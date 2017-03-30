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«Это невозможно уже больше терпеть». Александр Сокуров – о политзаключенных и протесте школьников в России (2017)

17:18. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

На церемонии вручения наград национальной премии «Ника» режиссер Александр Сокуров выступил с речью в защиту молодежи и, в частности, задержанных во время антикоррупционного митинга 26 марта. Слова поддержки высказали и другие деятели культуры.

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Видеозапись выступления Сокурова в ходе церемонии награждения,  состоявшейся 28 марта в Театре имени Моссовета, выложена на его странице в Facebook. Режиссер, получивший приз в номинации «Честь и достоинство», назвал ошибкой фамильярную линию поведения государства с молодыми людьми и отсутствие диалога с ними. Он заявил, что нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов: их нужно услышать.

«Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает. Это невозможно уже больше терпеть», – отметил режиссер.

Кроме того, Сокуров обратил внимание на жесткие действия полиции, особенно в отношении женщин и девушек, которые вышли на Тверскую улицу в Москве на несогласованное с властями мероприятие. Лауреат «Ники» обратился к депутатам-мужчинам с предложением принять закон, который запретит «арестовывать и вообще прикасаться к участницам протестных акций».  

«А где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны, вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились», – подытожил режиссер.

Выступление Александра Сокурова не единожды прерывали аплодисментами и криками «Браво!», в конце зал устроил овацию, многие встали. Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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