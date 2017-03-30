Кто контролирует Минздрав – министр или жульё?

В «Аргументах недели» был опубликован материал «Здравозахоронители». В нём шла речь о том, что знаменитый Центр медицинской реабилитации и курортологии МЗ РФ хотят уничтожить через увольнение его директора и дальнейшую приватизацию. Редакция получила от Минздрава сразу два ответа.

Первый ответ пришёл 27 марта. В нём, в частности, говорится: «Минздрав не рассматривает возможности передачи Центра в оперативное управление или его приватизации какой-либо из частных компаний». Красота!

И далее: «В настоящее время директором ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России является Марина Герасименко». Слава богу! Знаменитого врача и учёного оставили в покое!

На душе сразу полегчало. Доктор медицинских наук Марина Юрьевна Герасименко остаётся во главе Центра, который не позволяет разрушить никому. Но радость оказалась короткой. 28 марта в Минздраве передумали и прислали второе письмо. В нём уже отсутствовал абзац про действующего директора. И вот почему. По неофициальным данным, должность директора Центра была выставлена на чиновничий аукцион и оценивалась от 5 до 12 миллионов рублей. Будто бы и покупатель есть, и не один. Но затаился на время после публикации в «АН». Лучшим способом развеять эти очень правдоподобные слухи было бы официальное заявление министра Вероники Скворцовой о том, что «никакого частно-государственного партнёрства в отношении Центра и АФК «Система» не будет. Так же как не будет изменения его статуса с ФГУП на автономное учреждение. А директор и всемирно известный врач-курортолог Марина Герасименко после выхода с больничного вернётся в свой кабинет и останется работать на своей должности».

Но такого заявления нет. Как нет ответа и на самый главный вопрос: «Кто управляет российским здравоохранением – министр или жульё?»