его отряд к деревне Першино. За эту работу Кузьмичу пообещали денег, муки, керосина, а также роскошное немецкое охотничье ружьё.Старый охотник осмотрел ружьё, оценил «гонорар», и ответил, что согласен стать проводником. Слух о том, что Матвей Кузьмин поведёт фрицев в советский тыл, мигом облетел всю деревню. Односельчане с ненавистью смотрели в его сторону. Но никто из них не знал, что сразу после разговора деда Кузьмича с немецким командиром из деревни в сторону леса выскользнул один из его сыновей, Василий. Он пробрался к нашим, вышел в расположение 31-й стрелковой бригады, и сообщил её комбригу – полковнику Горбунову о планах отца – о том, что он выведет немцев не к Першино, а к другой деревне – к Малкино, где и попросил устроить засаду. В ночь на 14 февраля 42-го года Матвей Кузьмин повёл отборных егерей навстречу их погибели. Они шли всю ночь тропами и окольными дорогами, известными только старому охотнику.Наконец, на рассвете Кузьмич вывел немцев к деревне. Но прежде, чем они успели перевести дух и развернуться в боевые порядки, по ним вдруг со всех сторон был открыт шквальный огонь советских бойцов. Немецкий отряд был разбит наголову, операция гитлеровцев была сорвана, несколько десятков егерей были уничтожены, часть из них попала в плен. Среди убитых оказался и командир отряда. Но, как оказалось, перед смертью он понял, что старик его перехитрил, и в ярости выпустил в деда несколько пуль. Старый охотник опустился на снег, и окрасил его своей кровью… Крепкому старику, который мог бы прожить еще десяток лет, было 83 года… Героя, повторившего подвиг Ивана Сусанина, сначала похоронили в родной деревне Куракино, но в 1954 году его останки перезахоронили на братском кладбище города Великие Луки.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com