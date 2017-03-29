БОЙ с курением! Александр Липовой.

Часто так бывает, что достигая высот в карьере, становясь известным и обеспеченным – человек начинает гордиться, жить только в “своё удовольствие”, и нередко эти “удовольствия” сопровождаются потреблением алкоголя, табака и других наркотиков. Но это никак нельзя сказать про трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. Будучи всемирно известным спортсменом, Липовой остается, в первую очередь, ответственным и порядочным человеком, небезразличным, готовым помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – обрести уверенность в завтрашнем дне, поверить в себя и начать активно действовать, совершая добрые поступки и преодолевая собственные недостатки. Одно из главных кредо Александра Липового – это здоровый образ жизни! И, конечно же, полная свобода от потребления табака, алкоголя и любых других наркотиков. Будучи победителем многих и многих сильных и профессиональных спортсменов, Липовой часто говорит, овечая на вопросы журналистов, что главный бой – это бой с собственными слабостями, дурными привычками и наклонностями. Именно этот бой обязан выиграть каждый уважающий себя мужчина. Нет и не может быть никах оправданий, кагда человек говорит, что хотел бы, например, бросить курить, но не может. Это не мужская позиция. Мужчина всегда и во всем старается проявлять ответственность, решимость следовать правильным убеждениям, всегда показывать достойный пример всем вокруг. Именно об этом говорит со зрителями Александр Липовой – сильный телом и сильный духом, достойный гражданин нашей великой страны!



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



БОЙ с курением! Александр Липовой.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com