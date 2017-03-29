Королева Великобритании осмотрела золото Банка Англии
Не новость. Давняя история (13.12.2012, накануне "конца света") о том, что делают некоторые финансисты, готовясь к ожидаемым кризисам.
Автор: Пол Вейл (Paul Vale)
В четверг королева Великобритании Елизавета посетила золотое хранилище Банка Англии, а также задала несколько финансовых вопросов руководству организации.
Королева, четыре года назад задавшая знаменитый вопрос: «Почему никто не заметил?» во время обсуждения финансового краха 2008 года в Лондонской школе экономики, также сказала, что финансовые регуляторы стали слишком «самоуверенными» до начала кризиса.
«Люди немного …. расслабились, не так ли?», отметила она о финансовых регуляторах.
«Под поверхностью происходило много того, на что они, вероятно, не обращали должного внимания», ответил один из экономистов банка.
«Министерство – как они там называются, эти регуляторы – финансовых сервисов, которое на тот момент было совсем новым институтом, было совсем беззубым», продолжила королева.
Во время экскурсии с герцогом Эдинбургским королева вновь спросила, почему никто не прогнозировал финансового кризиса 2008 года и последовавшего за ним спада.
Член комитета Банка по финансовым сервисам Суджит Кападия (Sujit Kapadia) ответил на вопрос, сравнив кризис с землетрясением, — это редкие события, которые трудно прогнозировать.
«Люди считали рынки эффективными и не видели необходимости в регуляциях», добавил он.
«Экономика была стабильной, что вызвало рост самодовольства. Люди не понимали, насколько система стала взаимозависимой», закончил Кападия.
Когда королевская чета услышала, что сотрудники банка готовы к предотвращению еще одной такой же финансовой катастрофы, герцог шутливо спросил: «А что надо ждать еще одной?»
В ответ на критику пойманную телекамерами, регуляторы опубликовали такое заявление:
«Мы открыто признали, что регуляторные меры до финансового кризиса 2008 года были недостаточными и с тех пор они были изменены.
Парламент в данный момент ожидает королевской подписи на законе о финансовых сервисах, определяющего полномочия новых регуляторных органов, которые будут созданы в следующем году».
Источник: nnm.me