Разведка ЧФ РФ, наблюдает за турецким флотом в Черном море

Технические средства разведки Черноморского флота задействованы в наблюдении за масштабными маневрами "Дениз Йилдизи" Военно-морских сил (ВМС) Турции, в которых участвуют более 25-ти кораблей и подлодок, передает Интерфакс-АВН сообщение дипломатического источника.







Черноморский флот ведет наблюдение за начавшимися в понедельник широкомасштабными учениями турецких ВМС с использованием технических средств разведки,

сказал агентству источник.





По данным собеседника, «на этот раз в ежегодных плановых учениях ВМС Турции задействованы, в частности, 10 ракетных фрегатов, четыре подводные лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров».



Планируется, что в ходе учений впервые в практике ВМС Турции будут выполнены пуски противокорабельных ракет "Гарпун" "блок 2" по наземным целям,

сообщил он.



Ожидаются также «заходы турецких кораблей в Варну (Болгария), Констанцу (Румыния), Одессу (Украина), Новороссийск (Россия) и Батуми (Грузия)», отметил собеседник.



Срок окончания маневров – 7 апреля.