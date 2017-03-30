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Натовские фашисты причастны к авиаудару по мирным людям в Сирии

13:26. 30 марта 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

В ходе удара сил антитеррористической коалиции по приюту для беженцев, возможно, погибли мирные жители.

Tornado

 

Бундесвер, вероятно, участвовал в подготовке воздушного удара в Сирии, осуществленного силами международной коалиции и приведшего к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы NDR и WDR в среду, 29 марта

По данным СМИ, за день до налета самолеты бундесвера Tornado во время выполнения разведывательных полетов сделали фотоснимки комплекса зданий для проведения воздушной атаки и предоставили их коалиции. В результате ракетно-бомбовый удар был нанесен по бывшей школе, используемой в качестве приюта для беженцев, в районе Мансура в 30 километрах от города Ракки. По информации базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), жертвами налета стали 33 мирных жителя.

После налета Tornado совершили, по данным СМИ, еще один разведывательный вылет, чтобы задокументировать итоги атаки. Сообщается, что 29 марта генеральный инспектор бундесвера Фолькер Викер (Volker Wieker) проинформировал в ходе секретного заседания об обстоятельствах случившегося комитет бундестага по обороне.

Военно-воздушные силы Германии представлены в международной коалиции шестью многоцелевыми боевыми самолетами Tornado, которые выполняют разведывательные полеты, а также самолетом-заправщиком A310 MRTT. Они не наносят авиаудары, а лишь осуществляет разведку, получая от союзников список потенциальных целей. Коалиция привлекает затем дополнительные источники информации и решает, следует ли осуществлять налет.

Метки: Бундесвер, интервенция в Сирию, фашисты
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Один комментарий»

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    serjoza 30 марта 2017 в 13:52 Ссылка Пометить
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    ну да..производители порше и мерседесов об ос ра ли сь в очередной раз.Как сказал один военный-техника у них супер-солдат г а в н о трус и негодяй.

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