Вопросы к Медведеву: как проходила приватизация Алросы

Хочешь прикрыть – отвлеки внимание. Именно этим сегодня занимается «величайший мыслитель современности» Навальный, который своим фильмом не подорвал, а резко укрепил позиции главы «Единой России». Вместо того, чтобы задавать Медведеву конкретные вопросы о работе кабинета, о не выполнении майских указов 2012 года (!), протаскивании ювенальной юстиции, повышении тарифов ЖКХ, снимаются наполненные эмоциями, а не доказательствами, ролики.



Между тем, для того, чтобы получить доказательства «весьма странной» работы правительства, не надо никуда ходить или летать.

Надо просто взять и посмотреть планы будущей приватизации и проанализировать ту приватизацию, которая уже состоялась.

Наш коллега из Пермского отделения ПВО Алексей Александрович Киселев просто взял и сравнил несколько цифр по приватизации части компании АЛРОСА. Напомню, что это крупнейшая в мире компания по объему добычи алмазов. И её уверенно и планомерно приватизируют. Причем – по заниженной цене.

И сразу возникла масса вопросов к Д.А. Медведеву.

Может именно в ЦЕНЕ приватизации и заключается упорное желание её провести?

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Источник: nstarikov.ru