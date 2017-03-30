Разведка ЧФ РФ, наблюдает за турецким флотом в Черном море
Технические средства разведки Черноморского флота задействованы в наблюдении за масштабными маневрами "Дениз Йилдизи" Военно-морских сил (ВМС) Турции, в которых участвуют более 25-ти кораблей и подлодок, передает Интерфакс-АВН сообщение дипломатического источника.
сказал агентству источник.
По данным собеседника, «на этот раз в ежегодных плановых учениях ВМС Турции задействованы, в частности, 10 ракетных фрегатов, четыре подводные лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров».
сообщил он.
Ожидаются также «заходы турецких кораблей в Варну (Болгария), Констанцу (Румыния), Одессу (Украина), Новороссийск (Россия) и Батуми (Грузия)», отметил собеседник.
Срок окончания маневров – 7 апреля.