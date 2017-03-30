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“фашисты” открывают “гостевой дом” в Молдавии

12:45. 30 марта 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию об открытии в ближайшее время офиса альянса в Кишиневе. 
НАТО откроет представительство в Молдавии
 
По запросу правительства Молдавии мы вскоре откроем наш офис связи в Кишиневе,
сказал Столтенберг в четверг журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.
По словам генсека, «это будет небольшой дипмиссией, состоящей исключительно из гражданского штата». Сотрудники миссии будут оказывать поддержку молдавским властям в проведении реформ, добавил он.
При этом Столтенберг отметил, что подобные «офисы открыты во многих странах, включая Россию». Они помогают в содействии практическому сотрудничеству, отметил он.
 
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не согласен с решением кабмина открыть в республике натовский офис. По его словам, этой зимой в ходе визита в Брюссель он сообщил руководству альянса, что намерен заключить с ним соглашение о признании нейтрального статуса Молдавии.
 
Использованы фотографии: captură video / nato.int
Метки: предательство, собака виляет хвостом
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