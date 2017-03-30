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Ответ тем, кому хреново живется при Путине!

12:34. 30 марта 2017 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал:
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Сегодня мне один человек из России, 20 +/- лет отроду написал с айфона, как ему хреново живется "при Путине". Я ему кратко описал, как я жил без Путина в конце 90-х.

Напишу еще раз, может кому пригодится из Украины.


Утро.

Проснулся, слава Богу, что живой. Позавтракал, чай с вареньем от бабушки. Это вся еда. Больше есть нечего.

Чуть позже утра.

Работы нет, завод обанкротили Немцово-Касьяновы и прочие *уевы приватизаторы, делать нечего… Но чай, даже с вареньем – это не еда. Надо найти еду. Мобил тогда еще не было, иду к другу, который в таком же положении, но худшем, т.к. есть жена и сынишка. Что будем делать, где еду искать? Решили пойти на рыбалку.

Утро, ближе к обеду.

Забросили сети с деревянной лодки, построенной еще при Ленине наверное. Стали ждать. Пока ждали, наловили лягушек, разожгли костерок, пожарили лапки, поели. Но, хочется курить, а денег нет… Пошли по улице, собираем "бычки"(окурки сигарет), рядом собирают такие же, как мы, ругаются на нас, мол, не ваша территория. Успокаиваем. Не будем вдаваться в подробности как… выживает сильнейший, как может.

Обед.

Все свалки уже обшарены, металла не осталось ни проволочки. Предлагаю другу – давай в деревню ближайшую сходим. Пошли. Постучались в первый дом. Бабушка, лет 80, объяснили, так и так. Собираем металл, если у вас есть, можем помочь вскопать что, за оплату.. Бабушка попросила вскопать 3 сотки, затопленные по весне. Вскопали. Плюс я, как радиолюбитель починил ей антенну, для телевизора. Дала нам килограмм 8 сковородок алюминиевых, и еще денег!!!

После обеда.

На деньги тут же купили пачку сигарет и 2 сникерса. Сникерсы съели сразу, чтобы хоть какие-то силы были, покурили и пошли сдавать металл. Сдали, копейки.. Но уже хоть что-то. Пошли к сетям.

Полдник.

Пришли к сетям, а там – какие-то типы их вытащили и забирают нашу рыбу. Не долго думая, отхерачили их, очень, оочень жестоко, хотя знали – такие же как мы. Но – воровать в голод у своих же – это хуже, чем быть либералом! Забрали свою рыбу, ушли домой.

Вечер.

Часть рыбы отдали женам, часть – понесли на рынок. Продали за копейки, но, хоть что-то. Купили макарон и сахара. Отнесли домой. На оставшиеся деньги взяли 0.5 самогону у местной Сидорихи.

Поздний вечер.

Сидим у подъезда, пьем, курим и смотрим в светлое будущее. А по радио из китайского мафона говорят: – никому не известный Владимир Путин возможно будет временным после болеющего Бориса Ельцина…

Так вот, молодые люди 20-30 лет. Если вам хреново живется в России, при Путине – посмотрите на Украину сейчас, или на мой личный опыт выживания в 90-х. Хотя, один хрен, вам это ничего не даст.

С уважением, Павел Смирнов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 90-ые
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2 коммент.»

  • 86 71
    Вера 30 марта 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Алгоритм захвата власти в России «монархистами»: план госпереворота http://www.prezidentpress.ru/news/4594-algoritm-zahvata-vlasti-v-rossii-monarhistami-plan-gosperevorota.html

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  • 315 224
    Михаил 30 марта 2017 в 13:01 Ссылка Пометить
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    Скулить о том,как плохо жить при Путине могут только те у кого руки растут из жопы!Слабаки по жизни,нытики всех мастей,лентяи и просто негодяи,которые палец о палец не ударили,чтобы жилось лучше!Вам скулящим дана идеальная возможность реализовать себя самым лучшим образом!Но вы вместо того чтобы реализовывать свои умения и знания поддаётесь на пропаганду врагов и подвываете в унисон!

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