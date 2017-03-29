Королева Великобритании осмотрела золото Банка Англии

Не новость. Давняя история (13.12.2012, накануне "конца света") о том, что делают некоторые финансисты, готовясь к ожидаемым кризисам.

Автор: Пол Вейл (Paul Vale)

В четверг королева Великобритании Елизавета посетила золотое хранилище Банка Англии, а также задала несколько финансовых вопросов руководству организации.

Королева, четыре года назад задавшая знаменитый вопрос: «Почему никто не заметил?» во время обсуждения финансового краха 2008 года в Лондонской школе экономики, также сказала, что финансовые регуляторы стали слишком «самоуверенными» до начала кризиса.

«Люди немного …. расслабились, не так ли?», отметила она о финансовых регуляторах.

«Под поверхностью происходило много того, на что они, вероятно, не обращали должного внимания», ответил один из экономистов банка.

«Министерство – как они там называются, эти регуляторы – финансовых сервисов, которое на тот момент было совсем новым институтом, было совсем беззубым», продолжила королева.

Во время экскурсии с герцогом Эдинбургским королева вновь спросила, почему никто не прогнозировал финансового кризиса 2008 года и последовавшего за ним спада.

Член комитета Банка по финансовым сервисам Суджит Кападия (Sujit Kapadia) ответил на вопрос, сравнив кризис с землетрясением, — это редкие события, которые трудно прогнозировать.

«Люди считали рынки эффективными и не видели необходимости в регуляциях», добавил он.

«Экономика была стабильной, что вызвало рост самодовольства. Люди не понимали, насколько система стала взаимозависимой», закончил Кападия.

Когда королевская чета услышала, что сотрудники банка готовы к предотвращению еще одной такой же финансовой катастрофы, герцог шутливо спросил: «А что надо ждать еще одной?»

В ответ на критику пойманную телекамерами, регуляторы опубликовали такое заявление:

«Мы открыто признали, что регуляторные меры до финансового кризиса 2008 года были недостаточными и с тех пор они были изменены.

Парламент в данный момент ожидает королевской подписи на законе о финансовых сервисах, определяющего полномочия новых регуляторных органов, которые будут созданы в следующем году».

Источник: nnm.me