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Разведка ЧФ РФ, наблюдает за турецким флотом в Черном море

12:36. 30 марта 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Технические средства разведки Черноморского флота задействованы в наблюдении за масштабными маневрами "Дениз Йилдизи" Военно-морских сил (ВМС) Турции, в которых участвуют более 25-ти кораблей и подлодок, передает Интерфакс-АВН сообщение дипломатического источника.
 

Разведка ЧФ наблюдает за турецкими маневрами в Черном море


 

Черноморский флот ведет наблюдение за начавшимися в понедельник широкомасштабными учениями турецких ВМС с использованием технических средств разведки,

сказал агентству источник.
 

 


По данным собеседника, «на этот раз в ежегодных плановых учениях ВМС Турции задействованы, в частности, 10 ракетных фрегатов, четыре подводные лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров».
 

Планируется, что в ходе учений впервые в практике ВМС Турции будут выполнены пуски противокорабельных ракет "Гарпун" "блок 2" по наземным целям,

сообщил он.

Ожидаются также «заходы турецких кораблей в Варну (Болгария), Констанцу (Румыния), Одессу (Украина), Новороссийск (Россия) и Батуми (Грузия)», отметил собеседник.

Срок окончания маневров – 7 апреля.

Метки: вмф россии, заблудились, русское море, турция
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