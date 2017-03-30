Послесловие к митингу

- Димо-о-о-он! Димо-о-о-он! Димо-о-ооо-он!

- Ты что разорался!?

- А Димон выйдет?

- Димон люлей за палево получил и вышел уже.

А тебе еще пятнадцать суток сидеть.

Сотрудники центра «Э» ищут записи с камер наружного наблюдения.

https://www.newsru.com/russia/29mar2017/ecentre.html В Москве сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра “Э”) ищут записи с камер наружного наблюдения, сделанные в минувшее воскресенье, 26 марта, в центре российской столицы, для установления личностей нарушителей общественного порядка, которым удалось скрыться от полиции после антикоррупционного митинга. По информации “ОВД-Инфо”, в среду в один из бизнес-центров около станции метро “Белорусская” приходил участковый вместе с сотрудниками Центра “Э”. Они спрашивали о записях с камер внешнего наблюдения от 26 марта с 13 часов дня и до ночи. На вопрос: “А что было 26 марта?” – сотрудники Центра “Э” ответили, что в Москве произошли массовые нарушения порядка, а многочисленным нарушителям удалось скрыться. По информации журналистов, изъятием видеозаписей занимается не одна такая “команда”. Находясь в бизнес-центре, сотрудники Центра “Э” переговаривались по телефону с коллегами о результатах проделанной работы, отмечает портал. В Казани сотрудники Центра “Э” также занимаются поиском и просмотром видео с антикоррупционного митинга, прошедшего 26 марта. Как пояснил член партии “Яблоко” Владимир Соловцов, правоохранители после просмотра записей двумя группами по два человека отправляются по домашним адресам участников митинга.

Читатели предлагают наказать организаторов митингов за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность:

Здравствуйте, Татьяна, любопытно, что на фоне более 50-ти задержанных на воскресных демонстрациях несовершеннолетних, пока еще никто не вспомнил (или я не видела), что у нас есть статья за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность (митинг же согласован не был, то есть, был противозаконным, но были призывы, направленные в том числе к детям туда прийти, что подвергало их опасности). Наверняка есть прямые рассылки в адрес очевидно несовершеннолетних с подобными призывами. Было бы правильно, например, если бы родители арестованных (или привлеченных на мероприяте) детей этим обеспокоились, так как нащупано то звено, за которую будут тянуть цепь и далее, а детей жалко, пусть они и безмозглые и безответственные. (Статья 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)

За что наказывать родителей, если разрушение института семьи и противопоставление детей родителям является основной целью семейной и молодежной политики страны?

Я считаю, что центр «Э» не там ищет. Выемку документов надо проводить не в ФБК у Навального, а в Минобрнауки, а за массовый выход молодежи на несанкционированные митинги арестовать бывшего министра – Ливанова. Да и Васильева, вместо повышения уровня образования, больше занята введением у нас западной модели ювенальной юстиции. Наиболее яркий продукт воспитательной системы европейский ювеналов — Андреас Беринг Брейвик, но там почему-то не очень любят об этом вспоминать…

На митинги вышло первое поколение ЕГЭ. Предыдущие не в счет, так как они успели хоть немного поучиться по старым школьным программам. Эти дети первые, кого с самого начала обучения натаскивали на решение тестов и заранее готовые ответы. В сети популярно видео, где молодой человек в автозаке убежден, что уже почти заработал 10 тысяч евро.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703271532-519k.htm В Сети опубликовано видео, снятое во время одного из несанкционированных митингов, прошедших накануне в России. На кадрах задержанный участник мероприятия – молодой человек, находясь в автозаке, утверждает, что получит 10 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за свое задержание. По словам участника митинга, который выглядит как несовершеннолетний, «обычно ЕСПЧ присуждает по 10 тысяч евро, а ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией) обещал всех задержанных защищать и подавать иски в ЕСПЧ». Как отметил задержанный, «уже можно планировать, куда их потратить». Пользователи Сети предполагают, что молодой человек озвучил схему, при которой участники таких акций намеренно добиваются своих задержаний, чтобы потом получить деньги и, скорее всего, задачу попасть в автозак ему поставили заранее.

Анекдот дня:

- Говорят, подросткам обещали деньги за задержание на митинге. Кто же это делал? - Надо подождать и всё станет понятно: если денег дадут, то ясно дело- ГосДеп, а если кинут, то знамо- наши!

Те самые «квалифицированные потребители», у которых из бесплатных предметов в школах остались физкультура, основы мировых религий и половое воспитание. Дисциплины важные, не спорю…

За «дополнительные часы» математики и русского языка родители теперь доплачивают, но не у всех родителей есть такая возможность. Тот уровень образования, который «реформаторы» назвали «углубленным», раньше был базовым минимумом, с которым в ПТУ еще можно было поступить, а вот для поступления в высшее учебное заведение надо было заниматься дополнительно. Технопарки и поддержка талантливой молодежи — дело важное, но слишком узконаправленное. Гранты получать хорошо, потом отчитываться удобно: снимаешь картинку на фоне какого-нибудь очередного еле шевелящегося за спиной робота, собранного из китайских плат, и вот тебе готовый «молодежный технопарк» под всеобщие розовые сопли. Лучше, чем ничего. Но это не оправдание для понижения общего уровня образования в стране. Советская школа тем и была хороша, что до определенного образовательного минимума старались дотянуть всех, включая детей из неблагополучных семей, и «малоспособных».

После митингов, как всегда «внезапных» для власти, СМИ вспомнили про воспитательную работу с молодежью в СССР. Тогда для работы с молодежью была прочная идеологическая база.

А теперь? Кто будет работать? Кто будет организовывать такую работу? Губернаторы будут рассказывать школьникам, что воровать не хорошо и приводить в пример своего коллегу Хорошавина? Или топ-менеджеры госкомпаний смогут идеологически выдержанно объяснить, почему у них такие большие зарплаты? И что эти зарплаты никак не связаны с наличием у них родственников в ГД или Совфеде? Или мы поручим это сложное дело идеологической работы с молодежью выходцам из силовых структур? Например, Захарченко, ну или Чайке?

Коррупция в современном ее виде — это основа внешней системы управления. Потому западу так страшны Иран, Сирия и Венесуэла.

Кудрин:

- Нам нужно уменьшить напряженность в обществе и где-нибудь да как-нибудь в мировую экономику встроиться…

Журналист:

- За счет чего?

- Нет, я, знаете ли, экономист-либерал… Я не знаю, за счет чего. Я знаю, за счет кого…

Встроились, поздравляю! 26-го марта было только начало…