“фашисты” открывают “гостевой дом” в Молдавии

По запросу правительства Молдавии мы вскоре откроем наш офис связи в Кишиневе, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию об открытии в ближайшее время офиса альянса в Кишиневе.

сказал Столтенберг в четверг журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

По словам генсека, «это будет небольшой дипмиссией, состоящей исключительно из гражданского штата». Сотрудники миссии будут оказывать поддержку молдавским властям в проведении реформ, добавил он.

При этом Столтенберг отметил, что подобные «офисы открыты во многих странах, включая Россию». Они помогают в содействии практическому сотрудничеству, отметил он.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не согласен с решением кабмина открыть в республике натовский офис. По его словам, этой зимой в ходе визита в Брюссель он сообщил руководству альянса, что намерен заключить с ним соглашение о признании нейтрального статуса Молдавии.

Использованы фотографии: captură video / nato.int