Ответ тем, кому хреново живется при Путине!

Сегодня мне один человек из России, 20 +/- лет отроду написал с айфона, как ему хреново живется "при Путине". Я ему кратко описал, как я жил без Путина в конце 90-х.Напишу еще раз, может кому пригодится из Украины.Проснулся, слава Богу, что живой. Позавтракал, чай с вареньем от бабушки. Это вся еда. Больше есть нечего.Работы нет, завод обанкротили Немцово-Касьяновы и прочие *уевы приватизаторы, делать нечего… Но чай, даже с вареньем – это не еда. Надо найти еду. Мобил тогда еще не было, иду к другу, который в таком же положении, но худшем, т.к. есть жена и сынишка. Что будем делать, где еду искать? Решили пойти на рыбалку.Забросили сети с деревянной лодки, построенной еще при Ленине наверное. Стали ждать. Пока ждали, наловили лягушек, разожгли костерок, пожарили лапки, поели. Но, хочется курить, а денег нет… Пошли по улице, собираем "бычки"(окурки сигарет), рядом собирают такие же, как мы, ругаются на нас, мол, не ваша территория. Успокаиваем. Не будем вдаваться в подробности как… выживает сильнейший, как может.Все свалки уже обшарены, металла не осталось ни проволочки. Предлагаю другу – давай в деревню ближайшую сходим. Пошли. Постучались в первый дом. Бабушка, лет 80, объяснили, так и так. Собираем металл, если у вас есть, можем помочь вскопать что, за оплату.. Бабушка попросила вскопать 3 сотки, затопленные по весне. Вскопали. Плюс я, как радиолюбитель починил ей антенну, для телевизора. Дала нам килограмм 8 сковородок алюминиевых, и еще денег!!!На деньги тут же купили пачку сигарет и 2 сникерса. Сникерсы съели сразу, чтобы хоть какие-то силы были, покурили и пошли сдавать металл. Сдали, копейки.. Но уже хоть что-то. Пошли к сетям.Пришли к сетям, а там – какие-то типы их вытащили и забирают нашу рыбу. Не долго думая, отхерачили их, очень, оочень жестоко, хотя знали – такие же как мы. Но – воровать в голод у своих же – это хуже, чем быть либералом! Забрали свою рыбу, ушли домой.Часть рыбы отдали женам, часть – понесли на рынок. Продали за копейки, но, хоть что-то. Купили макарон и сахара. Отнесли домой. На оставшиеся деньги взяли 0.5 самогону у местной Сидорихи.Сидим у подъезда, пьем, курим и смотрим в светлое будущее. А по радио из китайского мафона говорят: – никому не известный Владимир Путин возможно будет временным после болеющего Бориса Ельцина…Так вот, молодые люди 20-30 лет. Если вам хреново живется в России, при Путине – посмотрите на Украину сейчас, или на мой личный опыт выживания в 90-х. Хотя, один хрен, вам это ничего не даст.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com