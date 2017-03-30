Натовские фашисты причастны к авиаудару по мирным людям в Сирии

Бундесвер, вероятно, участвовал в подготовке воздушного удара в Сирии, осуществленного силами международной коалиции и приведшего к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы NDR и WDR в среду, 29 марта

По данным СМИ, за день до налета самолеты бундесвера Tornado во время выполнения разведывательных полетов сделали фотоснимки комплекса зданий для проведения воздушной атаки и предоставили их коалиции. В результате ракетно-бомбовый удар был нанесен по бывшей школе, используемой в качестве приюта для беженцев, в районе Мансура в 30 километрах от города Ракки. По информации базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), жертвами налета стали 33 мирных жителя.